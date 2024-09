Persistent treibt mit der Übernahme von Arrka den Datenschutz und die KI-gestützte Unternehmenstransformation voran

PUNE, Indien, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Pionier im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Absicht bekannt, Arrka, ein in Pune ansässiges Unternehmen, zu übernehmen, das für seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Datenschutz, seine bahnbrechende Datenschutzmanagement-Plattform und seine wachsende Expertise im Bereich KI-Governance bekannt ist. Diese strategische Akquisition erweitert die KI-gesteuerten, plattformbasierten Dienstleistungen von Persistent erheblich und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende Angebote im Bereich der digitalen Governance, einschließlich Datenschutz, KI-Governance und Cybersicherheit, anzubieten. Mit der Expertise von Arrka wird Persistent seinen Kunden helfen, ihre Transformationsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig ethisch einwandfreie, verantwortungsvolle und gesetzeskonforme KI zu gewährleisten.

Mit der weit verbreiteten Einführung von KI rücken die Implementierung und Verwaltung von digitaler Governance im Allgemeinen sowie Datenschutz und verantwortungsvolle KI in den Mittelpunkt des Interesses von Unternehmen aller Branchen. Persistent nutzt die Möglichkeiten der KI durch strategische Investitionen in innovative Plattformen wie SASVA™, eine hauseigene Spitzenplattform, die generative und deterministische KI nutzt, sowie durch Akquisitionen wie die von Starfish Associates, um seine Position im Bereich KI-gestützter Contact Center und Unified Communications zu stärken. Die Integration von Arrka ist eine entscheidende Komponente bei der Skalierung der KI-Praxis von Persistent und der Bewältigung der steigenden Nachfrage nach digitaler Governance. Sie ist ein Schlüssel zur Strategie des Unternehmens, verantwortungsvolle, ethisch einwandfreie und umfassende plattformbasierte digitale Lösungen anzubieten.

Die Datenschutzmanagement-Plattform von Arrka ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenschutzrisiken zu verwalten und die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Ländern auf integrierte Weise zu erfüllen. Persistent wird die Angebote von Arrka integrieren und erheblich erweitern, um tiefgreifende Fähigkeiten im Bereich der digitalen Governance und Trust Domain zu schaffen, einschließlich:

KI-Governance und -Ethik : Organisationen in die Lage versetzen, KI-Risiken zu implementieren und zu managen, indem sie Vertrauen und Governance für ihre KI-Initiativen sicherstellen.

: Organisationen in die Lage versetzen, KI-Risiken zu implementieren und zu managen, indem sie Vertrauen und Governance für ihre KI-Initiativen sicherstellen. Datenschutz: Skalierung der Datenschutz-Expertise von Arrka , um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Fähigkeit zur Einhaltung verschiedener Datenschutzgesetze und -vorschriften auf ganzheitliche Weise zu verbessern und auszubauen.

Arrka ganzheitliche Datenschutz in der KI-Produktentwicklung: Bereitstellung von „ Privacy-by-Design "-Funktionen, die dazu beitragen, ethische und vertrauenswürdige Praktiken in die KI-Entwicklung einzubetten und so transparente und erklärbare Systeme zu gewährleisten.

Privacy-by-Design Einverständnis- und Rechteverwaltung: Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die Verwaltung von Nutzerzustimmungen, die Bearbeitung von Anfragen zu den Rechten der Betroffenen und die Gewährleistung von Transparenz bei der Datenverarbeitung über mehrere Plattformen und Rechtsordnungen hinweg.

Prüfung von KI-Systemen und Compliance Management: Wir bieten kontinuierliche Compliance- und Auditing-Lösungen an, um eine umfassende Überwachung von KI-Systemen zu gewährleisten.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director von Persistent:

„Die Übernahme von Arrka passt perfekt zu unserer Vision, KI-gesteuerte Dienste anzubieten, die Innovationen vorantreiben und Datenschutz, Ethik und Compliance in jeder Phase sicherstellen. Durch die Integration der Expertise von Arrka mit unserer KI-gesteuerten, plattformbasierten Dienstleistungsstrategie ermöglichen wir es Unternehmen, verantwortungsvoll zu innovieren und gleichzeitig Risiken und Compliance effektiver zu verwalten. Die ausgereiften Frameworks und die Plattform für das Datenschutzmanagement bieten eine skalierbare Grundlage, um sicherzustellen, dass diese neue Fähigkeit plattformgesteuert ist und von Anfang an die Governance einschließt, die heute für erfolgreiche KI-Implementierungen entscheidend ist. Wir freuen uns, Shivangi und ihr talentiertes Team bei uns begrüßen zu dürfen, um unser Angebot im Bereich der digitalen Governance und des Datenschutzes zu stärken und gemeinsam die Zukunft der verantwortungsvollen KI zu gestalten."

Shivangi Nadkarni, Mitbegründerin, Arrka:

„Die Übernahme durch Persistent katapultiert Arrka auf die globale Bühne. Mit der Stärke und den Ressourcen von Persistent haben wir nun die Möglichkeit, uns von einem spezialisierten Boutique-Unternehmen, das mit ausgewählten, langfristigen Kunden in Indien zusammenarbeitet, zu einem Unternehmen zu entwickeln, das seine Präsenz auf globale Märkte ausdehnt und sein Fachwissen in verschiedenen Bereichen der digitalen Governance rasch vertieft. Zudem kommt dies zu einem günstigen Zeitpunkt, da dieser Bereich mit dem Aufkommen der KI weltweit ein erhebliches Wachstum erfährt. Das Arrka-Team ist begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen."

Chirag Mehta, Vice President und leitender Analyst, Constellation Research:

„Da die Kunden die Einführung von KI beschleunigen, ist die Dringlichkeit, sich mit den Herausforderungen des Datenschutzes und der Compliance zu befassen, noch nie so groß gewesen. Mit der Übernahme von Arrka stärkt Persistent seinen KI-gesteuerten, plattformbasierten Ansatz, der es den Kunden ermöglicht, ihre Geschäftsziele selbstbewusst zu verfolgen und gleichzeitig diese kritischen Sicherheitsprobleme frontal anzugehen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.500 Mitarbeitenden in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern.

