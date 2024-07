Persistent verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 rund 328,2 Mio. USD Umsatz mit einem Wachstum von 5,6 % im Vergleich zum Vorquartal und 16,0 % im Vorjahresvergleich

Umstellung auf einen KI-gesteuerten, plattformbasierten Dienstleistungsansatz

PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 18. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften und vom Verwaltungsrat genehmigten Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Quartal bekannt.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 30. Juni 2024



Q1, GJ 2025 Marge in % Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Umsatz (Mio. USD) 328,2

5,6 %. 16,0 %. Umsatz (Mio. INR) 27.371,7

5,7 %. 17,9 %. EBITDA (Mio. INR) 4.552,1 16,6 %. 0,2 %. 7,6 %. Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 4.005,4 14,6 %. 1,3 %. 30,4 %. Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 3.064,2 11,2 %. -2,8 %. 33,9 %.

Die 34. Jahreshauptversammlung der Gesellschaft fand am 16. Juli 2024 statt. Alle Beschlüsse, einschließlich der Zahlung der Schlussdividende von 10 INR pro Aktie, wurden von den Mitgliedern mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent:

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im 17. Quartal in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnen konnten, was das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in uns bestätigt. Unser anhaltender Erfolg beruht auf Widerstandsfähigkeit, Innovation und einer strategischen Ausrichtung auf die Zukunftsfähigkeit.

Wir haben auf einen KI-gesteuerten, plattformbasierten Serviceansatz umgestellt, unsere Hyperscaler-Partnerschaften vertieft und eine Reihe innovativer Lösungen entwickelt. In Anerkennung unserer transformativen digitalen Lösungen stuft uns ISG, das führende Beratungsunternehmen, zum zweiten Mal in Folge als Leader für Digital Engineering Services in den USA und Europa 2024 ein.

Roshini Bakshi schied nach einem Jahrzehnt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied (Independent Director) aus unserem Verwaltungsrat aus. Wir danken ihr für ihre Führung und Anleitung. Wir freuen uns, Anjali Joshi als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied begrüßen zu dürfen. Ihre große Erfahrung als Technologieführerin wird unseren Verwaltungsrat bestens ergänzen und uns auf unserem Wachstumskurs begleiten".

Erstes Quartal, GJ 2025 – Kundengewinne und Ergebnisse

Der Auftragseingang für das am 30. Juni 2024 endende Quartal belief sich auf einen Gesamtauftragswert (Total Contract Value, TCV) von 521,4 Millionen US-Dollar und auf einen jährlichen Auftragswert (Annual Contract Value, ACV) von 392,1 Millionen US-Dollar.

Einige der wichtigsten Erfolge des Quartals waren:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

Bereitstellung von Engineering- und Support-Services zur Beschleunigung der Virtual Private Cloud Roadmap und Bereitstellung von Managed Services für eines der größten Technologieunternehmen in den USA

Konsolidierung der F&E-Aktivitäten auf globaler Ebene und Steigerung der Produktivität, um die KI-, Daten- und SaaS-Strategie eines führenden europäischen Unternehmens für die Automatisierung des Lebenszyklus von Netzwerken voranzutreiben

Aufbau von IT- und Sicherheitsbetrieb auf der grünen Wiese mit einem Managed-Services-Modell, um einen rechtzeitigen Übergang für ein Unternehmen für Anwendungssicherheitstests zu gewährleisten, das mit Private Equity aus einem führenden Halbleiterunternehmen ausgegliedert wurde

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Modernisierung von Kundendatenanwendungen, Verbesserung von Risiko- und Vertriebskennzahlen und Implementierung von GenAI zur Verbesserung der Kundenerfahrung für ein amerikanisches Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen

Aufbau einer Cloud-nativen Payment-Rail-Lösung, die Echtzeitzahlungen für die Kunden eines der größten US-amerikanischen Fintech-Unternehmen ermöglicht

Umgestaltung bestehender Plattformen und Digitalisierung von Prozessen, um die Erfahrung von Geschäftskunden einer führenden australischen multinationalen Bank zu verbessern

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Verbesserung der Softwareplattform, die die Probenverarbeitung sowie die Verwendung von Reagenzien und Instrumenten verfolgt, um die Durchlaufzeiten zu verbessern und manuelle Fehler für ein führendes Unternehmen der Präzisionsonkologie zu reduzieren

Migration des klinischen und Schadendatenlagers auf eine Cloud-basierte Plattform zur Steigerung der Analyseeffizienz für ein multinationales Krankenversicherungsunternehmen

Übernahme des Produktlebenszyklusmanagements kritischer Anwendungen für die Diagnostik genetischer Erkrankungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz für ein führendes US-amerikanisches Diagnostikunternehmen

Neuigkeiten aus dem Quartal

Auszeichnungen und Anerkennungen

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung für Unternehmen aller Branchen. Mit über 23.500 Mitarbeitenden in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4436045/Persistent_Systems_Logo.jpg