Persistent erhält den Status eines Premier Services Partners von Snowflake und erweitert damit seine Datenmanagement- und Analysefähigkeiten

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems(BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute bekannt, dass es den Status eines Premier Services Partners von Snowflake, dem Unternehmen für Daten-Cloud, erhalten hat. Als Premier Services Partner wird Persistent in der Lage sein, die Datenprozesse seiner Kunden zu beschleunigen und sie in die Lage zu versetzen, die Flexibilität, Genauigkeit und Skalierbarkeit der Snowflake Data Cloud zu nutzen. Dies bekräftigt das Engagement des Unternehmens, der bevorzugte Datenpartner für globale Kunden zu werden und ihnen zu helfen, den Geschäftswert ihrer Daten zu maximieren. Der Status als Premier Services Partner, ergänzt durch den Status als Technology Validation Partner für Snowflake, unterstreicht Persistents profunde Kenntnisse der Plattform und ihrer Kerntechnologien.

Das Erreichen dieses Partnerschaftsniveaus zeigt die Expertise von Persistent im Bereich Datenmanagement und -analyse, die Data-Lake-Architektur, Engineering, Warehousing und Cloud-Lösungen auf Basis von KI und Machine-Learning-Anwendungen umfasst. Sie veranschaulicht den Erfolg des Unternehmens bei der Unterstützung von Kunden beim Aufbau und der Modernisierung ihrer Datenplattformen, bei der Entwicklung innovativer Lösungen und bei der Migration von Daten auf die Snowflake Data Cloud.

Die Erfolgsbilanz von Persistent bei der Durchführung hochwertiger Projekte in der Data Cloud beweist Zuverlässigkeit und Kompetenz im Bereich Daten und Analysen. Dazu gehört Persistent iAURA, eine Suite von KI-gestützten Datenlösungen, die den Wandel eines Unternehmens zu einem KI-gesteuerten Unternehmen beschleunigt. Durch die Kombination von Daten und KI liefert iAURA schnell Einblicke in Geschäftsdaten, rationalisiert alte Berichte und hilft bei der Kostenverwaltung. Unterstützt von zahlreichen Snowflake-zertifizierten Teammitgliedern bietet das Unternehmen unübertroffenes Fachwissen, um Kunden bei der Bewältigung von geschäftlichen Herausforderungen zu helfen, indem Daten genutzt werden, um relevante Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bidish Sarkar, Senior-Vizepräsident - Daten und Analysen, Persistent:

"Die Erlangung des Premier Services Partner-Status festigt unsere langjährige Partnerschaft mit Snowflake. Daten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Kundenbeziehungen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Innovation zu fördern. Diese Auszeichnung würdigt unser Engagement für herausragende Leistungen und Innovationen in der Datenanalyse und stärkt unsere Position bei der Bereitstellung von Lösungen, die die fortschrittlichen Funktionen von Snowflake nutzen. Die Möglichkeiten, die Snowflake bietet, sind enorm, und wir freuen uns darauf, mit Snowflake noch bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Amy Kodl, Vizepräsidentin, GSI and Americas Alliances, Snowflake:

" Durch unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Persistent helfen wir gemeinsamen Kunden, ihre Datenbestände effektiver zu nutzen und die Grenzen dessen, was mit Daten möglich ist, zu erweitern, um die Transformation von Unternehmen voranzutreiben. Persistents Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen und sein Engagement für herausragende Leistungen passt zu unserer Mission, jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, datengesteuert zu sein ."

Informationen zu Persistent

Mit über 23.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und vorsichtige Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

