PeproMene Bio kündigt Vortrag auf der EHA 2026 an, der günstiges Sicherheitsprofil und dauerhaftes Ansprechen mit PMB-CT01 (BAFF-R-CAR-T-Zelltherapie) bei B-Zell-Lymphomen hervorhebt, auch nach vorherigem Versagen einer CD19-CAR-T-Zelltherapie

IRVINE, Kalifornien, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. gab heute bekannt, dass aktualisierte klinische Daten aus der laufenden Phase-1-Studie zur Bewertung von PMB-CT01, einer in Prüfung befindlichen CAR-T-Zelltherapie, die gegen den Rezeptor für den B-Zell-aktivierenden Faktor (BAFF-R) gerichtet ist, für einen Vortrag auf dem Kongress 2026 der European Hematology Association (EHA) ausgewählt wurden.

Der Vortrag wird Ergebnisse aus dem abgeschlossenen Dosissteigerungsteil der Studie bei rezidiviertem/refraktärem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL) hervorheben, darunter Patienten, bei denen die Krebserkrankung nach einer standardmäßigen CD19-gerichteten CAR-T-Zelltherapie fortgeschritten war (NCT05370430).

Bei den neun Patienten, die in dieser Phase behandelt wurden, zeigte PMB-CT01 ein vielversprechendes Sicherheitsprofil ohne dosisbegrenzende Toxizitäten, ohne Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) von Grad > 1 sowie ohne Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) von Grad > 1. Sieben von neun Patienten (78 %) erreichten ein vollständiges Ansprechen (CR). Zum letzten Datenschnitt waren keine Rückfälle aufgetreten und alle erzielten Ansprechen hielten weiter an, wobei das längste Ansprechen mehr als 3 Jahre andauerte. Patienten, die auf die Behandlung ansprachen, erreichten zudem einen MRD-negativen Status (minimale Resterkrankung). Dies weist auf tiefe Remissionen ohne nachweisbare verbleibende Krebszellen hin.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen nimmt die Studie aktiv Patienten in Erweiterungskohorten für Mantelzelllymphom, großzelliges B-Zell-Lymphom sowie follikuläres Lymphom (FL) auf. Wichtig ist, dass der erste in dieser Erweiterungsphase behandelte Patient – ein Patient mit transformiertem FL (tFL), dessen Erkrankung nach einer CD19-CAR-T-Therapie fortgeschritten war – bei der ersten Beurteilung der Erkrankung ein vollständiges Ansprechen erreichte. tFL ist eine aggressive Form des Lymphoms mit begrenzten etablierten Behandlungsoptionen.

„Wenn eine Krebserkrankung nach einer CD19-CAR-T-Therapie fortschreitet, besteht für Patienten ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, da nur noch sehr begrenzte Behandlungsoptionen verbleiben", sagte Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., wissenschaftlicher Gründer von PeproMene Bio. „Diese dauerhaften vollständigen Ansprechen bestätigen BAFF-R klinisch als neuartige Zielstruktur, während das bisher beobachtete günstige Sicherheitsprofil eine künftige Anwendung in der wohnortnahen ambulanten Onkologie und eine weitere Untersuchung bei refraktären Autoimmunerkrankungen unterstützen könnte."

Einzelheiten des Vortrags

Abstract-Titel: Dauerhaftes Ansprechen und günstiges Sicherheitsprofil von BAFF-R-CAR-T-Zellen (PMB-CT01) bei Patienten mit rezidivierten/refraktären B-Zell-Lymphomen nach vorherigem Versagen einer CD19-gerichteten Therapie oder mit CD19-negativer Erkrankung

Abstract: EHA-1611 S287

Datum/Uhrzeit: 14. Juni, 11:00 bis 12:15 Uhr MESZ

Referent: Larry W. Kwak, M.D., Ph.D.

Informationen zu PMB-CT01

PMB-CT01 ist eine gegen BAFF-R gerichtete autologe First-in-Class-CAR-T-Zelltherapie, die in laufenden Phase-1-Studien bei rezidiviertem/refraktärem B-NHL sowie rezidivierter/refraktärer B-ALL untersucht wird. BAFF-R wird fast ausschließlich auf B-Zellen exprimiert und ist für das Überleben der B-Zellen unerlässlich, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Entkommens durch Antigenverlust verringert wird.

Informationen zu PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das neuartige Therapien zur Behandlung von Krebserkrankungen und Immunerkrankungen entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie von Hazel Cheng, Ph.D., Betriebsleiterin von PeproMene Bio, Inc., per E-Mail an [email protected] oder auf https://pepromenebio.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, darunter Risiken im Zusammenhang mit der klinischen Entwicklung, behördlichen Entscheidungen, dem therapeutischen Potenzial sowie der Vermarktung. PeproMene Bio, Inc. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1972356/Pepromene_Bio_Inc__Logo.jpg