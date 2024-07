Persistent acquiert Starfish Associates, renforçant ainsi sa position dans les solutions pour centres de contact et les communications unifiées basées sur l'IA

PUNE, Inde, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems(BSE : PERSISTANT) et (NSE : PERSISTENT), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir la société Starfish Associates, basée dans le New Jersey. Cette acquisition stratégique s'appuie sur les capacités d'ingénierie existantes de Persistent dans le domaine des centres de contact et des communications unifiées, en élargissant ses solides capacités de transformation des entreprises axées sur l'IA et son expertise dans la conduite de l'excellence opérationnelle. Connue pour sa plateforme d'automatisation des communications d'entreprise de pointe, Starfish Associates s'adresse aux plus grandes entreprises du monde, y compris à de nombreuses sociétés figurant au classement Fortune 500.

La plateforme d'automatisation de Starfish Associates excelle en tant que centre d'intégration intelligent et moteur de flux de travail, facilitant des connexions transparentes à travers une myriade d'applications professionnelles et de systèmes de communication. Elle améliore la gestion des communications multifournisseurs grâce à l'automatisation avec des plateformes telles qu'Amazon Connect, Avaya, Cisco, Genesys et Microsoft Teams. En outre, elle s'intègre à des applications professionnelles clés telles que ServiceNow, Workday et Microsoft Active Directory pour rationaliser les flux de travail et les opérations.

Cette acquisition réunit la plateforme innovante de Starfish Associates avec les capacités d'automatisation basées sur l'IA de Persistent et une solide base de clients, permettant des optimisations significatives, une efficacité accrue des flux de travail et des réponses agiles aux environnements commerciaux dynamiques.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent :

« Nous poursuivons notre croissance en tant que leader du secteur, grâce à une expansion stratégique et à une compréhension approfondie des besoins de nos clients. L'intégration de la plateforme de Starfish Associates améliore considérablement nos offres de communications unifiées et de gestion des centres de contact, alors que ce secteur subit des bouleversements importants grâce aux innovations basées sur l'IA. Cette acquisition nous permet d'aider nos clients internationaux à exploiter pleinement le potentiel de ces innovations dans leurs centres de contact. Nous sommes ravis d'accueillir Starfish Associates au sein de l'équipe Persistent et nous prévoyons une grande réussite dans l'expansion de nos opérations avec Robert, David et leur équipe ».

Robert Hankin, cofondateur et partenaire, Starfish Associates :

« Depuis sa création, Starfish Associates se consacre à l'amélioration de la gestion des communications unifiées et des centres de contact dans les entreprises, en cherchant toujours à améliorer l'expérience des clients et des employés. Unir nos forces avec Persistent présente un nouveau chapitre pour nous, d'une part en augmentant nos capacités en matière d'intégration, d'automatisation et de transformation des centres de contact pilotée par l'IA, et d'autre part en nous donnant accès à la solide base de clients de Persistent ».

David Raanan, cofondateur et partenaire, Starfish Associates :

« Persistent apporte une expertise inégalée en matière d'ingénierie numérique et d'automatisation de l'IA. Nos plateformes et nos solutions s'alignent parfaitement sur les objectifs stratégiques de Persistent, créant ainsi de solides synergies qui permettront aux entreprises du monde entier de bénéficier d'avantages concurrentiels et de rationaliser leurs opérations ».

Phil Fersht, PDG et analyste en chef, HFS Research :

« Avec l'acquisition de Starfish Associates, Persistent est en mesure de bouleverser les marchés des communications unifiées et des centres de contact. La croissance de l'entreprise, qui est à la pointe du secteur, et sa culture distincte en font une proposition passionnante à suivre, car le besoin de transformation par l'IA des entreprises exige des fournisseurs de confiance ayant une expérience multiplateforme dans les communications unifiées et les centres de contact pour améliorer à la fois l'expérience des clients et l'efficacité opérationnelle. Les synergies entre Persistent et Starfish Associates apportent des avantages immédiats aux clients de Persistent et positionnent l'entreprise de manière agressive sur le marché de l'expérience client, en mettant davantage en évidence ses capacités d'IA étendues ».

À propos de Persistent

Comptant plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE et NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions dans le domaine de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg