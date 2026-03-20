Persistent ernennt Hari S. Abhyankar zum Executive Vice President und Global Head of Private Equity and Professional Services

Dies unterstreicht den Fokus von Persistent auf die KI-gestützte Transformation von Private-Equity-Gesellschaften und deren Portfoliounternehmen

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Ernennung von Hari S. Abhyankar zum Executive Vice President und Global Head of Private Equity and Professional Services bekannt.

Da Private-Equity-Gesellschaften ihre Wertschöpfungszyklen verkürzen und den Schwerpunkt zunehmend auf KI-gesteuerte Transformationen legen, steigt der Bedarf an Umsetzungspartnern, die schnell Ergebnisse liefern können. Persistent baut sein Engagement in diesem Segment aus und bündelt seine ingenieurorientierten Kompetenzen, sein KI-Know-how und seinen plattformgestützten Ansatz, um Investoren und deren Portfoliounternehmen von der Due Diligence bis zur Wertrealisierung zu unterstützen.

In dieser Rolle wird Hari die globale Strategie und das Wachstum von Persistent bei Private-Equity-Investoren, deren Portfoliounternehmen und professionellen Dienstleistungsunternehmen leiten. Er wird eng mit Kunden zusammenarbeiten, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen, die Modernisierung von Plattformen zu ermöglichen und die schnellere Umsetzung von Transformationsprioritäten im gesamten Portfolio voranzutreiben, während gleichzeitig das EBITDA durch verbesserte operative Effizienz und Wertschöpfung gesteigert wird.

Hari bringt über 25 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Strategie, Technologie und Geschäftstransformation mit. Zuvor war er als Partner bei McKinsey & Company tätig und beriet führende Technologieunternehmen und globale Konzerne in den Bereichen Unternehmensstrategie, groß angelegte Transformationen und Initiativen zur Umsatzsteigerung. Nach seiner Zeit bei McKinsey arbeitete er mit KI-orientierten Start-ups zusammen und konzentrierte sich dabei auf die Skalierung technologiegetriebener Innovationen und Betriebsmodelle der nächsten Generation. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei der Interpublic Group und Digitas inne, wo er Abteilungen für Analytik, digitale Strategie und datengesteuertes Marketing aufbaute und leitete, die globale Technologie- und Unternehmenskunden betreuten. Hari hat einen Doktortitel in Operations Management von der MIT Sloan School of Management.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Persistent

„Private Equity ist ein strategischer Wachstumsmotor für Persistent. Da Investoren eine schnellere Wertschöpfung in ihren Portfolios fordern, wird die Fähigkeit, zügig von der Strategie zur Umsetzung zu gelangen, entscheidend. Hier hebt sich Persistent von anderen ab. Wir kombinieren fundiertes technisches Know-how, KI-gesteuerte Plattformen und Umsetzungsdisziplin, um Ergebnisse zu liefern, die zählen – von der Beschleunigung des Wachstums über die Verbesserung der operativen Margen bis hin zur Vorbereitung auf den Exit. Haris Erfahrung stärkt unsere Fähigkeit, unsere Zusammenarbeit mit Private-Equity-Firmen zu vertiefen und eine nachhaltige Performance in ihren Portfolios zu erzielen."

Hari S. Abhyankar, Executive Vice President und Global Head of Private Equity and Professional Services, Persistent

„Private-Equity-Firmen agieren in einem Umfeld, in dem Wertschöpfung schneller, vorhersehbarer und technologieorientierter sein muss als je zuvor. Dies erfordert einen grundlegend anderen Ansatz, der Strategie und Umsetzung miteinander verbindet und die Ergebnisse auf das gesamte Portfolio skaliert. Die technikorientierte DNA von Persistent und der Fokus auf KI-gesteuerte Transformation versetzen das Unternehmen in eine starke Position, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Portfolio-Performance zu beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitenden in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100" 2025 Report.

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