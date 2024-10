Persistent dévoile SASVA™ 2.0 et révolutionne le développement de logiciels et l'accélération d'entreprise pilotés par l'IA

Développement d'une plateforme d'IA générative et déterministe couvrant toutes les étapes du développement de logiciels

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) et (NSE : PERSISTENT), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de SASVA 2.0, la dernière itération de sa plateforme phare alimentée par l'IA, qui révolutionne l'ingénierie logicielle grâce à l'IA générative et déterministe. Conçue pour générer des gains de productivité tout au long du processus de développement, cette plateforme innovante étend désormais ses capacités au-delà du cycle de développement logiciel (SDLC) traditionnel. Elle offre une solution de bout en bout entièrement intégrée, de l'idéation aux opérations post-déploiement, aux entreprises de tous les secteurs, afin de stimuler l'innovation et d'améliorer l'expérience des clients.

SASVA 2.0 propose des flux de travail et des interfaces interactives qui permettent d'obtenir des résultats significatifs et évolutifs pour les gestionnaires de produits, les gestionnaires de programmes, les développeurs, les équipes d'assistance à la clientèle et les services professionnels - redéfinissant ainsi le développement de logiciels pour ces personnes clés tout au long du cycle de vie, de l'idéation à l'assistance post-publication.

SASVA 2.0 permet de réaliser des gains de productivité et d'efficacité en :

Réalisant une évaluation complète des projets, fournissant des informations sur la technologie, le produit, la maturité des processus, la sécurité, la dette technique et des prévisions précises sur les coûts et l'effort, afin d'aider à déterminer les domaines dans lesquels des gains de productivité et une optimisation des coûts sont possibles.

Se servant des données historiques et des tendances du marché pour permettre aux chefs de produit de créer des feuilles de route et des plans de publication contextuels et hiérarchisés, alignant les tâches sur les forces et les capacités de l'équipe.

Développant les exigences en plans de publication exécutables, hiérarchisant les tâches, estimant l'effort, recommandant des cadres et répartissant le travail entre les développeurs humains et l'IA pour une plus grande efficacité.

Simplifiant le développement grâce à la programmation assistée par l'IA, à la correction des bogues et aux améliorations de la sécurité, tout en intégrant des outils externes pour une expérience fluide.

Fournissant en temps réel des informations contextuelles et une base de connaissances dynamique pour améliorer l'assistance à la clientèle et les services professionnels, afin d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces.

SASVA 2.0 renforce l'engagement de Persistent en faveur d'une IA sécurisée, abordable et complète en associant de manière fluide les capacités numériques à l'expertise humaine, offrant ainsi aux entreprises une plateforme intégrée pour plus d'efficacité et d'innovation. La plateforme permet aux organisations d'augmenter les revenus annuels récurrents (ARR) et la rétention des revenus nets (NRR), en accélérant le temps de mise sur le marché et en maximisant la croissance de l'entreprise. Persistent a d'abord lancé cette plateforme alimentée par l'IA au début de cette année, ouvrant la voie à une IA abordable pour accélérer l'ingénierie logicielle.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent :

« L'efficacité, la rapidité et la prise de décision fondée sur les données sont plus que jamais essentielles dans le paysage numérique actuel, qui évolue rapidement. SASVA 2.0 est conçu pour relever ces défis, en fournissant une plateforme sans solution de continuité, alimentée par l'IA, qui connecte et complète chaque phase du cycle de vie du développement logiciel. S'appuyant sur nos capacités approfondies en matière d'ingénierie des produits, il exploite des connaissances avancées, automatise les tâches routinières et complexes et s'intègre aux outils existants pour accélérer la mise sur le marché, maximiser la productivité et réduire les coûts. Cela permet aux équipes de se concentrer sur l'innovation tout en produisant des résultats mesurables qui alimentent la croissance à long terme de l'entreprise. »

Mukesh Dialani, vice-président chargé de la recherche, IDC :

« Avec le besoin accru de rapidité et d'agilité sur le marché des services d'ingénierie logicielle, l'utilisation de l'IA générative sera essentielle pour améliorer l'efficacité de la livraison et tout au long du cycle de vie du développement logiciel. La plateforme SASVA de Persistent a le potentiel non seulement d'avoir un impact sur l'efficacité du développement, mais aussi d'aider à obtenir les résultats commerciaux souhaités. L'IA générative fait l'objet d'un battage médiatique considérable, mais des plateformes comme SASVA sont en mesure de fournir des résultats tangibles. »

