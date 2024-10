Persistent atteint la neutralité carbone avec un an d'avance sur son objectif

L'objectif est de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir atteint la neutralité carbone pour les champs d'application 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes) dans l'ensemble de ses opérations mondiales pour l'exercice 2023-2024, avec un an d'avance sur le calendrier. Vérifiée par DNV Business Assurance India Private Limited, cette étape souligne l'engagement de la société envers le développement durable et son rôle dans le soutien des objectifs environnementaux de ses clients. Alignée sur les objectifs de développement durable des Nations unies et sur les efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C et à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050, elle consolide la réputation de Persistent en tant qu'entreprise socialement responsable.

Le plan de gestion du carbone de Persistent se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et au développement d'infrastructures à haut rendement énergétique, certifiées par l'Indian Green Building Council (IGBC) et le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). L'entreprise a réalisé d'importants progrès dans l'adoption des énergies renouvelables et la gestion des ressources :

Réduction de 42 % des émissions grâce à deux éoliennes (2,1 MW chacune) et à des toits solaires de 2 MW.

39 % de l'énergie totale utilisée dans le monde provient de sources d'énergie renouvelables, dont 44 % en Inde.

16 % des besoins en énergie renouvelable sont couverts par les certificats d'énergie renouvelable (CER) autoproduits par ses éoliennes.

45 % des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC) achetés couvrent des installations louées ou situées à l'étranger.

Recyclage à 99 % des déchets générés par les opérations.

121 035 arbres contribuant à la séquestration du carbone.

28,3 % de réutilisation des eaux usées traitées dans les campus dont elle est propriétaire au sein de ses installations.

En outre, pour compenser les émissions du champ d'application 1, Persistent a investi dans des crédits carbone de haute qualité certifiés par VERRA, tout en réduisant les émissions du champ d'application 2 grâce à l'approvisionnement en énergie renouvelable et à l'achat d'I-REC.

Persistent s'engage à favoriser l'adoption des énergies renouvelables, à optimiser l'utilisation de l'énergie et à collaborer avec les communautés pour lutter contre le changement climatique. En collaborant avec les employés et les parties prenantes, l'entreprise intègre le développement durable au cœur de ses activités, garantissant ainsi un impact à long terme. En outre, les investissements de Persistent dans des projets d'énergie renouvelable et des programmes de compensation carbone visent à réduire les émissions et à soutenir les initiatives environnementales, avec pour objectif de parvenir à des émissions nettes nulles sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, conformément à la feuille de route de l'initiative Science-Based Targets (SBTi).

Dhanashree Bhat, directeur de l'exploitation, Persistent :

« Alors que le monde est confronté à des défis environnementaux croissants, nous reconnaissons notre responsabilité de contribuer à un avenir durable. Notre engagement à l'égard des questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) sur le site va au-delà des exigences réglementaires — il s'agit d'une démarche stratégique et transformatrice visant à créer de la valeur à long terme pour nos clients, les communautés et l'environnement. Atteindre la neutralité carbone pour nos émissions des champs d'application 1 et 2 est une étape fondamentale dans la réalisation de notre objectif de neutralité nette d'ici à 2050. En nous alignant sur le protocole des GES et sur l'initiative des objectifs scientifiques, nous nous assurons que notre approche est à la fois scientifique et globale, ce qui nous permet de réduire efficacement notre empreinte environnementale à travers toutes les sources d'émission et de contribuer aux efforts mondiaux de développement durable ».

Sandeep Kumar Mohanty, associé, PricewaterhouseCoopers Services LLP :

« Le fait que Persistent ait atteint la neutralité carbone est une réalisation importante, en particulier dans le contexte mondial actuel où la durabilité environnementale est un besoin pressant. Alors que le monde est confronté aux défis du changement climatique, il est essentiel que les entreprises jouent un rôle proactif dans la réduction de leur empreinte carbone. En donnant la priorité aux énergies renouvelables et en adoptant des programmes complets de compensation des émissions de carbone, Persistent démontre son engagement envers la responsabilité environnementale et la durabilité à long terme ».

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux sociétés de tous les secteurs. Avec plus de 23 500 employés répartis dans 19 pays, Persistent s'engage à innover et à assurer la réussite de ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

