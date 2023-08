Persistent als Challenger im Gartner® Magic Quadrant™ für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste 2023 ausgezeichnet

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE und NSE: Persistent), ein globaler Pionier für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gibt stolz seine Einstufung als Challenger im Gartner Magic Quadrant für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste für 2023 bekannt. Wir glauben, dass diese Anerkennung das beispiellose Know-how von Persistent bei der Nutzung des Potenzials von Cloud-Technologien und seinem Engagement für die Umgestaltung von Branchen in einer Cloud-First-Welt unterstreicht. Die Evaluierung basierte auf Persistents Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) und der Vollständigkeit der Unternehmensvision (Completeness of Vision).

Persistent ist in der Branche für seine Cloud-Beratungsdienste, die Entwicklung Cloud-nativer Anwendungen, Anwendungs-/Datenmigrations- und Modernisierungslösungen, Cybersicherheit und Automatisierungskompetenz bekannt und ermöglicht es Unternehmen, Multi-Cloud- und multidimensionale Transformationsprozesse nahtlos durchzuführen. Die auf der ganzen Weit verteilten über 12.000 Cloud-Experten von Persistent und ein reichhaltiges Portfolio branchenspezifischer IP und Beschleuniger stellen sicher, dass Kunden gemeinsam hochmoderne Lösungen entwickeln können, die ihre dringendsten Herausforderungen angehen.

Persistents herausragende Cloud-Kompetenzen werden durch seine strategischen Partnerschaften mit Hyperscaler-Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft und Google Cloud bereichert. Als bewährter AWS Premier Partner, Microsoft ITes360 Partner, Microsoft Cloud Service Provider (CSP) Tier-1- und Gold Competency Partner und Google Cloud Partner mit fünf Spezialisierungen und 50 Kompetenzzuschreibungen verfügt Persistent über ein reichhaltiges Portfolio an Multi-Cloud-Funktionen. Persistent investiert strategisch in die Stärkung seines Cloud-Know-hows durch kapazitätsorientierte Übernahmen und hat dedizierte Geschäftseinheiten eingerichtet, die auf die Hyperscaler ausgerichtet sind.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

„Die Cloud ist das entscheidende Fundament, um digitale Geschäftsergebnisse für Unternehmen zu erschließen. Wir sind begeistert von dieser Anerkennung durch Gartner, da wir glauben, dass sie unsere Kompetenz im Bereich des Digital Engineering deutlich unterstreicht und unser Engagement für zukunftssichere Kunden durch rasante Unternehmensmodernisierung verstärkt. Wir betrachten diese Anerkennung als Bestätigung unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden in Bezug auf ihre Cloud-Strategien, einzigartige Lösungen, die mit unseren Hyperscaler-Partnern entwickelt wurden, und maßgeschneiderte vertikal-spezifische Angebote für BFSI, Gesundheitswesen und ISV-Kunden, die in der Branche unübertroffen sind."

Nitha Puthran, Senior Vice President – Cloud, Infrastruktur und Sicherheit, Persistent:

„Wir freuen uns, im Gartner Magic Quadrant für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste als Challenger anerkannt zu werden. Robuste Cloud-Infrastruktur ist in der ‚Cloud-First, AI-First'-Welt, in der Unternehmen heutzutage leben, wichtiger denn je. Dies gilt insbesondere heute, da wir mit Kunden zusammenarbeiten, um Cloud-gestützte generative KI-Lösungen zu implementieren. Wir glauben, dass unsere Positionierung im Challenger-Quadrant beweist, dass unsere differenzierten Fähigkeiten im Bereich Digital Engineering, innovative IP und ein Anwender-orientiertes Modell es uns ermöglichen, den Cloud-Wert für unsere Kunden zu erhöhen."

Persistent ist der am häufigsten bewertete Anbieter von Public-Cloud-IT-Transformationsdiensten auf Gartner Peer Insights™ mit 81 Bewertungen und einer Gesamtbewertung von 4,5 von 5 (Stand: 22. August 2023).1

Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis einer rigorosen, faktenbasierten Analyse bestimmter Märkte und bieten eine Weitwinkelansicht der relativen Positionen der Anbieter für Märkte mit hohem Wachstum und einer deutlichen Differenzierung der Anbieter. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Studie ermöglicht es Ihnen, das Beste aus der Marktanalyse in Übereinstimmung mit Ihren spezifischen Geschäfts- und Technologieanforderungen herauszuholen.

Sehen Sie sich ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts an, um mehr über die Stärken und Vorsichtshinweise von Persistent im Vergleich zu den Angeboten anderer Anbieter zu erfahren, im Gartner® Magic Quadrant für Public-Cloud-IT-Transformationsdienste 2023.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Mark Ray, Craig Lowery, Tobi Bet, Allan Wilkins, Karl Rosander, Tom Sieber, 16. August 2023.

1Sehen Sie sich unsere Bewertungen auf Gartner Peer Insights an: https://www.gartner.com/reviews/market/public-cloud-it-transformation-services/vendor/persistent-systems/product/persistent-systems-public-cloud-it-transformation-services

Gartner Haftungssausschluss

GARTNER ist eine eingetragene Handelsmarke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit. MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Handelsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Kennzeichnungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern basieren. Sie sollten weder als Tatsachenbehauptungen verstanden werden, noch spiegeln sie die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften wider. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in diesen Inhalten dargestellt werden, und es übernimmt in Bezug auf diese Inhalte keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Persistent

Mit über 23.000 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Tätigkeiten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/flcs

