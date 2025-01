Persistent lance ContractAssIst utilisant Microsoft 365 Copilot pour rationaliser la gestion des contrats

Exploite l'IA pour une transparence et des informations de bout en bout

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de ContractAssIst, une solution de gestion des contrats pilotée par l'IA et développée en collaboration avec Microsoft. Alimenté par Microsoft Azure, Microsoft 365 Copilot, Microsoft Teams et des technologies d'IA avancées, ContractAssIst simplifie les flux de travail, améliore la collaboration et réduit la complexité opérationnelle, permettant aux entreprises d'atteindre une plus grande efficacité et d'optimiser les coûts.

De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à suivre et à gérer le volume important de contrats passés avec différents fournisseurs, ce qui entraîne des inefficacités et des pertes de productivité. ContractAssIst s'appuie sur le solide écosystème technologique de Microsoft pour offrir des capacités avancées de gestion des contrats. Basée sur Azure AI, la solution garantit un traitement sécurisé des données, des capacités de recherche avancées et une conformité sans faille. Il s'intègre à Microsoft 365 Copilot et Microsoft Teams, offrant aux équipes des outils de collaboration en temps réel et une aide à la décision basée sur l'IA, tandis que des modèles avancés tels que GPT-3.5 et GPT-4 via Azure OpenAI Service améliorent l'analyse des contrats grâce au traitement du langage naturel. Les outils d'observabilité tels que Elastic et Application Insights garantissent l'évolutivité et la transparence, faisant de ContractAssIst une solution holistique de gestion des contrats pour les besoins des entreprises.

Relevant les principaux défis, ContractAssIst consolide les flux de travail dans un tableau de bord centralisé au sein de Microsoft Teams. Son chatbot alimenté par l'IA permet des requêtes conversationnelles et offre des suggestions intelligentes au sein de chats de groupe, réduisant ainsi les délais et optimisant les processus. Parmi les autres fonctionnalités, citons le suivi des versions en temps réel, la comparaison des contrats, les notifications instantanées et les résumés d'approbation.

Contrairement aux autres solutions du marché, qui reposent souvent sur une automatisation limitée ou sur des outils autonomes, ContractAssIst se distingue par sa profonde intégration avec les technologies Microsoft et sa capacité à fournir des informations utiles et opportunes. Ses flux de travail transparents et vérifiables améliorent la conformité de la gestion interne des contrats, réduisent les risques et garantissent que les entreprises peuvent optimiser leurs opérations et prendre des décisions sûres et fondées sur des données. ContractAssIst présente d'autres avantages importants :

• Réduction des frais généraux de communication avec une diminution de 95 % des communications par e-mail

• Amélioration de la productivité, gain de 20 à 25 minutes par utilisateur et par jour grâce à une navigation et à des flux de travail rationalisés

• Des économies significatives, en réduisant les dépenses annuelles liées aux licences

Sandeep Kalra, CEO et directeur exécutif, Persistent

« Chez Persistent, notre approche axée sur l'IA et les plateformes est essentielle pour résoudre les défis complexes des entreprises avec des solutions pratiques et évolutives. ContractAssIst, développé en collaboration avec Microsoft, illustre la manière dont nous tirons parti des technologies innovantes pour réimaginer des tâches très manuelles grâce à l'IA, comme la gestion des contrats. Cette solution est le fruit de notre partenariat approfondi avec Microsoft et de notre vision commune qui consiste à favoriser l'adoption de l'IA pour offrir des gains d'efficacité mesurables et des résultats tangibles à nos clients. »

Sangita Singh, directrice générale, ITES, Microsoft Inde et Asie du Sud

« Notre collaboration avec Persistent exploite le pouvoir de transformation de l'IA pour stimuler l'innovation dans tous les secteurs, y compris la gestion des contrats. ContractAssIst, construit sur Microsoft Azure et alimenté par Microsoft 365 Copilot et Microsoft Teams, intègre la technologie de Microsoft avec l'approche axée sur la plateforme de Persistent pour fournir des solutions intelligentes, sécurisées et efficaces. Ensemble, nous permettons aux entreprises du monde entier de moderniser leurs opérations, d'améliorer leur collaboration et d'atteindre l'excellence opérationnelle. »

