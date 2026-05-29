PeproMene Bio annonce une présentation orale à l'EHA 2026 mettant en évidence un profil de sécurité favorable et des réponses durables avec la PMB-CT01 (thérapie CAR-T anti-BAFF-R) dans les lymphomes à cellules B, y compris après l'échec d'une thérapie CAR-T CD19 antérieure

IRVINE, Californie, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. a annoncé aujourd'hui que les données cliniques actualisées de son étude de phase 1 en cours visant à évaluer la PMB-CT01, une thérapie CAR-T cellulaire ciblant le récepteur du facteur d'activation des cellules B (BAFF-R), ont été sélectionnées pour une présentation orale lors du Congrès 2026 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).

Cette présentation mettra en évidence les résultats de la phase d'augmentation progressive de la dose de l'étude, désormais achevée sur le lymphome non hodgkinien à cellules B (LNH-B) récidivant/réfractaire, y compris les patients dont le cancer a progressé à la suite d'une thérapie CAR-T standard dirigée contre CD19 (NCT05370430).

Parmi les neuf patients traités au cours de cette phase, la PMB-CT01 a démontré un profil de sécurité prometteur, sans toxicité limitant la dose, sans syndrome de libération de cytokines (CRS) de grade > 1 et sans syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) de grade > 1. Sept patients sur neuf (78 %) ont obtenu une réponse complète (CR). À la dernière date de clôture des données, aucune rechute n'était survenue, et toutes les réponses se poursuivaient, la réponse la plus longue dépassant les 3 ans. Les patients ayant répondu au traitement ont également atteint un statut négatif pour la maladie résiduelle minimale (MRM), ce qui indique des rémissions profondes sans cellules cancéreuses résiduelles détectables.

Sur la base de ces résultats, l'essai recrute activement des patients dans des cohortes d'expansion pour le lymphome à cellules du manteau, le lymphome à grandes cellules B et le lymphome folliculaire (FL). Il est important de noter que le premier patient traité dans le cadre de cette phase d'expansion, un patient atteint de FL transformé (tFL) qui avait progressé après une thérapie CAR-T CD19, a obtenu une réponse complète lors de sa première évaluation de la maladie. Le tFL est une forme agressive de lymphome pour laquelle les options thérapeutiques sont limitées.

« Lorsque le cancer progresse après une thérapie CAR-T anti-CD19, les patients sont confrontés à un important besoin médical non satisfait, les options thérapeutiques restantes étant très limitées », déclare Larry W. Kwak, M.D., Ph. D., fondateur scientifique de PeproMene Bio. « Ces réponses complètes durables valident cliniquement le BAFF-R en tant que nouvelle cible, tandis que le profil d'innocuité favorable observé à ce jour pourrait soutenir une utilisation future dans des contextes d'oncologie communautaire ambulatoire et une exploration plus poussée dans les maladies auto-immunes réfractaires. »

Détails de la présentation

Titre du résumé : Durable responses and favorable safety of BAFF-R CAR T-cells (PMB-CT01) in patients with relapsed/refractory B-cell lymphomas with prior CD19-directed therapy failure or CD19-negative disease (Réponses durables et profil de sécurité favorable des cellules CAR-T BAFF-R (PMB-CT01) chez des patients atteints de lymphomes à cellules B récidivants/réfractaires avec échec d'un traitement antérieur ciblant le CD19 ou présentant une maladie CD19-négative)

Résumé : EHA-1611 S287

Date/heure : 14 juin, 11 h 00 - 12 h 15 CEST

Présentateur : Larry W. Kwak, M.D., Ph.D.

À propos de la PMB-CT01

La PMB-CT01 est une thérapie autologue par cellules CAR-T ciblant le BAFF-R, la première de sa catégorie, évaluée dans des essais de phase 1 en cours pour le traitement du B-NHL récurrent/réfractaire et du B-ALL récurrent/réfractaire. Le BAFF-R est exprimé presque exclusivement sur les cellules B et est essentiel pour la survie des cellules B, réduisant la probabilité d'échapper à la perte d'antigène.

À propos de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique située à Irvine, en Californie, qui développe de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les affections immunitaires. Pour plus d'informations, contactez Hazel Cheng, Ph.D., directrice des opérations de PeproMene Bio, Inc. à l'adresse [email protected] ou visitez https://pepromenebio.com/.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes, y compris des risques liés au développement clinique, aux résultats réglementaires, au potentiel thérapeutique et à la commercialisation. PeproMene Bio, Inc. ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

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