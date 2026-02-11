Persistent im Brand Finance IT Services 25 Report für 2026 als weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke ausgezeichnet

Platz 12 der weltweit stärksten IT-Dienstleistungsmarken

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde im Bericht Brand Finance IT Services 25 für 2026 als die weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke unter den 25 weltweit führenden IT-Dienstleistungsmarken ausgezeichnet. Der Markenwert von Persistent stieg im Jahresvergleich um 22 % von 811 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 989 MillionenUS-Dollar im Jahr 2026 und belegte damit Platz 12 der stärksten Marken. Diese Anerkennung spiegelt die erfolgreiche Neupositionierung von Persistent wider, das sich von einem Anbieter für digitale Ingenieursdienstleistungen zu einem Partner für Unternehmenstransformationen gewandelt hat. Diese Entwicklung wurde durch eine klare Branchenausrichtung, Investitionen in wiederverwendbare Plattformen und ergebnisorientierte Engagementmodelle vorangetrieben.

Der von Brand Finance, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung, veröffentlichte Bericht IT Services 25 ist ein globaler Maßstab für die wertvollsten und stärksten IT-Dienstleistungsmarken. Er würdigt Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftsleistung, Markenstärke und langfristiger Marktrelevanz. Der Markenstärkeindex von Persistent verbesserte sich von 74,8 auf 75,8 und behielt sein AA+ Rating bei, was auf eine zunehmende Bekanntheit, Wertschätzung und Vertrauen auf den globalen Märkten hindeutet.

Die KI-gesteuerte, plattformbasierte Strategie von Persistent definiert, wie das Unternehmen diese unternehmensweite Transformation umsetzt, wobei KI in alle Liefermodelle, Plattformen und Abläufe integriert ist und durch verantwortungsvolle KI, Datenmodernisierung, Governance und Talentbereitschaft unterstützt wird. Als bevorzugter Ökosystem-Orchestrator bringt Persistent Hyperscaler, Technologiepartner, Startups und Berater zusammen, um gemeinsam Innovationen zu entwickeln und verbesserte Kundenergebnisse zu erzielen. Diese Partnerschaften haben die Glaubwürdigkeit der Marke gestärkt, die Geschwindigkeite der Geschäftsabschlüsse erhöht und zu einer starken Performance in wichtigen Branchen beigetragen, sodass das Unternehmen 23 Quartale in Folge Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Die globale Entwicklung der Marke baut auch auf der früheren Auszeichnung als „Fastest Growing IT Services Brand" im „2025 Brand Finance India 100 Report" auf, wobei seit 2020 ein Wachstum des Markenwerts von 468 % verzeichnet wurde.

Persistent investiert weiterhin in die Förderung seiner Unternehmenskultur durch integrative Mitarbeitervergünstigungsprogramme, die preisgekrönte Persistent University und unternehmensweite Initiativen zur Vorbereitung auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen intensiv dafür, den Gemeinden, in denen es tätig ist, durch seine ESG-Initiativen über die Persistent Foundation und weltweite Nachhaltigkeitsbemühungen etwas zurückzugeben.

Shimona Chadha, Marketingleiterin, Persistent:

„Die Auszeichnung von Persistent im Brand Finance IT Services 25 sowie eine Steigerung des Markenwerts um 22 % gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Stärke einer Marke wider, die sich als Partner für Unternehmenstransformationen zielgerichtet weiterentwickelt hat. Unser Wachstum basiert auf fundiertem technischem Know-how, einem plattformorientierten Betriebsmodell, engen Partnerschaften mit Hyperscalern und einem disziplinierten Ansatz, um KI vom Experimentierstadium in die Unternehmenspraxis zu überführen. Diese Anerkennung unterstreicht den langfristigen Wert, den wir durch Relevanz, Vertrauen und nachhaltige Umsetzung auf den globalen Märkten kontinuierlich aufbauen."

David Haigh, Vorsitzender und CEO von Brand Finance:

„Persistent ist eine schnell wachsende Marke für Technologiedienstleistungen mit steigendem Markenwert, der durch ein nachhaltiges, breit angelegtes Umsatzwachstum gestützt wird. Dank seiner Fähigkeit, Partnerschaften mit Hyperscalern und fundiertes digitales Engineering-Know-how zu nutzen, konnte das Unternehmen groß angelegte, KI-gesteuerte Transformationsprogramme sichern. Zusammen spiegeln diese Faktoren eine klare Marktpositionierung, eine konsistente Geschäftsabwicklung und ein Betriebsmodell wider, das die Markenrelevanz von Persistent im globalen IT-Dienstleistungssektor weiter stärkt."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitern in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem Bestandteil des Dow Jones Sustainability World Index. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde zudem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber Amerikas für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt sowie Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Bericht 2025.

