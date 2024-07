Persistent übernimmt Starfish Associates und stärkt damit seine Position im Bereich KI-gestützter Contact Center und Unified Communications

PUNE, Indien, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweiter Pionier im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Absicht bekannt, das in New Jersey ansässige Starfish Associates zu übernehmen. Diese strategische Akquisition baut auf den bestehenden technischen Fähigkeiten von Persistent in den Bereichen Contact Center und Unified Communications auf und erweitert die starken KI-gesteuerten Geschäftsumwandlungsfähigkeiten und die Expertise bei der Steigerung der operativen Exzellenz. Starfish Associates ist bekannt für seine hochmoderne Automatisierungsplattform für Unternehmenskommunikation und beliefert die größten Unternehmen der Welt, darunter viele Fortune 500-Unternehmen.

Die Automatisierungsplattform von Starfish Associates zeichnet sich als intelligente Integrationsdrehscheibe und Workflow-Engine aus, die nahtlose Verbindungen zwischen einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen und Kommunikationssystemen ermöglicht. Sie verbessert die Verwaltung der Kommunikation zwischen verschiedenen Anbietern durch Automatisierung mit Plattformen wie Amazon Connect, Avaya, Cisco, Genesys und Microsoft Teams. Darüber hinaus lässt es sich in wichtige Geschäftsanwendungen wie ServiceNow, Workday und Microsoft Active Directory integrieren, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu optimieren.

Diese Akquisition bringt die innovative Plattform von Starfish Associates mit den führenden KI-gestützten Automatisierungsfähigkeiten von Persistent und einem starken Kundenstamm zusammen und ermöglicht signifikante Optimierungen, verbesserte Effizienz von Arbeitsabläufen und agile Reaktionen auf dynamische Geschäftsumgebungen.

Sandeep Kalra, Geschäftsführer und Exekutivdirektor, Persistent:

„Unser branchenführendes Wachstum geht weiter, angetrieben durch strategische Expansion und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Die Integration der Plattform von Starfish Associates erweitert unsere Management-Angebote für Unified Communications und Contact Center erheblich, da diese Branche aufgrund von KI-gesteuerten Innovationen erheblichen Veränderungen unterworfen ist. Diese Akquisition ebnet uns den Weg, um unsere globalen Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial dieser Innovationen in ihren Contact Centern zu erschließen. Wir freuen uns, Starfish Associates im Team von Persistent willkommen zu heißen und erwarten großen Erfolg bei der Skalierung unserer Aktivitäten mit Robert, David und ihrem Team.

Robert Hankin, Mitbegründer und Partner, Starfish Associates:

„Seit unserer Gründung hat sich Starfish Associates der Verbesserung des Unternehmensmanagements von Unified Communications und Contact Centern verschrieben, immer mit dem Ziel, die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern zu verbessern. Der Zusammenschluss mit Persistent stellt für uns ein neues Kapitel dar, da wir zum einen unsere Fähigkeiten in den Bereichen Integration, Automatisierung und KI-gesteuerte Transformation von Contact Centern erweitern und zum anderen Zugang zu Persistents starkem Kundenstamm erhalten."

David Raanan, Mitbegründer und Partner, Starfish Associates:

„Persistent bringt unübertroffene Expertise im Bereich Digital Engineering und KI-Automatisierung mit. Unsere Plattformen und Lösungen passen perfekt zu den strategischen Zielen von Persistent und schaffen solide Synergien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die Abläufe von Unternehmen weltweit zu optimieren."

Phil Fersht, Geschäftsführer und Chefanalyst von HFS Research:

„Mit der Übernahme von Starfish Associates ist Persistent in der Lage, den Markt für Unified Communications und Contact Center zu verändern. Das branchenführende Wachstum und die ausgeprägte Unternehmenskultur des Unternehmens machen dieses Angebot interessant, da der Bedarf an KI-gestützter Transformation von Unternehmen nach vertrauenswürdigen Anbietern mit plattformübergreifender Erfahrung in UC und Contact Centern verlangt, um sowohl verbesserte Kundenerfahrungen als auch betriebliche Effizienz zu fördern. Die Synergien zwischen Persistent und Starfish Associates bringen unmittelbare Vorteile für die Kunden von Persistent und positionieren das Unternehmen aggressiv auf dem Markt für Kundenerfahrungen, was seine breit gefächerten KI-Fähigkeiten weiter unterstreicht."

Informationen zu Persistent

Mit über 23.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

