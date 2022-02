W obliczu rosnącego popytu na automatyzację Parascript nawiązuje współpracę z Datamatics TruCap+, oferując proste w użyciu, inteligentne przetwarzanie dokumentów

LONGMONT, stan Kolorado, 10 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Parascript, która od ponad 25 lat oferuje wysokowydajną automatyzację i przetwarza ponad 100 miliardów dokumentów rocznie, poinformowała dzisiaj o swoim partnerstwie z Datamatics w celu zaoferowania dostępnego, dokładnego rozpoznawania dokumentów w obliczu rosnącego zapotrzebowania na automatyzację. Datamatics jest światowym dostawcą inteligentnych produktów automatyki, rozwiązań cyfrowych, technologii i BPM, który gwarantuje zaawansowane rozwiązania dla firm opartych na danych w celu zwiększenia produktywności i poprawy komfortu klienta.

W ramach partnerstwa technologicznego Parascript SignatureXpert SDK zostanie połączony z Datamatics TruCap+ IDP, co pozwoli zaoferować rozszerzoną funkcjonalność automatycznego dopasowywania podpisów w oprogramowaniu IDP TruCap+. Datamatics TruCap+ jest rozwiązaniem IDP z obsługą funkcji sztucznej inteligencji, która zapewnia podejście Template-Free, aby znacznie zredukować czas konfiguracji i obciążenie związane z tworzeniem i utrzymaniem szablonów dla każdego typu i wersji dokumentu. Datamatics TruCap+ jest wiodącym rozwiązaniem IDP na świecie, które otrzymało odznaczenie „Star Performer and Major Contender" za wyróżniające się wyniki i konkurencyjnych w Everest Group Peak Matrix for IDP Technology Vendors 2021.

„Współpraca z Datamatics jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ ich wartości są ściśle dopasowane do naszych - powiedział Alain Navarro, dyrektor ds. sprzedaży na region EMEA i Ameryki Łacińskiej w Parascript. - Dla uzyskania pełnej i przejrzystej widoczności w całym przepływie organizacje zmuszone są minimalizować ilość papieru i ściśle integrować procesy ze swoimi aplikacjami systemowymi. Automatyzacja poprzez integrację weryfikacji podpisu w ramach aplikacji do wykrywania oszustw stanowi fundament dla pełnej i przejrzystej widoczności".

„Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii oprogramowanie SignatureXpert eliminuje również błędy często związane z zawiłymi oszustwami poprzez automatyzację procesu weryfikacji, porównania i zatwierdzania. Samo dodanie technologii nie zwiększy produktywności, jeżeli personel pracuje intensywnie, ale nieefektywnie - powiedział Alain. - Łącząc oprogramowanie Datamatics TruCap+ i SignatureXpert SDK, oferujemy solidne, skalowalne rozwiązania z korzystnym zwrotem z inwestycji. Datamatics jest jednym z niewielu dostawców na naszym rynku, który może zaoferować klientom międzynarodowy zasięg. Ponadto dzięki innowacyjności i pasji firma rozwija się i utrzymuje solidną reputację budowaną przez wiele lat".

Mitul Mehta, starszy wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w Datamatics, stwierdził: „Szereg procesów wymaga dopasowania podpisu, co obecnie jest wykonywane ręcznie, szczególnie w bankowości, ubezpieczeniach i usługach finansowych". Następnie dodał: „Parascript SignatureXpert doskonale współpracuje z TruCap+. Dzięki udoskonalonej funkcji automatycznego dopasowywania podpisów nasi klienci mogą jeszcze bardziej zautomatyzować procesy, zwiększyć przepustowość przetwarzania bezpośredniego i dokładność".

Parascript SignatureXpert umożliwia zautomatyzowaną weryfikację podpisu pobranego z dowolnego dokumentu, minimalizując potrzebę weryfikacji wizualnej i zapewniając najwyższy stopień dokładności. SignatureXpert umożliwia weryfikację podpisów poprzez porównanie ich z podpisami referencyjnymi zebranymi podczas zakładania rachunku, rejestracji wyborców lub innych zdarzeń, które pozwalają na zebranie potwierdzonych podpisów. Parascript zapewnia najwyższy poziom dokładności dla każdej aplikacji, w której konieczne jest uwierzytelniane podpisów. Przedsiębiorstwa, które polegają na uwierzytelnianiu podpisów przy realizacji czeków, udzielaniu kredytów, głosowaniu przez pocztę i innych aplikacjach wymagających podpisów, rozumieją, jak ważna jest dokładność, jeśli chodzi o wykrywanie oszustw związanych z podpisami. Parascript SignatureXpert zapewnia najwyższy stopień dokładności dla aplikacji.

Datamatics to międzynarodowa spółka zajmująca się rozwiązaniami cyfrowymi, technologią i BPM dostarczająca inteligentne rozwiązania dla firm opartych na danych w celu zwiększenia produktywności i podniesienia poziomu zadowolenia klienta. Dysponując kompleksowym podejściem cyfrowym, Datamatics rozszerza swoje portfolio o usługi informatyczne, zarządzanie procesami biznesowymi, usługi inżynieryjne oraz technologię Big Data & Analytics, a wszystko to napędzane sztuczną inteligencją. Grupa posiada ugruntowane produkty w zakresie automatyzacji procesów robotycznych (RPA), inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP), analityki biznesowej (BI) oraz automatycznego zbierania opłat (AFC). Datamatics obsługuje światowych klientów w sektorach bankowości, usług finansowych, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, produkcji, organizacji międzynarodowych oraz mediów i wydawnictw. Spółka jest obecna na czterech kontynentach i posiada główne centra dostaw w USA, Indiach i na Filipinach. Zapraszamy na stronę Datamatics .

Parascript prowadzi sprzedaż nie tylko oprogramowania, lecz rzeczywistych, sprawdzalnych wyników, które pozwalają firmom zaoszczędzić ponad 1 mld USD rocznie. Klienci wybierają Parascript, gdy zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję w celu uzyskania zoptymalizowanego rozwiązania do przechwytywania danych z najwyższym poziomem niezawodnej automatyzacji. Parascript może się pochwalić ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów, automatyzując procesy związane z dokumentami, które obejmują ponad 100 miliardów dokumentów rocznie. Firma Parascript zautomatyzowała przemysł pocztowy, komercyjne kancelarie pocztowe, wybory rządowe, płatności i setki innych procesów. Zapraszamy na stronę Parascript .

