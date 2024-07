Persistent enregistre un chiffre d'affaires de 328,2 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 25, avec une croissance de 5,6 % en glissement trimestriel et de 16,0 % en glissement annuel

Passage à une approche des services axée sur l'IA et les plateformes.

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 30 juin 2024, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre se terminant le 30 juin 2024



Q1FY25 % marge En glissement trimestriel En glissement annuel Recettes (millions d'USD) 328,2

5,6 % 16,0 % Recettes (en millions d'INR) 27,371.7

5,7 % 17,9 % EBITDA (millions INR) 4 552,1 16,6 % 0,2 % 7,6 % PBT (en millions d'INR) 4 005,4 14,6 % 1,3 % 30,4 % PAT (millions INR) 3 064,2 11,2 % -2,8 % 33,9 %

La 34e assemblée générale annuelle de la société a eu lieu le 16 juillet 2024. Toutes les résolutions, y compris le versement d'un dividende final de 10 INR par action, ont été approuvées par les membres à la majorité requise.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« Je suis heureux d'annoncer notre 17e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires, ce qui témoigne de la confiance durable que nous accordent nos clients. Notre succès continu repose sur la résilience, l'innovation et une orientation stratégique vers la préparation à l'avenir.

Nous avons pivoté vers une approche de services axée sur l'IA et les plateformes, en approfondissant nos partenariats hyperscalaires et en développant une suite de solutions innovantes. Reconnaissant nos solutions numériques transformatrices, ISG, le principal cabinet de conseil, nous classe parmi les leaders des services d'ingénierie numérique aux États-Unis et en Europe 2024, pour la deuxième année consécutive.

Mme Roshini Bakshi s'est retirée de notre conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante après une dizaine d'années. Nous la remercions pour son leadership et ses conseils. Nous sommes ravis d'accueillir Mme Anjali Joshi en tant que directrice indépendante. Sa grande expertise en tant que leader technologique enrichira notre conseil d'administration et nous guidera sur la voie de la croissance. »

Premier trimestre de l'exercice 25 : succès et résultats des clients

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 30 juin 2024 s'élevaient à 462,8 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 337,3 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principaux succès remportés au cours du trimestre, citons :

Logiciels, industries de haute technologie et émergentes

Fourniture de services d'ingénierie et d'assistance pour accélérer la feuille de route du nuage privé virtuel et fournir des services gérés à l'une des plus grandes entreprises technologiques basées aux États-Unis.

Consolidation des opérations de R&D à l'échelle mondiale et amélioration de la productivité pour faire progresser la stratégie en matière d'IA, de données et de SaaS d'un leader européen de l'automatisation du cycle de vie des réseaux.

Mise en place de nouvelles opérations informatiques et de sécurité avec un modèle de services gérés afin d'assurer une transition rapide pour une société de tests de sécurité des applications, issue d'une scission d'une société de semi-conducteurs de premier plan et dirigée par un investisseur privé.

Banque, services financiers et assurance

Modernisation des applications de données clients, amélioration des indicateurs clés de performance en matière de risque et de vente, et mise en œuvre de la GenAI pour améliorer l'expérience client pour une société américaine de services financiers et de gestion de patrimoine.

Mise en place d'une solution de rail de paiement native dans le nuage pour permettre des paiements en temps réel pour les clients de l'une des plus grandes sociétés fintech basées aux États-Unis.

Transformation des plateformes existantes et numérisation des processus afin d'améliorer l'expérience des clients des services bancaires aux entreprises pour une grande banque multinationale australienne.

Soins de santé et sciences de la vie

Amélioration de la plateforme logicielle qui suit le traitement des échantillons ainsi que l'utilisation des réactifs et des instruments afin d'améliorer les délais d'exécution et de réduire les erreurs manuelles pour une société leader en oncologie de précision.

Migration d'un entrepôt de données cliniques et de demandes de remboursement sur site vers une plateforme basée sur le cloud afin d'améliorer l'efficacité de l'analyse pour une compagnie d'assurance santé multinationale.

Gestion du cycle de vie des produits pour les applications critiques de diagnostic des maladies génétiques afin d'accroître l'efficacité opérationnelle d'une grande société de diagnostic basée aux États-Unis.

Nouvelles du trimestre

Prix et reconnaissances

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 500 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4436045/Persistent_Systems_Logo.jpg