PARAMOUNT PICTURES PRÉSENTE LA DERNIÈRE BANDE-ANNONCE DE GLADIATOR II AVEC LE PLUS GRAND BARRAGE MÉDIATIQUE MONDIAL DE L'HISTOIRE

NEW YORK, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le lundi 18 novembre, Paramount présentera sa dernière bande-annonce de 60 secondes pour GLADIATOR II avec le plus grand barrage médiatique mondial de tous les temps atteignant plus de 300 millions de téléspectateurs simultanément à travers le monde sur les plateformes de diffusion, câblées, numériques et audio.

À partir de 21 heures EST / 18 heures PST, un barrage routier simultané sera mis en place sur plus de 4 000 réseaux, plates-formes numériques, stations locales, stations en langue espagnole et stations de radio.

Gladiator II

Parmi les points forts, citons les succès de la radiodiffusion nationale sur , le football du lundi soir sur ABC, NCIS sur CBS, The Voice sur NBC et Rescue Hi-Surf sur Fox. Sur le plan numérique, les spectateurs verront la bande-annonce dans le cadre de reprises sur Google, Roku, Meta, TikTok, Snap et des milliers d'autres. Les chaînes câblées comprennent, entre autres, Paramount Global, Disney, FOX, NBC, Univision et Warner, et les stations de radio vont de iHeart à Cumulus, en passant par Townsquare et bien d'autres encore.

Au niveau mondial, le barrage médiatique sera diffusé sur 53 chaînes en France, en Allemagne, en Italie, au Moyen-Orient, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni, sur 11 chaînes au Brésil et au Mexique, et sur 18 chaînes en Australie, au Japon, en Corée et à Taïwan.

GLADIATOR II s'est hissé à la première place du box-office international, atteignant le chiffre record de 87 millions de dollars, y compris les avant-premières payantes, après avoir rapporté 28 millions de dollars sur 63 marchés le samedi 16 novembre. Il s'agit de la plus grande ouverture internationale de Paramount Pictures pour un film classé R et de la plus grande ouverture internationale pour un film de Ridley Scott.

LE 22 NOVEMBRE 2024, GLADIATOR II SERA PROJETÉ DANS LES SALLES DE CINÉMA, LES CINÉMAS DOLBY, LES GRANDS FORMATS PREMIUM ET LES CINÉMAS IMAX.

Paramount Pictures présente

Une production de Scott Free Une production de Lucy Fisher / Douglas Wick Un film de Ridley Scott

"GLADIATOR II"

SYNOPSIS

Du légendaire réalisateur Ridley Scott, Gladiator II poursuit la saga épique du pouvoir, de l'intrigue et de la vengeance dans la Rome antique. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d'entrer dans le Colisée après que sa maison a été conquise par les empereurs tyranniques qui dirigent maintenant Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

PRODUCTION EXECUTIVE

Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk, Aidan Elliott

PRODUIT PAR

Douglas Wick, p.g.a., Ridley Scott, p.g.a., Lucy Fisher, p.g.a., Michael Pruss, p.g.a., David Franzoni

D'APRES LES PERSONNAGES DE

David Franzoni

HISTOIRE DE

Peter Craig et David Scarpa

SCREENPLAY DE

David Scarpa

RÉALISÉ PAR

Ridley Scott

AVEC

Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen et Denzel Washington.

