Parmi les trois premiers en matière d'efficacité de conversion ! La technologie d'hétérojonction (HJT) de Risen Energy est à l'avant-garde de la nouvelle ère de l'énergie spatiale

NINGBO, Chine, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'autorité mondiale en matière de photovoltaïque, TaiyangNews, a récemment publié sa liste inaugurale des MEILLEURS MODULES SOLAIRES 2026. Les modules Hyper-ion Pro HJT de Risen Energy se sont classés parmi les trois premiers au monde, grâce à une puissance de production de masse de 740 Wp et à une efficacité de conversion de 23,8 %.

TaiyangNews January Mass Production Module Ranking

La liste des MEILLEURS MODULES SOLAIRES concerne les modules photovoltaïques produits en masse et commercialisés, en présentant systématiquement leurs performances de base. Avec des critères d'inclusion stricts, cette liste ne considère que les produits ayant atteint la production de masse, possédant des données techniques complètes et avec un rendement de conversion ≥ 21,5 %, ce qui garantit que les résultats ont une valeur de référence et une crédibilité élevées dans le secteur.

Les modules HJT Hyper-ion Pro de Risen Energy intègrent des technologies de base, notamment la technologie des cellules OBB, la technologie d'interconnexion sans contrainte Hyper-link et la technologie des cellules ultra-minces, qui améliorent considérablement les performances et le rapport coût/efficacité. Avec une bifacialité très élevée de 90 %, ±5 %, et un coefficient de température très bas de -0,24 %/°C, les modules sont toujours performants dans multiples scénarios d'application. À la fin 2025, les livraisons cumulées de produits HJT de la série Hyper-ion avaient dépassé les 12 GW, exportés dans plus de 80 pays et régions du monde.

Risen Energy s'est lancé de manière proactive dans l'économie spatiale, avec ses cellules HJT de type p ultra-minces de 50 μm, développées en interne et désormais en production. Avec des performances supérieures en matière de légèreté et de résistance aux rayonnements, ces cellules sont parfaitement compatibles avec les panneaux solaires flexibles. La recherche et développement de Risen Energy en matière de cellule solaire HJT en pérovskite/silicium a permis d'atteindre un rendement de conversion de 30,99 %, ce qui ouvre de vastes perspectives d'évolution du rendement des futures cellules photovoltaïques spatiales.

Des centrales électriques terrestres aux vastes cieux étoilés, Risen Energy redéfinit les frontières de l'énergie grâce à son innovation. Cette innovation influence non seulement l'évolution de la technologie photovoltaïque, mais pose également des bases scientifiques solides pour permettre à l'humanité d'entrer dans l'ère de l'énergie interstellaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg