Persistent fait progresser la confidentialité des données et la transformation des entreprises pilotée par l'IA avec l'acquisition d'Arrka

PUNE, Inde, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), pionnier mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Arrka, une société basée à Pune réputée pour son expertise de dix ans en matière de confidentialité des données, sa plateforme pionnière de gestion de la confidentialité des données et son expertise croissante en matière de gouvernance de l'IA. Cette acquisition stratégique améliore considérablement les services de Persistent axés sur l'IA et la plateforme, et renforce sa capacité à fournir des offres complètes en matière de gouvernance numérique, y compris la confidentialité des données, la gouvernance de l'IA et la cybersécurité, entre autres. Grâce à l'expertise d'Arrka, Persistent aidera ses clients à accélérer leur parcours de transformation tout en garantissant une IA éthique, responsable et conforme.

Avec l'adoption généralisée de l'IA, la mise en œuvre et la gestion de la gouvernance numérique en général, ainsi que la confidentialité des données et l'IA responsable, occupent une place centrale pour les entreprises de tous les secteurs. Persistent aborde les opportunités de l'IA par des investissements stratégiques dans des plateformes innovantes comme SASVA™, une plateforme interne de pointe utilisant l'IA générative et déterministe, ainsi que par des acquisitions en tuck-in comme celle de Starfish Associates, afin de renforcer sa position dans les centres de contact et les communications unifiées alimentés par l'IA. L'intégration d'Arrka est un élément essentiel pour développer la pratique de Persistent en matière d'IA et répondre à la demande croissante de gouvernance numérique. Il s'agit d'un élément clé de la stratégie de l'entreprise visant à fournir des solutions numériques responsables, éthiques et complètes basées sur des plateformes.

La plateforme de gestion de la confidentialité des données d'Arrka permet aux organisations de gérer les risques liés à la confidentialité des données et de se conformer aux exigences légales et réglementaires multi-juridictionnelles de manière intégrée. Persistent intégrera et élargira considérablement les offres d'Arrka pour établir des capacités approfondies dans le domaine de la gouvernance numérique et de la confiance, y compris :

Gouvernance et éthique de l'IA : équiper les organisations pour mettre en œuvre et gérer les risques liés à l'IA, en garantissant la confiance et la gouvernance dans leurs initiatives d'IA.

: équiper les organisations pour mettre en œuvre et gérer les risques liés à l'IA, en garantissant la confiance et la gouvernance dans leurs initiatives d'IA. Confidentialité des données : développer l'expertise d'Arrka en matière de confidentialité des données pour aider les entreprises à améliorer et à mûrir leur capacité à se conformer à de multiples lois et réglementations sur la protection de la vie privée de manière holistique.

développer l'expertise d'Arrka en matière de confidentialité des données pour aider les entreprises à améliorer et à mûrir leur capacité à se conformer à de multiples lois et réglementations sur la protection de la vie privée de manière holistique. Protection de la vie privée dans l'ingénierie des produits d'IA : offrir des capacités de protection de la vie privée dès la conception qui aident à intégrer des pratiques éthiques et dignes de confiance dans le développement de l'IA, garantissant ainsi des systèmes transparents et explicables.

offrir des capacités de protection de la vie privée dès la conception qui aident à intégrer des pratiques éthiques et dignes de confiance dans le développement de l'IA, garantissant ainsi des systèmes transparents et explicables. Gestion du consentement et des droits : développer des solutions sur mesure pour gérer le consentement des utilisateurs, traiter les demandes de droits des personnes concernées et assurer la transparence du traitement des données sur plusieurs plateformes et dans plusieurs juridictions.

développer des solutions sur mesure pour gérer le consentement des utilisateurs, traiter les demandes de droits des personnes concernées et assurer la transparence du traitement des données sur plusieurs plateformes et dans plusieurs juridictions. Audit des systèmes d'IA et gestion de la conformité : proposer des solutions de conformité et d'audit en continu pour assurer un suivi complet des systèmes d'IA.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur général, Persistent -:

« L'acquisition d'Arrka s'aligne parfaitement avec notre vision de fournir des services axés sur l'IA qui alimentent l'innovation et garantissent la confidentialité des données, l'éthique et la conformité à chaque étape. En intégrant l'expertise d'Arrka à notre stratégie de services pilotés par l'IA et la plateforme, nous donnons aux entreprises les moyens d'innover de manière responsable tout en gérant plus efficacement les risques et la conformité. Leurs cadres matures et leur plateforme de gestion de la confidentialité des données fournissent une base évolutive pour s'assurer que cette nouvelle capacité est axée sur la plateforme et intègre la gouvernance dès le départ, ce qui est maintenant essentiel pour des implémentations réussies de l'IA. Nous sommes ravis d'accueillir Shivangi et son équipe talentueuse alors que nous renforçons nos offres de gouvernance numérique et de confidentialité des données et que nous façonnons ensemble l'avenir de l'IA responsable.

Shivangi Nadkarni, cofondatrice, Arrka :

« L'acquisition par Persistent catapulte Arrka sur la scène mondiale. Avec la force et les ressources de Persistent, nous avons maintenant la possibilité de passer de ce qui a été une entreprise spécialisée, travaillant avec des clients sélectionnés à long terme en Inde, à l'expansion de notre empreinte sur les marchés mondiaux et à l'approfondissement rapide de notre expertise dans de multiples domaines de la gouvernance numérique. De plus, cela arrive à un moment opportun, juste au moment où ce domaine connaît une croissance significative à l'échelle mondiale avec l'essor de l'IA. L'équipe d'Arrka est enthousiasmée par les opportunités qui s'offrent à elle. »

Chirag Mehta, vice-président et analyste principal, Constellation Research :

« Alors que les clients accélèrent leur adoption de l'IA, l'urgence de relever les défis liés à la confidentialité des données et à la conformité n'a jamais été aussi grande. L'acquisition d'Arrka par Persistent renforce son approche axée sur l'IA et la plateforme, permettant aux clients de poursuivre en toute confiance leurs objectifs commerciaux tout en s'attaquant de front à ces problèmes de sécurité critiques. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 500 employés répartis dans 19 pays, la société s'engage à innover et à assurer la réussite de ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg