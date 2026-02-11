Persistent est reconnue comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide au niveau mondial dans le rapport 2026 Brand Finance IT Services 25

Classée 12ème marque de services informatiques la plus forte au niveau mondial

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a été reconnue comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide au niveau mondial dans le rapport 2026 Brand Finance IT Services 25, parmi les 25 premières marques de services informatiques au monde. La valeur de la marque Persistent a augmenté de 22 % d'une année à l'autre, passant de 811 millions de dollars en 2025 à 989 millions de dollars en 2026, et se classant au 12e rang des marques les plus fortes. Cette reconnaissance reflète le repositionnement effectif de Persistent, qui est passé d'un fournisseur d'ingénierie numérique à un partenaire de transformation d'entreprise, grâce à une orientation sectorielle précise, à des investissements dans des plateformes reproductibles et à des modèles d'engagement axés sur les résultats.

Publié par Brand Finance, le premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde, le rapport IT Services 25 est une référence mondiale des marques de services informatiques les plus valorisées et les plus fortes. Il récompense les entreprises dont les performances commerciales, la force de la marque et la pertinence à long terme sur le marché sont soutenues. L'indice de force de la marque Persistent est passé de 74,8 à 75,8, conservant sa note AA+, ce qui indique une augmentation de la notoriété, de la considération et de la confiance sur les marchés mondiaux.

La stratégie de Persistent axée sur l'IA et les plateformes définit la manière dont elle réalise cette transformation à l'échelle de l'entreprise, avec l'IA intégrée dans les modèles de livraison, les plateformes et les opérations, étayée par l'IA responsable, la modernisation des données, la gouvernance et la préparation des talents. En tant qu'orchestrateur d'écosystème de choix, Persistent rassemble les grandes entreprises, les partenaires technologiques, les startups et les conseillers afin de co-innover et d'améliorer les résultats des clients. Ces partenariats ont renforcé la crédibilité de la marque, augmenté la rapidité des transactions et contribué à de solides performances dans des secteurs verticaux clés, ce qui a permis à l'entreprise d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires pendant 23 trimestres consécutifs. La trajectoire de sa marque mondiale s'appuie également sur le fait qu'elle a été désignée comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide dans le rapport 2025 Brand Finance India 100, enregistrant une croissance de 468 % de la valeur de sa marque depuis 2020.

Persistent continue d'investir dans le développement de sa culture par le biais de ses programmes d'avantages sociaux inclusifs, de l'Université Persistent primée et d'initiatives de préparation à l'IA à l'échelle de l'entreprise. En outre, l'entreprise s'est profondément engagée à rendre service aux communautés dans lesquelles elle opère par le biais de ses initiatives ESG via la Persistent Foundation et de ses efforts en matière de développement durable à l'échelle mondiale.

Shimona Chadha, directrice du marketing, Persistent :

« La reconnaissance de Persistent dans le Brand Finance IT Services 25, ainsi que l'augmentation de 22 % de la valeur de la marque d'une année à l'autre, reflètent la force d'une marque qui s'est développée avec détermination en tant que partenaire de la transformation de l'entreprise. Notre croissance est fondée sur la profondeur de l'ingénierie, un modèle opérationnel axé sur la plateforme, des partenariats hyperscalaires approfondis et une approche disciplinée pour faire passer l'IA de l'expérimentation à l'adoption par les entreprises. Cette reconnaissance renforce la valeur à long terme que nous continuons à créer grâce à la pertinence, à la confiance et à l'exécution soutenue sur les marchés mondiaux. »

David Haigh, président du CA et président-directeur général de Brand Finance :

« Persistent est une marque de services technologiques à croissance rapide, dont la valeur augmente grâce à une croissance soutenue et généralisée du chiffre d'affaires. Sa capacité à tirer parti des partenariats hyperscaler et d'une profonde expertise en ingénierie numérique a permis à la société de sécuriser des programmes de transformation à grande échelle, pilotés par l'IA. L'ensemble de ces facteurs reflète un positionnement clair sur le marché, une activité cohérente et un modèle opérationnel qui continue à renforcer la pertinence de la marque Persistent dans le secteur mondial des services informatiques. »

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

