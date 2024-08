Persistent wird als Challenger im 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 2024 for Public Cloud IT Transformation Services aufgeführt

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: Persistent), ein globaler Pionier in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services als Challenger ausgezeichnet wurde. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung die differenzierte Cloud-Expertise von Persistent unterstreicht, einschließlich Beratung, Anwendungsentwicklung, Migration, Cybersicherheit und Automatisierungsfähigkeiten. Die Bewertung basierte auf der Fähigkeit von Persistent zur Umsetzung und der Vollständigkeit der Vision.

Persistent bietet eine einzigartige Mischung aus tiefgreifendem Geschäfts- und Fachwissen sowie umfassendem Beziehungsmanagement und sorgt so für eine personalisierte Kundenerfahrung im Boutique-Stil. Das von Fachleuten geleitete Auftragsmodell des Unternehmens und der strategische Einsatz von KI und Automatisierungspaketen führen zu einer schnellen Wertschöpfung für die Kunden. Darüber hinaus ermöglicht die Digital-Engineering-Erfahrung des Unternehmens den Kunden, Innovationen in großem Umfang zu beschleunigen und komplexe Transformationen mithilfe von branchenspezifischen Vorlagen durchzuführen.

Als der Ökosystem-Orchestrator der Wahl für seine Kunden baut Persistent seine strategischen Partnerschaften mit den führenden Hyperscalern weiter aus. Das Unternehmen hat vor kurzem eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Google Cloud und eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS abgeschlossen, die die Multi-Cloud-Fähigkeiten von Persistent und das Engagement für die Bereitstellung gemeinsamer maßgeschneiderter Lösungen mit führenden Cloud-Anbietern, die den Erfolg der Kunden fördern, unter Beweis stellt. Das Unternehmen baut diese Partnerschaften aus, indem es gemeinsam entwickelte Lösungen auf den Markt bringt, die Kunden bei der Einführung neuer Technologien wie der generativen KI (GenAI) unterstützen. So hat Persistent eine GenAI-gestützte Population Health Management (PHM)-Lösung mit Microsoft auf den Markt gebracht und damit das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen unterstrichen. Darüber hinaus sind fast 8.000 Mitarbeiter bei Persistent für AWS, GCP und Microsoft Azure zertifiziert, was die Investitionen des Unternehmens in die Weiterbildung seiner Talente durch maßgeschneiderte Schulungen in Cloud-Technologien unterstreicht. Persistent befindet sich auch im Quadranten der etablierten Anbieter von Gartner Peer Insights™ „Voice of Customer" für Public Cloud IT Transformation Services.

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent:

„Wir sind stolz darauf, von Gartner zum zweiten Mal als Challenger positioniert worden zu sein. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, die Cloud-First-Strategien unserer Kunden durch Cloud-Native-Prinzipien und unser Digital Engineering-Erbe zu unterstützen. Unser anwendungsorientierter Ansatz in Verbindung mit der kontinuierlichen Einbeziehung von Fachleuten stellt sicher, dass wir uns eng an den Geschäftszielen unserer Kunden orientieren und diese in solide Anwendungs- und Datenstrategien umsetzen. Durch den Einsatz von GenAI, Automatisierung und unserer marktführenden IP und Accelerators erhöhen wir die Geschwindigkeit und Effizienz für unsere Kunden und entwickeln uns gleichzeitig zu einem KI-gesteuerten, plattformzentrierten Dienstleistungsmodell weiter. Als bevorzugter Orchestrator des Ökosystems sind wir bestrebt, das volle Potenzial der Cloud zu erschließen und komplexe Transformationen voranzutreiben. Mit unseren globalen Talenten, unserer operativen Agilität und unserem Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen können wir in diesem dynamischen Umfeld weiterhin transformative Ergebnisse erzielen."

Ein Gartner Magic Quadrant ist der Höhepunkt der Forschung in einem bestimmten Markt und gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die relative Position der Wettbewerber auf dem Markt. Ein Magic Quadrant bietet eine grafische Wettbewerbspositionierung von vier Arten von Technologieanbietern in Märkten, in denen das Wachstum hoch ist und die Anbieter sich deutlich voneinander unterscheiden: Leaders, Challengers, Visionaries, und Niche Players.

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.500 Mitarbeitenden in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern.

