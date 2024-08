Persistent est désigné comme un Challenger dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les services de transformation informatique dans le Cloud public.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : Persistent), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui qu'il a été nommé Challenger pour la deuxième année consécutive dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de transformation informatique dans le Cloud public, marquant ainsi sa quatrième année consécutive de reconnaissance dans ce rapport. Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence l'expertise différenciée de Persistent dans le domaine du cloud, notamment en matière de conseil, de développement d'applications, de migration, de cybersécurité et d'automatisation. L'évaluation s'est basée sur la capacité d'exécution et l'exhaustivité de la vision de Persistent.

Persistent offre un mélange unique d'expertise commerciale et de domaine, ainsi qu'une gestion complète des relations, ce qui permet d'offrir à ses clients une expérience personnalisée, de type boutique. Le modèle d'engagement de la société, dirigé par des praticiens, et l'utilisation stratégique de l'IA et de la pile d'automatisation permettent d'obtenir rapidement de la valeur pour les clients. En outre, l'héritage de l'ingénierie numérique de la société permet aux clients d'accélérer l'innovation à l'échelle et d'entreprendre des transformations complexes en utilisant des modèles spécifiques à l'industrie.

En tant qu'orchestrateur d'écosystème de choix pour les clients, Persistent continue d'étendre ses partenariats stratégiques avec les principaux hyperscalers. La société a récemment conclu un accord de partenariat stratégique avec Google Cloud et un accord de collaboration stratégique avec AWS, démontrant les capacités multi-cloud de Persistent et son engagement à fournir des solutions conjointes personnalisées avec les principaux fournisseurs de cloud qui favorisent la réussite des clients. La société développe ces partenariats en lançant des solutions co-développées qui aident les clients à adopter des technologies émergentes telles que l'IA générative (GenAI). Par exemple, Persistent a lancé une solution de gestion de la santé de la population (PHM) alimentée par la GenAI avec Microsoft, soulignant le dévouement de la société à l'innovation et à la satisfaction des besoins spécifiques de l'industrie. En outre, près de 8 000 employés de Persistent sont certifiés AWS, GCP et Microsoft Azure, ce qui témoigne de l'investissement de l'entreprise dans le perfectionnement de sa base de talents par le biais d'une formation sur mesure aux technologies du cloud. Persistent est également placé dans le quadrant des acteurs établis de Gartner Peer Insights™ « Voice of Customer » pour les services de transformation informatique dans le cloud public.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur général de Persistent :

« Nous sommes fiers d'être positionnés comme Challenger par Gartner pour la deuxième année. Nous pensons que cette reconnaissance souligne notre engagement à faciliter les stratégies « cloud-first » de nos clients grâce aux principes « cloud-native » et à notre héritage en matière d'ingénierie numérique. Notre approche centrée sur les applications, associée à un engagement continu des praticiens, nous permet de nous aligner étroitement sur les objectifs commerciaux des clients, en les traduisant en stratégies robustes en matière d'applications et de données. En tirant parti de la GenAI, de l'automatisation, de notre propriété intellectuelle et de nos accélérateurs, nous augmentons la vitesse et l'efficacité pour les clients tout en évoluant vers un modèle de services centré sur la plateforme et axé sur l'IA. En tant qu'orchestrateur d'écosystème de choix, nous nous consacrons à l'exploitation du plein potentiel du cloud et à la conduite de transformations complexes. Grâce à nos talents internationaux, à notre agilité opérationnelle et à l'importance que nous accordons aux relations à long terme avec nos clients, nous continuons à produire des résultats transformationnels dans ce paysage dynamique. »

Magic Quadrant de Gartner est l'aboutissement d'une recherche sur un marché spécifique, vous donnant une vue d'ensemble des positions relatives des concurrents du marché. Magic Quadrant fournit un positionnement concurrentiel graphique de quatre types de fournisseurs de technologie, sur des marchés où la croissance est forte et où la différenciation des fournisseurs est distincte : Les leaders, les challengers, les visionnaires et les acteurs de niche.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner; Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services ; Mark Ray, Craig Lowery, Tom Sieber, Christopher Wiles, William Maurer, Tobi Bet, Lydia Leong ; 5 août 2024.

Gartner, Voice of the Customer for Public Cloud IT Transformation Services, Peer Contributors, 30 janvier 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas nos utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Le contenu de Gartner Peer Insights consiste en des opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs listés sur la plateforme, qui ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait, et ne représentent pas non plus les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une société internationale de services et de solutions qui fournit des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 500 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs .

