Partager des normes marketing communes à travers le monde est indispensable pour renforcer la confiance en ces temps de rupture, déclare ICC

PARIS et NEW YORK, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La plus grande association mondiale des affaires – la Chambre de commerce internationale (ICC) – a lancé un appel aux annonceurs et aux professionnels du marketing afin qu'ils se mobilisent en tant que champions de normes éthiques robustes face aux multiples perturbations de l'industrie et aux défis potentiels de l'autorégulation du secteur.

Cet appel intervient alors qu'ICC publie aujourd'hui une mise à jour majeure de son Code de la publicité et des communications marketing – la 11ème édition de ce code, pilier mondial de l'autorégulation publicitaire depuis plus de 85 ans.

De nombreux facteurs perturbent et remodèlent le marché de la publicité, tels que la montée de l'intelligence artificielle (IA) dans les communications marketing, la croissance du marketing d'influence et l'importance grandissante des questions climatiques. Pour l'organisme mondial des affaires, il est donc impératif que les acteurs du secteur plaident à l'unisson pour l'adoption de normes fondamentales donnant confiance aux consommateurs et décideurs politiques.

Le secrétaire général d'ICC, John W.H. Denton AO, a déclaré : « Lorsque nous avons publié le ICC Code pour la première fois en 1937, le monde était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de télévision, encore moins Internet. Mais ce qui est incroyable, c'est que les principes restent les mêmes. Légal, décent, honnête et véridique – les quatre fondements de l'ICC Code – sont aussi pertinents dans le paysage médiatique et marketing rapide d'aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque.

« À une époque de perturbations mondiales significatives – et avec certains décideurs politiques réagissant instinctivement en se tournant vers les textes de loi face aux défis perçus – des normes mondiales robustes en matière de publicité sont plus importantes que jamais. »



Cette première mise à jour complète de l'ICC Code en dix ans s'appuie sur plus d'un an de consultations avec des experts de l'industrie et aborde une gamme de défis contemporains tels que la durabilité, l'IA et le marketing d'influence. Elle intègre également des dispositions clarifiées dans divers domaines, y compris le marketing destiné aux enfants et aux adolescents.

Les principales nouveautés comprennent :

De nouvelles directives sur l'utilisation des algorithmes et de l'IA dans la préparation et la diffusion des communications marketing ;

L'encouragement des annonceurs à être attentifs à la diversité et à l'importance d'éviter les stéréotypes objectifiants ;

Des dispositions claires sur le marketing d'influence et la responsabilité des influenceurs et des créateurs de contenu ;

Des normes mises à jour pour les allégations environnementales ;

Des règles clarifiées concernant les enfants, les adolescents et les mineurs.

Contact médias :



Randa EL TAHAWY

Chargée de relations publiques et de la communication

[email protected]

Portable : +33 (0)6 45 12 82 62

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508654/ICC_Logo.jpg