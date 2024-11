Persistent gewinnt die begehrte 2024 ISG Star of Excellence™ Overall Award für überragende Kundenerfahrung

Weitere Auszeichnungen für Universal ITO, den anpassungsfähigsten Partner und den herausragenden Service in der Region Nord- und Südamerika auf der Grundlage von Kundenbefragungen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 26. November 2024 /PRNewswire/ – Persistent Systems (BSE: 533179) und (NSE: PERSISTENT), ein globaler Pionier im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde mit dem renommierten 2024 ISG Star of Excellence™ Overall Award für herausragende Kundenerfahrungen ausgezeichnet, der von der Information Services Group, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, verliehen wird. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mit dem Star of Excellence Award in den Kategorien Most Adaptable Partner, Universal Information Technology Outsourcing (ITO) und für Outstanding Service in der Region Americas ausgezeichnet.

Die Star of Excellence Awards von ISG bewerten Anbieter nach der Qualität ihrer Dienstleistungen auf der Grundlage von direktem Feedback von Unternehmenskunden in den Bereichen Geschäftskontinuität und Flexibilität, Zusammenarbeit und Transparenz, Ausführung und Lieferung, Governance und Compliance, Innovation und Vordenkerrolle sowie Mitarbeiter und kulturelle Eignung.

Diese Auszeichnungen zeugen vom Vertrauen der Kunden und unterstreichen das unermüdliche Engagement von Persistent, einen außergewöhnlichen Wert zu liefern, der die Erwartungen der Kunden übertrifft und langfristige Beziehungen fördert. Persistent war der einzige Anbieter, der in vier Kategorien gewann.

Die bemerkenswerten Leistungen von Persistent werden durch die hervorragende Bewertung der Kundenerfahrung (CX) im Forschungsprogramm von 87,9 veranschaulicht, die den Branchenstandard von 72,7 deutlich übertrifft. Diese Punktzahl verdeutlicht den Erfolg von Persistent beim Aufbau starker Kundenbeziehungen und das Engagement für die Kundenzufriedenheit.

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent

„Bei Persistent konzentriert sich unsere KI-gestützte, plattformbasierte Dienstleistungsstrategie darauf, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren, ihre Erwartungen zu übertreffen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Die ISG Star of Excellence Awards, die auf der Stimme des Kunden basieren, bestätigen dieses Engagement und unterstreichen unser tiefes Verständnis für die Ziele unserer Kunden und unseren proaktiven Ansatz bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen gerecht werden. Unser primäres Ziel ist es, den Erfolg unserer Kunden zu fördern und das Unternehmenswachstum zu unterstützen. Wir fühlen uns durch diese Anerkennung von ISG geehrt, die die dauerhaften Partnerschaften widerspiegelt, die wir mit unseren Kunden aufbauen, indem wir Unternehmen in verschiedenen Branchen neu gestalten."

Jan Erik Aase, Partner und Principal Analyst – Global Head of ISG Provider Lens

„Herzlichen Glückwunsch an Persistent Systems zur höchsten Auszeichnung im ISG Star of Excellence™-Programm 2024, einschließlich des renommierten Overall Award. Sie haben eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit über alle CX-Säulen, Technologien, Regionen und Branchen hinweg erhalten. Nachdem Persistent Systems im letzten Jahr Finalist für diesen Preis war, hat das Unternehmen seinen Fokus auf Kundenorientierung und -erfahrung fortgesetzt und sich den ersten Platz für 2024 gesichert. Diese Errungenschaft spiegelt nicht nur ihre Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft wider, sondern beweist auch ihre Ausdauer, die Kunden immer wieder zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen. Angesichts der steigenden Kundenerwartungen im Zeitalter der KI suchen Organisationen im Jahr 2024 nach Partnern, die Beziehungen zu echten Kooperationen ausbauen. Persistent Systems hat sich dieser Herausforderung gestellt und die höchste Zufriedenheit in der CX-Säule „People and Cultural Fit" erreicht und wurde von Kunden als „Most Adaptable Partner" ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Fähigkeit von Persistent Systems, tiefe, wertorientierte Partnerschaften zu fördern und unvergleichliche Kundenerfahrungen zu liefern."

Informationen zu ISG:

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner für mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 größten Unternehmen der Welt hat es sich ISG zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Spitzenleistungen zu erzielen und schneller zu wachsen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com/.

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.200 Mitarbeitern in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Persistent hat Kohlenstoffneutralität erreicht und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigt. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 327 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance India 100 Report 2024.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

