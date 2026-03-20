Persistent nomme Hari S. Abhyankar Vice-président exécutif et responsable mondial du capital-investissement et des services professionnels.

Persistent met davantage l'accent sur la transformation pilotée par l'IA pour les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille.

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Hari S. Abhyankar au poste de Vice-président exécutif et responsable mondial du capital-investissement et des services professionnels.

Alors que les sociétés de capital-investissement réduisent les cycles de création de valeur et mettent davantage l'accent sur la transformation pilotée par l'IA, le besoin de partenaires capables de fournir des résultats rapides se fait de plus en plus sentir. Persistent élargit son champ d'action dans ce segment, en rassemblant ses capacités techniques, son expertise en matière d'IA et son approche axée sur les plateformes pour soutenir les investisseurs et les entreprises de leur portefeuille, de la diligence à la réalisation de valeur.

Dans le cadre de ses prérogatives, Hari dirigera la stratégie globale et la croissance de Persistent auprès des investisseurs en actions, des entreprises de leur portefeuille et des organisations de services professionnels. Il travaillera en étroite collaboration avec les clients pour accélérer la croissance des revenus, moderniser les plateformes et respecter les priorités de transformation dans les portefeuilles, tout en augmentant le BAIIA grâce à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la création de valeur.

Hari apporte plus de 25 ans d'expérience au croisement de la stratégie, de la technologie et de la transformation des entreprises. Auparavant, il exerçait en qualité d'associé chez McKinsey & Company, où il conseillait des sociétés technologiques de premier plan et des entreprises mondiales sur la stratégie d'entreprise, la transformation à grande échelle et les initiatives d'accélération des revenus. Après son passage chez McKinsey, il a travaillé avec des startups de l'IA, en se concentrant sur l'innovation technologique et les modèles opérationnels nouvelle génération. Il a également occupé des postes de direction au sein du groupe Interpublic et de Digitas, où il a mis en place et dirigé des organisations d'analyse, de stratégie numérique et de marketing axé sur les données au service de clients technologiques et d'entreprises à l'échelle mondiale. Hari est titulaire d'un doctorat en gestion des opérations de la MIT Sloan School of Management.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif, Persistent

« Le capital-investissement est un moteur de croissance stratégique pour Persistent. Alors que les investisseurs cherchent à accélérer la création de valeur dans leurs portefeuilles, il devient essentiel de savoir passer rapidement de la stratégie à l'exécution. Et c'est là que Persistent se distingue. La société associe maîtrise technique, plateformes pilotées par l'IA et discipline d'exécution pour obtenir des résultats qui comptent, de l'accélération de la croissance à l'amélioration des marges d'exploitation, en passant par l'exit readiness. L'expérience de Hari renforce notre capacité à approfondir notre engagement auprès des sociétés de capital-investissement et à favoriser les performances durables de leurs portefeuilles. »

Hari S. Abhyankar, Vice-président exécutif et responsable mondial du capital-investissement et des services professionnels, Persistent

« Les sociétés de capital-investissement évoluent dans un environnement où la création de valeur doit être plus que jamais rapide, prévisible et axée sur la technologie. Cela nécessite une approche fondamentalement différente, qui intègre la stratégie et l'exécution et qui échelonne les résultats sur l'ensemble du portefeuille. L'ADN de Persistent, à savoir l'ingénierie et la transformation pilotée par l'IA, le placent en bonne position pour répondre à ce besoin. Je me réjouis de travailler avec nos clients et nos partenaires pour accélérer les performances des portefeuilles et obtenir des résultats commerciaux mesurables. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

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