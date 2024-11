Persistent remporte le prix convoité ISG Star of Excellence™ 2024 pour son expérience client supérieure

Elle remporte également les prix Universal ITO, Most Adaptable Partner et Outstanding Service dans la région des Amériques sur la base de la voix des clients

SANTA CLARA, Californie et PUNE Inde, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) et (NSE : PERSISTENT), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a reçu le prestigieux prix global 2024 ISG Star of Excellence™ pour son expérience client supérieure, décerné par Information Services Group, l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en matière de technologie. En outre, l'entreprise a reçu les prix « Star of Excellence » dans les catégories « Most Adaptable Partner », « Universal Information Technology Outsourcing » (ITO), et « Outstanding Service » dans la région des Amériques.

Les prix Star of Excellence d'ISG classent les fournisseurs en fonction de la qualité de leurs services, sur la base des commentaires directs des entreprises clientes dans les domaines de la continuité des activités et de la flexibilité, de la collaboration et de la transparence, de l'exécution et de la livraison, de la gouvernance et de la conformité, de l'innovation et du leadership éclairé, et de l'adéquation entre les personnes et la culture.

Ces distinctions témoignent de la confiance des clients, soulignant l'engagement inébranlable de Persistent à fournir une valeur exceptionnelle qui dépasse les attentes des clients et alimente des relations à long terme. Persistent est le seul fournisseur à avoir gagné dans quatre catégories.

Les réalisations notables de Persistent sont illustrées par son score exceptionnel de 87,9 en matière d'expérience client (CX) dans le cadre du programme de recherche, dépassant largement la référence de 72,7 de l'industrie. Ce score témoigne du succès de Persistent dans l'établissement de solides relations avec ses clients et de son engagement à les satisfaire.

Sandeep Kalra, PDG et Directeur exécutif, Persistent

« Chez Persistent, notre stratégie de services axée sur l'IA et les plateformes est centrée sur l'anticipation des besoins des clients, le dépassement de leurs attentes et l'obtention de leur confiance. Les prix ISG Star of Excellence, basés sur la voix du client, valident cet engagement, soulignant notre compréhension profonde des objectifs des clients et notre approche proactive pour développer des solutions innovantes qui répondent à des exigences en constante évolution. Notre objectif principal est d'assurer la réussite de nos clients et de favoriser la croissance des entreprises. Nous sommes honorés par cette reconnaissance d'ISG, qui reflète les partenariats durables que nous établissons avec nos clients en réimaginant les entreprises dans tous les secteurs.

Jan Erik Aase, associé et analyste principal - responsable mondial d'ISG Provider Lens

« Félicitations à Persistent Systems d'avoir obtenu les plus hautes distinctions du programme ISG Star of Excellence™ 2024, notamment la prestigieuse récompense globale. Ils ont obtenu une satisfaction exceptionnelle de la part de leurs clients sur l'ensemble des piliers CX, technologies, régions et secteurs d'activité. Finaliste de ce prix l'année dernière, Persistent Systems a continué à mettre l'accent sur l'expérience et l'orientation client pour s'assurer la première place en 2024. Cet accomplissement reflète non seulement leur capacité d'adaptation et d'innovation, mais démontre également leur détermination à toujours satisfaire les clients et à dépasser leurs attentes. En 2024, alors que les attentes des clients augmentent à l'ère de l'IA, les organisations recherchent des partenaires qui élèvent les relations en véritables collaborations. Persistent Systems a relevé ce défi en obtenant la plus grande satisfaction dans le pilier CX 'People and Cultural Fit' et en étant reconnu comme le 'Most Adaptable Partner' par les clients. Ces distinctions soulignent la capacité de Persistent Systems à favoriser des partenariats profonds, axés sur la valeur, et à offrir à ses clients des expériences inégalées. »

À propos d'ISG :

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Partenaire de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, l'ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 600 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie. Pour tout complément d'information, consultez le site http://www.isg-one.com/.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 200 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. Persistent a atteint la neutralité carbone, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 327 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport 2024 Brand Finance India 100.

