В тройке мировых лидеров по эффективности преобразования энергии! Технология Risen Energy HJT уверенно лидирует в новую эпоху космической энергетики

Risen Energy Co., Ltd

Jan 23, 2026, 05:43 ET

НИНБО, Китай, 23 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно глобальный авторитетный источник в области фотоэлектрических систем TaiyangNews опубликовал свой первый список ЛУЧШИХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 2026 года. Модули Hyper-ion Pro HJT компании Risen Energy заняли место в тройке мировых лидеров за счет номинальной пиковой мощности модулей массового производства 740 Вт и эффективности преобразования энергии 23,8 %.

TaiyangNews January Mass Production Module Ranking
Список ЛУЧШИХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ориентирован на коммерческие фотоэлектрические модули массового производства, систематически представляя их основные характеристики. Строгие критерии допускают включение в список только изделий, которые достигли массового производства, обладают полными техническими данными и поддерживают эффективность преобразования ≥ 21,5 %, гарантируя, что результаты имеют высокую отраслевую справочную ценность и достоверность.

В модули HJT Hyper-ion Pro компании Risen Energy интегрированы основные технологии, включая технологию ячеек OBB, технологию межсоединений без нагрузок Hyper-link и технологию ультратонких ячеек, что значительно повышает производительность и экономическую эффективность. Обладая сверхвысокой двусторонней эффективностью 90 ±5 % и сверхнизким температурным коэффициентом -0,24 %/°C, модули стабильно обеспечивают высочайшую производительность в различных сценариях применения. К концу 2025 года совокупные поставки изделий Hyper-ion серии HJT превысили 12 ГВт, они экспортировались в более чем 80 стран и регионов по всему миру.

Компания Risen Energy инициативно входит в космическую экономику со своими ультратонкими ячейками HJT p-типа толщиной 50 мкм, обеспечивающими пакетную доставку. Демонстрируя превосходную производительность с легкой конструкцией и высокой радиационной стойкостью, эти элементы идеально совместимы с гибкими солнечными батареями. Исследования и разработки Risen Energy в области тандемных солнечных элементов с гетеропереходом перовскит-кремний достигли эффективности преобразования 30,99 %, открывая обширные возможности для повышения эффективности в будущих космических фотоэлектрических системах.

От наземных электростанций до бескрайнего звездного неба, компания Risen Energy раздвигает границы энергетики с помощью инноваций. Это не только знаменует эволюцию фотоэлектрических технологий, но и закладывает прочную научную основу для прогресса человеческой цивилизации в эпоху межзвездной энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg

Światowe podium w zakresie sprawności konwersji. Risen Energy HJT silnym liderem nowej ery energii kosmicznej

Światowe podium w zakresie sprawności konwersji. Risen Energy HJT silnym liderem nowej ery energii kosmicznej

Światowy autorytet w dziedzinie fotowoltaiki TaiyangNews opublikował ostatnio swoją inauguracyjną listę najlepszych modułów słonecznych 2026 TOP...
Parmi les trois premiers en matière d'efficacité de conversion ! La technologie d'hétérojonction (HJT) de Risen Energy est à l'avant-garde de la nouvelle ère de l'énergie spatiale

Parmi les trois premiers en matière d'efficacité de conversion ! La technologie d'hétérojonction (HJT) de Risen Energy est à l'avant-garde de la nouvelle ère de l'énergie spatiale

L'autorité mondiale en matière de photovoltaïque, TaiyangNews, a récemment publié sa liste inaugurale des MEILLEURS MODULES SOLAIRES 2026. Les...
