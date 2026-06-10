Park Systems investit dans une gamme de solutions de métrologie de pointe pour la recherche sur l'emballage 3D et les circuits logiques

GWACHEON, Corée du Sud, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Park Systems, leader mondial de la microscopie à force atomique et des solutions de métrologie à l'échelle nanométrique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de développement conjoint. Dans le cadre de ce programme, Park Systems évaluera et mettra au point des solutions de mesure fondées sur sa gamme complète de produits, notamment dans les domaines de la microscopie à force atomique, de l'interférométrie à lumière blanche, de l'ellipsométrie spectroscopique par imagerie et de la microscopie holographique numérique.

Engineers operating Park Systems metrology solutions in a semiconductor cleanroom environment.

Basé en Belgique, l'Institut de microélectronique et composants (IMEC) dispose d'installations de pointe qui constituent un pôle de recherche mondial consacré aux technologies avancées de semi-conducteurs. Il réunit l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs afin de concevoir, de valider et de développer des technologies de manière collaborative, depuis les premiers stades de la recherche fondamentale jusqu'aux solutions prêtes pour une application commerciale. Pour le programme de développement conjoint, l'IMEC fournira des échantillons qui s'appuient sur ses feuilles de route en matière d'emballage 3D de pointe et de circuits logiques de nouvelle génération. La portée du nouveau programme de développement conjoint reflète à la fois la complexité croissante de la fabrication de semi-conducteurs et l'élargissement constant de la gamme de solutions de métrologie de Park Systems.

« La fabrication de semi-conducteurs est entrée dans une nouvelle ère de complexité, qui impose des exigences métrologiques toujours plus élevées », a déclaré Sang-il Park, fondateur et directeur général de Park Systems. « Ce programme de développement conjoint avec l'IMEC met en œuvre l'ensemble de nos nouvelles solutions de métrologie afin de relever les défis de la fabrication de semi-conducteurs qui marqueront la prochaine génération. »

La signature du programme de développement conjoint coïncide avec une étape cruciale pour Park Systems, puisque l'entreprise inaugure son nouveau siège social mondial à Gwacheon, en Corée du Sud, sur un site conçu pour développer les capacités que cette collaboration vise à explorer.

« Les futures architectures et les nouveaux matériaux utilisés pour les semi-conducteurs posent des difficultés majeures en matière d'intégration des composants, et plus encore en matière de métrologie », a commenté Philippe Leray, vice-président de la R & D relative à la structuration des semi-conducteurs à l'IMEC. « Pour relever ces défis, il faudra faire preuve d'innovation et intégrer les différentes technologies en synergie. En collaborant avec Park Systems, nous souhaitons montrer comment les dernières innovations de l'entreprise peuvent faire avancer la feuille de route des futures technologies de semi-conducteurs. »

Le programme de développement conjoint, qui s'étendra sur une période de deux ans, implique également l'adhésion au programme d'affiliation industrielle de l'IMEC sur l'intégration des systèmes 3D.

À propos de Park Systems

Park Systems est un leader mondial de la nanométrologie, qui propose des solutions de mesure de pointe destinées aussi bien à la recherche qu'aux applications industrielles. Créée par Sang-il Park, qui a contribué à l'invention de la microscopie à force atomique au sein de l'université de Stanford, l'entreprise s'est développée grâce à une innovation continue et à des acquisitions stratégiques pour devenir un acteur de premier plan de la nanométrologie mondiale. La gamme technologique de Park Systems comprend des solutions de microscopie à force atomique, d'interférométrie à lumière blanche, de microscopie holographique numérique, d'ellipsométrie spectroscopique par imagerie, des systèmes d'isolation active des vibrations et des sondes en métal solide. Disposant de bureaux régionaux en Amérique, en Europe et en Asie, Park Systems soutient ses clients dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs, de la science des matériaux et de la recherche en nanotechnologie.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.parksystems.com