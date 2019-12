Passport a un sueño: El nuevo SUV de Honda se une a la Casa de Ensueño de HGTV de 2020

Casa de Ensueño de HGTV de 2020 en Hilton Head Island, Carolina del Sur

La Casa de Ensueño de HGTV de 2020 se encuentra en Windmill Harbour, una comunidad privada en Hilton Head adyacente a la Intracoastal Waterway, y sede del South Carolina Yacht Club. Los fans pueden dar un vistazo a la Casa de Ensueño de HGTV de 2020, ahora disponible en HGTV.com/HGTVDreamHome.

La casa de dos pisos con tres dormitorios, tres baños completos y medio baño se presenta en azul con tonalidad de piedra preciosa y en verde apacible, con colores neutros nostálgicos y algunos estallidos de coral y rosa. Ostenta una cocina gourmet, un vasto gran salón, amplio cuarto de lavado y vestidor y un gran espacio para entretenimiento multipropósito en el piso superior. El diseño de la casa recibe a los huéspedes que llegan con un vestíbulo de dos pisos, que revela el gran salón, el comedor y la cocina en una planta de piso de concepto abierto, junto con el dormitorio principal en el nivel principal. La propiedad da a una marisma salobre y brinda vistas espectaculares con un patio que incluye un porche con malla corrediza que se extiende a todo lo largo de la casa. Este oasis exterior es realmente un paraíso con una piscina rectangular colocada paralela a la casa, junto con una cocina al aire libre y vistas de la línea costera de la marisma salobre, que hacen que esta sea la casa de ensueño para los que gustan atender a sus visitantes.

Casa de Ensueño de HGTV de 2020: Cómo participar

El período de participación oficial para la Casa de Ensueño de HGTV de 2020 se extiende desde las 9 a.m. ET del lunes 30 de diciembre de 2019 hasta las 5 p.m. ET del miércoles 19 de febrero de 2020. Los fans que reúnan los requisitos pueden participar para tener una oportunidad de ganar dos veces al día en HGTV.com, donde también pueden encontrar todos los detalles y las reglas oficiales1.

Casa de Ensueño de HGTV de 2020: Dónde se puede ver

Los televidentes pueden sintonizar el especial de una hora DIY Behind the Build: HGTV Dream Home 2020 que se estrenará por DIY Network el lunes 30 de diciembre de 2019 a las 11 p.m. ET para apreciar en exclusiva y entre bastidores la construcción de la Casa de Ensueño de HGTV de 2020. El diseño de la casa también ocupará un lugar destacado en el programa HGTV Dream Home Special 2020, que se transmitirá por HGTV el miércoles 1 de enero de 2020 a las 8 p.m. ET, con la presentadora Tamara Day y el diseñador del interior Brian Patrick Flynn. Un preestreno del programa especial estará disponible en la aplicación HGTV GO el 30 de diciembre y una versión adaptada en idioma español estará disponible en transmisión simultánea en Discovery en Español y Discovery Familia. La persona que gane la casa será presentada en el programa HGTV Dream Home Giveaway Special 2020 que se transmitirá en mayo de 2020.

Honda Passport 2019

El Passport 2019 es la adición más reciente a la premiada línea de SUV de Honda, con un interior moderno y espacioso y numerosas características de alta tecnología. Passport proporciona una combinación única de refinamiento en la conducción en carretera y capacidad todoterreno junto con el mejor espacio interior en su clase. Diseñado para los que aman las aventuras y quieren la excepcional capacidad en la carretera y fuera de ella del sistema de tracción en todas las ruedas con vectorización del torque i-VTM4™ de Honda disponible, la potencia y la capacidad de remolque de su motor V6 i-VTEC® de 3.5 litros y 280 caballos de fuerza, y el carácter más personal y robusto de un SUV para cinco pasajeros, el Passport se coloca entre el CRV, refinado y compacto, y el Pilot, más grande, con tres filas de asientos y enfocado hacia la familia.

El Honda Passport 2019 viene estándar con ruedas de 20 pulgadas, una parrilla ennegrecida, la suite Honda Sensing® de tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia para el conductor y también tiene mayor altura sobre el terreno y una vía de rueda más ancha que el Pilot de tres filas. Junto con el espacio interior para pasajeros y el volumen interior total del Passport, que son los mejores de su clase, el SUV está dotado de un gran espacio de carga tipo "sótano" que es ideal para almacenar equipos sucios o para ocultar objetos valiosos. Entre las principales tecnologías premium disponibles en el Passport se incluyen, entre otras, Wi-Fi 4G LTE en el vehículo, integración con Apple CarPlay® y Android Auto™, un sistema Display Audio de 8 pulgadas de alta resolución, asientos delanteros con calefacción y ventilados y carga inalámbrica de teléfono.

Para obtener más información acerca del Honda Passport y de la Casa de Ensueño de HGTV de 2020 visite: automobiles.honda.com/passport y HGTV.com/HGTVDreamHome.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos fiables, energéticamente eficientes y divertidos de conducir con tecnologías de seguridad avanzadas que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en Estados Unidos. La línea Honda incluye los vehículos de pasajeros de las series Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, junto con los vehículos deportivos utilitarios HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la pickup Ridgeline y el minivan Odyssey.

Honda ha estado fabricando automóviles en Estados Unidos durante más de 35 años y actualmente opera 19 grandes instalaciones de fabricación en América del Norte. En el año 2018, más del 90 por ciento de todos los vehículos de la marca Honda vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en América del Norte, usando piezas nacionales y procuradas en el extranjero.

Para obtener más información

Hay informaciones adicionales para los medios, incluso detalles sobre precios, características y fotografías en alta resolución de todos los modelos Honda 2020 disponibles en hondanews.com. Hay información para el consumidor disponible en automobiles.honda.com. Para unirse a la comunidad Honda en Facebook, visite facebook.com/honda

1 No se requiere compra. Abierto a residentes legales de Estados Unidos, con edades de 21 años o mayores. Nulo donde esté prohibido. El sorteo termina a las 5 p.m. ET del 2/19/20. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas. Para información sobre las reglas oficiales, divulgaciones sobre los premios, y para participar, visite www.HGTV.com. Patrocinador principal: Scripps Networks, LLC d/b/a Home & Garden Television 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, Tennessee 37932.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040010/Honda_Hilton_Head_Island.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040011/Honda_Hilton_Head_Island.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040012/Honda_Hilton_Head_Island.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1040013/Honda_Hilton_Head_Island.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

Related Links

http://www.honda.com



SOURCE American Honda Motor Co., Inc.