Spoločnosť Parascript spolupracuje so spoločnosťou Datamatics TruCap+ a v rámci rastúceho dopytu po automatizácii ponúka jednoducho použiteľné inteligentné spracovanie dokumentov

LONGMONT, Colorado, 10. februára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Parascript, ktorá už viac ako 25 rokov poskytuje vysokovýkonnú automatizáciu a ročne spracováva viac ako 100 miliárd dokumentov, dnes oznámila svoje partnerstvo so spoločnosťou Datamatics s cieľom ponúknuť dostupné a presné rozpoznávanie dokumentov v rámci rastúceho dopytu po automatizácii. Datamatics je globálna spoločnosť zaoberajúca sa produktmi inteligentnej automatizácie, digitálnymi riešeniami, technológiami a BPM, ktorá poskytuje inteligentné riešenia pre dátové podniky na zvýšenie produktivity a zlepšenie skúseností zákazníkov.

V rámci technologického partnerstva sa Parascript SignatureXpert SDK spojí s Datamatics TruCap+ IDP, čím vo svojom IDP softvéri TruCap+ ponúknu vylepšenú funkčnosť automatického priraďovania podpisov. Datamatics TruCap+ je IDP riešenie s podporou umelej inteligencie, ktoré poskytuje bezšablónový prístup na výrazné skrátenie času nastavenia a zníženie zaťaženia pri vytváraní a udržiavaní šablón pre každý typ a verziu dokumentu. Datamatics TruCap+ je popredné globálne IDP riešenie a je uznávané ako „Star Performer and Major Contender" v matici Everest Group Peak Matrix pre dodávateľov technológie IDP za rok 2021.

„Partnerstvo so spoločnosťou Datamatics pre nás znamená veľa, pretože jej hodnoty sú tak úzko spojené s našimi," povedal Alain Navarro, riaditeľ predaja pre EMEA a Latinskú Ameriku spoločnosti Parascript. „Aby organizácie získali úplnú a jasnú viditeľnosť počas celého toku, musia minimalizovať papierové dokumenty a bližšie integrovať procesy so svojimi systémovými aplikáciami. Automatizácia integrovaním overovania podpisu do aplikácie na odhaľovanie podvodov vytvára základ pre úplnú a jasnú viditeľnosť."

„Softvér SignatureXpert pomocou najmodernejšej technológie tiež odstraňuje chyby bežne spojené so spletitými podvodmi, automatizáciou procesu overovania, porovnávaním a schvaľovaním. Samotné pridanie technológie nezvýši produktivitu, ak tím pracuje tvrdo, ale neefektívne," povedal Alain. „Spojením softvéru Datamatics TruCap+ a SignatureXpert SDK poskytujeme robustné, škálovateľné riešenia s dobrou návratnosťou investícií. Spoločnosť Datamatics je jedným z mála predajcov na našom trhu, ktorý dokáže zákazníkom ponúknuť globálne pokrytie. Okrem toho profitujú z inovácií a zanietenia s dobrým menom, ktoré budujú už mnoho rokov."

Mitul Mehta, SVP a hlavný marketingový riaditeľ spoločnosti Datamatics, o partnerstve povedal: „Niekoľko procesov vyžaduje priraďovanie podpisov, ktoré sa v súčasnosti robí len manuálne, najmä v odvetví bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb. Ďalej dodal: „Parascript SignatureXpert bezproblémovo spolupracuje s TruCap+. Vďaka vylepšenej funkcii automatického priraďovania podpisov môžu naši zákazníci ďalej automatizovať procesy, zvyšovať priame spracovanie a presnosť."

Parascript SignatureXpert umožňuje automatické overenie podpisu zachyteného z akéhokoľvek dokumentu, čím sa minimalizuje potreba vizuálneho overenia a poskytuje vysoký stupeň presnosti. SignatureXpert umožňuje overiť podpisy porovnaním s referenčnými podpismi získanými počas zakladania účtu, registrácie voličov alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá umožňuje zhromažďovanie overených podpisov. Spoločnosť Parascript poskytuje najvyššiu úroveň presnosti pre každú aplikáciu, ktorá potrebuje overovať podpisy. Podniky, ktoré sa spoliehajú na overovanie podpisov pri spracovaní šekov, poskytovaní pôžičiek, hlasovaní e-mailom alebo iných použitiach vyžadujúcich podpisy, chápu dôležitosť presnosti, pokiaľ ide o odhaľovanie podvodov s podpismi. Parascript SignatureXpert poskytuje pre použitia najvyšší stupeň presnosti.

O Datamatics

Datamatics, globálna spoločnosť zaoberajúca sa digitálnymi riešeniami, technológiami a BPM, poskytuje inteligentné riešenia pre dátové podniky na zvýšenie produktivity a zlepšenie skúseností zákazníkov. Portfólio spoločnosti Datamatics s komplexným digitálnym prístupom zahŕňa služby informačných technológií, riadenie obchodných procesov, technické služby, veľké dáta a analýzy, pričom všetky podporuje umelá inteligencia. Spoločnosť zaviedla produkty v oblasti automatizácie robotických procesov (RPA), inteligentného spracovania dokumentov (IDP), Business Intelligence (BI) a automatického vyberania prepravného/cestovného (AFC). Spoločnosť Datamatics poskytuje služby globálnym zákazníkom v oblasti bankovníctva, finančných služieb, poistenia, zdravotnej starostlivosti, výroby, medzinárodných organizácií a médií a publikovania. Spoločnosť pôsobí na štyroch kontinentoch s hlavnými dodávateľskými centrami v USA, Indii a na Filipínach. Navštívte Datamatics.

O Parascript

Spoločnosť Parascript predáva nielen softvér, ale aj skutočné a overiteľné výsledky, ktoré spoločnostiam ušetria viac ako 1 mld. USD ročne. Zákazníci si vyberajú spoločnosť Parascript, keď chcú použiť aplikovanú umelú inteligenciu na dosiahnutie optimalizovaného riešenia na zachytávanie údajov s najvyššími úrovňami spoľahlivej automatizácie. Spoločnosť Parascript má viac ako tri desaťročia skúseností s používaním umelej inteligencie na riešenie zložitých problémov, automatizáciu procesov zameraných na dokumenty, ktoré ročne zahŕňajú viac ako 100 miliárd dokumentov. Zautomatizovali sme poštový sektor, komerčné podateľne, vládne voľby, platby a stovky ďalších procesov. Navštívte Parascript.

