Światowe podium w zakresie sprawności konwersji. Risen Energy HJT silnym liderem nowej ery energii kosmicznej

NINGBO, Chiny, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Światowy autorytet w dziedzinie fotowoltaiki TaiyangNews opublikował ostatnio swoją inauguracyjną listę najlepszych modułów słonecznych 2026 TOP SOLAR MODULES. Moduły Hyper-ion Pro HJT firmy Risen Energy, posiadające masową moc produkcyjną na poziomie 740 Wp oraz sprawność konwersji 23,8%, zajęły pozycję w pierwszej trójce najlepszych na świecie.

TaiyangNews January Mass Production Module Ranking

Lista TOP SOLAR MODULES obejmuje masowo produkowane moduły fotowoltaiczne wraz z uporządkowanym wykazem ich kluczowych parametrów. Rygorystyczne kryteria kwalifikacji sprawiają, że na listę trafiają wyłącznie produkty, które osiągnęły etap produkcji masowej, posiadają kompletną dokumentację techniczną i utrzymują sprawność konwersji powyżej ≥21,5%, co gwarantuje wysoką wartość referencyjną i wiarygodność wyników dla całej branży.

Moduły HJT Hyper-ion Pro firmy Risen Energy łączą w sobie kluczowe technologie - w tym technologię ogniw OBB, beznaprężeniową technologię połączeń Hyper-link oraz technologię ultracienkich ogniw - znacząco zwiększając zarówno wydajność, jak i efektywność kosztową Dzięki ultrawysokiej dwustronności na poziomie 90% ±5% oraz ultraniskiemu współczynnikowi temperaturowemu -0,24%/°C, moduły te niezmiennie wyznaczają standardy wydajności w różnych scenariuszach zastosowań. Do końca 2025 roku skumulowana liczba dostaw produktów serii Hyper-ion HJT przekroczyła łączną moc 12 GW, obejmując eksport do ponad 80 krajów i regionów na całym świecie.

Risen Energy aktywnie wkroczył również w obszar gospodarki kosmicznej, realizując seryjne dostawy opracowanych we własnym zakresie ultracienkich (50 μm) ogniw HJT typu p. Ogniwa te charakteryzują się doskonałymi parametrami w zakresie konstrukcji lekkiej oraz odporności na promieniowanie i są w pełni kompatybilne z elastycznymi systemami paneli słonecznych. W obszarze badań i rozwoju ogniw tandemowych perowskit/krzem HJT, Risen Energy osiągnął sprawność konwersji na poziomie 30,99%, co otwiera szerokie perspektywy dalszego wzrostu efektywności w przyszłych zastosowaniach fotowoltaiki kosmicznej.

Od naziemnych elektrowni po bezkresne, rozgwieżdżone niebo - Risen Energy wykorzystuje innowacje aby na nowo wyznaczać granice energii. To nie tylko kolejny etap ewolucji technologii fotowoltaicznych, lecz także solidny fundament naukowy umożliwiający ludzkości wkroczenie w erę międzygwiezdnej energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg