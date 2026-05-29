PeproMene Bio、、EHA 2026において、B細胞リンパ腫（過去にCD19 CAR T細胞療法が奏効しなかった症例を含む）に対するPMB-CT01（BAFF-R CAR T細胞療法）の良好な安全性および持続的な奏効を強調する口頭発表を行うことを発表

カリフォルニア州アーバイン、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc.は、治験中のB細胞活性化因子受容体（BAFF-R）標的CAR T細胞療法であるPMB-CT01を評価する進行中の第1相試験の最新臨床データが、European Hematology Association （EHA）の2026年大会での口頭発表に選ばれたと発表しました。

本発表では、標準的なCD19指向性CAR T細胞療法後にがんが進行した患者を含む、再発／難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）を対象とした本試験（NCT05370430 ）において、標準的なCD19標的CAR-T細胞療法後に病勢が進行した患者を含む、用量漸増試験の完了した段階における結果について紹介します。

このフェーズで治療を受けた9人の患者のうち、PMB-CT01は、用量制限毒性なし、グレード1以上のサイトカイン放出症候群（CRS）なし、グレード1以上の免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS）なしという有望な安全性プロファイルを示しています。9人の患者のうち7人（78％）が完全寛解（CR）を達成しています。前回のデータカットオフ時点では、再発は認められず、すべての奏効が持続しており、最も長い奏効期間は3年を超えています。治療に応じた患者においても、微小残存病変（MRD）陰性の状態が達成され、検出可能な残存がん細胞がない深い寛解が示されました。

これらの結果に基づき、マントル細胞リンパ腫、大細胞型B細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫（FL）の拡大コホートへの患者登録が積極的に行われています。重要なことは、この拡大フェーズで最初に治療を受けた患者（CD19 CAR T療法後に進行した形質転換FL（tFL）患者）が、最初の病勢評価でCRを達成したことです。tFLは、確立された治療選択肢が限られている侵攻性のリンパ腫です。

「CD19のCAR T療法後にがんが進行した場合、患者は重大なアンメット・メディカル・ニーズに直面し、残された治療選択肢は非常に限られています」と、PeproMene Bio.の科学的創始者であるLarry W. Kwak医学博士は述べています。「これらの持続的なCRは、BAFF-Rが新規の標的であることを臨床的に証明するものであり、一方、現在までに観察された良好な安全性プロファイルは、将来、外来患者を対象とした地域がん領域での使用や、難治性自己免疫疾患でのさらなる研究の裏付けとなる可能性があります。」

発表内容

抄録タイトル CD19指向性治療失敗またはCD19陰性の再発/難治性B細胞リンパ腫患者に対するBAFF-R CAR T細胞（PMB-CT01）の持続的奏効と良好な安全性（Durable responses and favorable safety of BAFF-R CAR T-cells (PMB-CT01) in patients with relapsed/refractory B-cell lymphomas with prior CD19-directed therapy failure or CD19-negative disease）

要旨 EHA-1611 S287

日時 6月14日 11時 - 12時15分（中央ヨーロッパ夏時間）

プレゼンター Larry W. Kwak医学博士

PMB-CT01について

PMB-CT01は、ファースト・イン・クラスのBAFF-R標的自己CAR T細胞療法であり、再発・難治性のB-NHLおよび再発・難治性のB-ALLを対象に現在進行中の第1相試験で評価されています。BAFF-RはほぼB細胞にのみ発現しており、B細胞の生存に不可欠であり、抗原喪失によるエスケープの可能性を低減させます。

PeproMene Bioについて

PeproMene Bioは、カリフォルニア州アーバインに拠点を置き、がんや免疫疾患の新しい治療法を開発している臨床段階バイオテクノロジー企業です。詳細については、PeproMene Bio, Inc.の最高執行責任者（COO）であるHazel Cheng博士（[email protected]）までお問い合わせいただくか、https://pepromenebio.com/をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、臨床開発、規制上の結果、治療の可能性、商業化に関連するリスクなど、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。PeproMene Bio, Inc.は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/1972356/Pepromene_Bio_Inc__Logo.jpg

SOURCE PeproMene Bio, Inc.