Persistent nommé Challenger dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les services de transformation informatique dans le cloud public

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE et NSE: Persistent), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, est fier d'annoncer sa reconnaissance en tant que Challenger dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner pour les services de transformation informatique dans le cloud public. Nous pensons que cette reconnaissance souligne l'expertise inégalée de Persistent dans l'exploitation de la puissance des technologies cloud et son engagement à remodeler les industries dans un monde en cloud. L'évaluation s'est basée sur la capacité d'exécution et l'exhaustivité de la vision de Persistent.

Reconnue dans l'industrie pour ses services de conseil en matière de cloud, de développement d'applications natives du cloud, de solutions de migration et de modernisation des applications et des données, de cybersécurité et d'expertise en automatisation, Persistent permet aux entreprises de traverser des parcours de transformation multi-cloud et multi-dimensionnels de manière transparente. Les plus de 12 000 experts en cloud de Persistent répartis dans le monde entier et le riche portefeuille de propriété intellectuelle et d'accélérateurs spécifiques à l'industrie garantissent que les clients peuvent co-créer des solutions de pointe qui répondent à leurs défis les plus pressants.

Les prouesses de Persistent en matière de cloud sont enrichies par ses partenariats stratégiques avec des fournisseurs de cloud hyperscaler, notamment AWS, Microsoft et Google Cloud. En tant que partenaire de confiance AWS Premier Partner, partenaire Microsoft ITes360, partenaire Tier 1 et Gold Competency de Microsoft Cloud Service Provider (CSP) et partenaire Google Cloud avec cinq spécialisations et 50 désignations d'expertise, Persistent détient un riche portefeuille de capacités multi-cloud. Persistent a investi stratégiquement dans le renforcement de son expertise en matière de cloud par le biais d'acquisitions axées sur les capacités et a mis en place des unités commerciales dédiées alignées sur les hyperscalers.

Sandeep Kalra, président directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Le cloud est le socle indispensable pour débloquer les résultats commerciaux numériques des entreprises. Nous sommes ravis de cette reconnaissance par Gartner car nous pensons qu'elle souligne clairement nos prouesses en matière d'ingénierie numérique et renforce notre engagement à préparer les clients à l'avenir grâce à une modernisation rapide de l'entreprise. De notre point de vue, nous considérons cette reconnaissance comme une validation de notre étroite collaboration avec nos clients sur leurs stratégies cloud, des solutions uniques créées avec nos partenaires hyperscaler, et des offres verticales adaptées pour les clients dans les domaines de la banque, des services financiers et de l'assurance, de santé et des ISV qui sont inégalées dans l'industrie. »

Nitha Puthran, vice-présidente senior, responsable du cloud, de l'infrastructure et de la sécurité chez Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme un Challenger dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de transformation informatique dans le cloud public. Une infrastructure cloud solide n'a jamais été aussi essentielle dans le monde "Cloud-First, AI-First" dans lequel vivent les entreprises. C'est particulièrement vrai aujourd'hui, alors que nous travaillons avec nos clients pour mettre en œuvre des solutions d'IA générative alimentées par le cloud. Nous pensons que notre positionnement dans le quadrant des Challengers démontre que nos capacités différenciées d'ingénierie numérique, notre propriété intellectuelle innovante et un modèle dirigé par des praticiens nous permettent d'accélérer la valeur du cloud pour nos clients. »

Persistent est le fournisseur de services de transformation informatique dans le cloud public le plus évalué sur Gartner Peer Insights™ avec 81 avis et une note globale de 4,5 sur 5, au 22 août 20231.

Les rapports Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, fournissant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs dans des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players. L'étude vous permet de tirer le meilleur parti de l'analyse du marché en fonction de vos besoins commerciaux et technologiques uniques.

Consultez une copie gratuite du rapport Magic Quadrant pour en savoir plus sur les points forts et les mises en garde de Persistent, parmi d'autres offres de fournisseurs, sur 2023 Gartner® Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services .

Source : Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Mark Ray , Craig Lowery , Tobi Bet , Allan Wilkins , Karl Rosander , Tom Sieber ,16 août 2023.

1Voir nos commentaires sur Gartner Peer Insights : https://www.gartner.com/reviews/market/public-cloud-it-transformation-services/vendor/persistent-systems/product/persistent-systems-public-cloud-it-transformation-services

Clause de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

