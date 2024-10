Persistent erreicht Kohlenstoffneutralität ein Jahr vor dem geplanten Ziel

Ziel ist es, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Pionier in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023–2024 die Klimaneutralität für Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen) im gesamten Unternehmen erreicht hat – ein Jahr früher als geplant. Dieser Meilenstein, der von DNV Business Assurance India Private Limited verifiziert wurde, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und seine Rolle bei der Unterstützung der Umweltziele seiner Kunden. Im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und den globalen Bemühungen, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, festigt dies den Ruf von Persistent als sozial verantwortliches Unternehmen.

Der Kohlenstoffmanagementplan von Persistent konzentriert sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Entwicklung einer energieeffizienten Infrastruktur, die vom Indian Green Building Council (IGBC) und Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) zertifiziert ist. Das Unternehmen hat große Fortschritte bei der Einführung erneuerbarer Energien und beim Ressourcenmanagement gemacht:

42 % Emissionsreduzierung durch zwei Windkraftanlagen (je 2,1 MW) und 2 MW Solardächer.

39 % des gesamten Energieverbrauchs weltweit stammen aus erneuerbaren Energiequellen, in Indien sind es 44 %.

16 % des Bedarfs an erneuerbaren Energien werden durch selbst erzeugte Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) aus seinen Windkraftanlagen gedeckt.

45 % der erworbenen internationalen Zertifikate für erneuerbare Energien (I-RECs) betreffen gepachtete und ausländische Anlagen.

99 % Recycling von Abfällen, die in allen Betrieben anfallen.

121.035 Bäume, die zur Kohlenstoffbindung beitragen.

28,3 % Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser auf eigenen Grundstücken innerhalb ihrer Einrichtungen.

Um Scope-1-Emissionen auszugleichen, hat Persistent außerdem in hochwertige, von VERRA zertifizierte Emissionszertifikate investiert, während Scope-2-Emissionen durch die Beschaffung erneuerbarer Energien und den Kauf von I-RECs reduziert werden.

Persistent setzt sich für die Einführung erneuerbarer Energien, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Zusammenarbeit mit Gemeinden bei der Bekämpfung des Klimawandels ein. Durch die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Interessengruppen verankert das Unternehmen die Nachhaltigkeit im Kern seiner Tätigkeit und sorgt so für eine langfristige Wirkung. Darüber hinaus zielen die Investitionen von Persistent in Projekte für erneuerbare Energien und Programme zum Kohlenstoffausgleich auf die Verringerung von Emissionen und die Unterstützung von Umweltinitiativen ab, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wobei der Fahrplan der Science-Based Targets Initiative (SBTi) zugrunde gelegt wird.

Dhanashree Bhat, Geschäftsführerin von Persistent:

„Da die Welt vor immer größeren ökologischen Herausforderungen steht, erkennen wir unsere Verantwortung an, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Unser Engagement für ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) geht über die regulatorischen Anforderungen hinaus – es ist eine strategische, transformative Reise, die darauf abzielt, langfristigen Wert für unsere Kunden, Gemeinschaften und die Umwelt zu schaffen. Die Erreichung der Kohlenstoffneutralität für unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Mit der Ausrichtung auf das GHG-Protokoll und die Science-Based Targets Initiative stellen wir sicher, dass unser Ansatz sowohl wissenschaftlich fundiert als auch umfassend ist. So können wir unseren ökologischen Fußabdruck über alle Emissionsquellen hinweg effektiv reduzieren und zu den globalen Nachhaltigkeitsbemühungen beitragen."

Sandeep Kumar Mohanty, Partner, PricewaterhouseCoopers Services LLP:

„Das dauerhafte Erreichen der Kohlenstoffneutralität ist eine bedeutende Leistung, insbesondere im aktuellen globalen Kontext, in dem ökologische Nachhaltigkeit eine dringende Notwendigkeit ist. Da sich die Welt mit den Herausforderungen des Klimawandels auseinandersetzt, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, eine proaktive Rolle bei der Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks zu spielen. Persistent setzt Prioritäten auf erneuerbare Energien und führt umfassende Programme zur CO2-Kompensation ein. Damit beweist das Unternehmen sein Engagement für Umweltverantwortung und langfristige Nachhaltigkeit."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.500 Mitarbeitenden in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact hat sich Persistent verpflichtet, seine Strategien und Tätigkeiten an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern.

