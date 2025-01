Persistent führt ContractAssIst mit Microsoft 365 Copilot ein, um das Vertragsmanagement zu optimieren

Nutzung von KI für durchgängige Transparenz und Einblicke

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Markteinführung von ContractAssIst bekannt, einer KI-gesteuerten Vertragsmanagementlösung, die in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde. ContractAssIst wird von Microsoft Azure, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Teams und fortschrittlichen KI-Technologien unterstützt und vereinfacht Arbeitsabläufe, verbessert die Zusammenarbeit und reduziert die betriebliche Komplexität, so dass Unternehmen mehr Effizienz erreichen und Kosten optimieren können.

Viele Unternehmen haben Probleme mit der Nachverfolgung und Verwaltung ihrer zahlreichen Verträge mit verschiedenen Anbietern, was zu Ineffizienzen und Produktivitätsverlusten führt. ContractAssIst nutzt das robuste Technologie-Ökosystem von Microsoft, um fortschrittliche Funktionen für die Vertragsverwaltung bereitzustellen. Die auf Azure AI aufbauende Lösung gewährleistet eine sichere Datenverarbeitung, erweiterte Suchfunktionen und nahtlose Compliance. Es lässt sich in Microsoft 365 Copilot und Microsoft Teams integrieren und bietet Teams Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie KI-gestützte Entscheidungshilfen, während fortschrittliche Modelle wie GPT-3.5 und GPT-4 über den Azure OpenAI Service die Vertragsanalyse mit natürlicher Sprachverarbeitung verbessern. Observability-Tools wie Elastic und Application Insights sorgen für Skalierbarkeit und Transparenz und machen ContractAssIst eine ganzheitliche Vertragsmanagementlösung für die Bedürfnisse von Unternehmen.

ContractAssIst ein zentralisiertes Dashboard in Microsoft Teams, das die wichtigsten Herausforderungen angeht. Sein KI-gesteuerter Chatbot ermöglicht konversationelle Abfragen und bietet intelligente Vorschläge in Gruppenchats, wodurch Verzögerungen reduziert und Prozesse optimiert werden. Weitere Funktionen sind Versionsverfolgung in Echtzeit, Vertragsvergleiche, Sofortbenachrichtigungen und Genehmigungsübersichten.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt, die sich oft auf eine begrenzte Automatisierung oder eigenständige Tools stützen, zeichnet sich ContractAssIst durch seine tiefe Integration mit Microsoft-Technologien und seine Fähigkeit aus, aussagekräftige, zeitnahe Informationen zu liefern. Die transparenten und überprüfbaren Arbeitsabläufe verbessern die Einhaltung interner Vorschriften für das Vertragsmanagement, mindern Risiken und sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Abläufe optimieren und sichere, datengestützte Entscheidungen treffen können. Weitere wichtige Vorteile von ContractAssIst umfassen:

• Verringerung des Kommunikationsaufwands mit einem Rückgang der E-Mail-Kommunikation um bis zu 95 %

• Verbesserte Produktivität, 20–25 Minuten Zeitersparnis pro Benutzer und Tag durch optimierte Navigation und Arbeitsabläufe

• Erhebliche Kosteneinsparungen durch Verringerung der jährlichen Lizenzierungskosten

Sandeep Kalra, Geschäftsführer und Exekutivdirektor, Persistent

„Bei Persistent ist unser KI-gestützter, plattformbasierter Ansatz von zentraler Bedeutung, um komplexe Unternehmensherausforderungen mit praktischen, skalierbaren Lösungen zu lösen. ContractAssIst, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde, ist ein Beispiel dafür, wie wir innovative Technologien nutzen, um stark manuell geprägte Aufgaben wie das Vertragsmanagement mit KI neu zu gestalten. Diese Lösung ist das Ergebnis unserer engen Partnerschaft mit Microsoft und unserer gemeinsamen Vision, den Einsatz von KI voranzutreiben, um messbare Effizienz und greifbare Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Sangita Singh, Geschäftsführer, ITES, Microsoft Indien und Südasien

„Unsere Zusammenarbeit mit Persistent nutzt die transformative Kraft der KI, um Innovationen in allen Branchen voranzutreiben, auch im Vertragsmanagement. ContractAssIst baut auf Microsoft Azure auf und wird von Microsoft 365 Copilot und Microsoft Teams unterstützt. Es integriert die Technologie von Microsoft mit dem plattformgesteuerten Ansatz von Persistent, um intelligente, sichere und effiziente Lösungen bereitzustellen. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Abläufe zu modernisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und operative Spitzenleistungen zu erzielen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.200 Mitarbeitern in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Persistent hat Kohlenstoffneutralität erreicht und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigt. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 327 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance India 100 Report 2024.

www.persistent.com

