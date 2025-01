Persistent liefert starke Performance im dritten Quartal des GJ 2025: Umsatzerlös von 360,2 Mio. USD sowie Wachstum von 4,3 % gegenüber Vorquartal und 19,9 % gegenüber Vorjahr

Zwischendividende beträgt 20 INR je Aktie

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 beendete Quartal bekannt, die vom Board of Directors genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal bis zum 31. Dezember 2024



Q3FY25 Marge in % Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Umsatzerlös (Mio. USD) 360,2

4,3 % 19,9 % Umsatz (Mio. INR) 30,622.8

5,7 % 22,6 % EBITDA (Mio. INR) 5,378.4 17,6 % 11,9 % 21,7 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 4.820,4 15,7 % 10,9 % 23,8 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 3.729,9 12,2 % 14,8 % 30,4 %

Das Board of Directors beschloss eine Zwischendividende von 20 INR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent

„Wir verzeichneten im 19. Quartal in Folge ein Umsatzwachstum von 4,3 % im Quartalsvergleich und 19,9 % im Jahresvergleich – ein Beleg für die Stärke unserer KI-gestützten, plattformbasierten Servicestrategie. Außerdem haben wir eine Zwischendividende von 20 INR je Aktie beschlossen.

In diesem Quartal haben wir mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter den prestigeträchtigen ISG Star of Excellence™ Overall Award 2024, der auf Kundenbewertungen basiert und unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, ihr Geschäft mithilfe von KI neu zu gestalten. Wir haben unser Engagement für die Entwicklung innovativer Lösungen auf der Grundlage unseres eigenen geistigen Eigentums bekräftigt und über 20 Patente im Zusammenhang mit unserer KI-gestützten Software-Entwicklungsplattform SASVA™ angemeldet. Darüber hinaus wurde unsere gemeinsam entwickelte ContractAssIst-Lösung, die auf Microsoft 365 Copilot basiert, von Microsoft in die engere Wahl gezogen und von CEO Satya Nadella während seiner jüngsten Microsoft AI Tour gewürdigt.

Die ICRA bewertete unsere Kreditwürdigkeit mit AA+ (Stable) und unterstrich damit unser robustes Finanzprofil, unser erfahrenes Führungsteam, unsere solide Kapitalstruktur und unsere etablierten Kundenbeziehungen. Und schließlich bestätigt unsere Aufnahme in den Dow Jones Sustainability World Index unser Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit.

Diese Errungenschaften unterstreichen unsere Leidenschaft, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden und Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert zu liefern, während wir zugleich nachhaltige Praktiken in unserem gesamten Unternehmen implementieren.

Kundengewinne und Ergebnisse im dritten Quartal des GJ25

Der Auftragseingang für das Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, belief sich auf 594,1 Mio. USD beim Gesamtauftragswert (TCV) und 428,3 Mio. USD beim Jahresauftragswert (ACV).

Einige der Highlights des Quartals waren:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

Modernisierung der Produktentwicklung mit SASVA™ zur Steigerung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes und Optimierung der FuE-Kosten für einen der führenden Anbieter von Unternehmenssoftware in Großbritannien

Einsatz von KI-gestütztem Engineering zur Steigerung von Produktmanagement, Sicherheit und Umsatz bei einem führenden Anbieter von Observability- und IT-Software

Rationalisierung der Datenverwaltung mit iAURA zur Modernisierung der zentralen Facility-Management-Plattform für ein führendes Unternehmen im Bereich Lebensmittelversorgung und Gebäudemanagement

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Einsatz von SASVA™ zur Modernisierung von Altsystemen, Reduzierung der technologischen Verschuldung und Verbesserung der Entwicklerproduktivität bei einem US-amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen

Überarbeitung der Unternehmens-Gateway-Dienste für verbesserte Skalierbarkeit, Effizienz und Echtzeit-Autorisierung mit geringer Latenz für ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungslösungen

Automatisierung von Versicherungsprozessen und Schadenabwicklung sowie Entwicklung innovativer Lösungen unter Einsatz von GenAI zur Maximierung der Kapitalrendite für ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Umgestaltung der Patientenpflege- und Apothekenplattform zur Verbesserung des Patientenerlebnisses, Verringerung der technischen Schulden und Steigerung der geschäftlichen Flexibilität für ein führendes Gesundheits- und Krankenversicherungsunternehmen

Austausch des veralteten Vertragsmanagementsystems durch eine Lösung für das Ertragsmanagement, um die Lizenzkosten zu senken und die Leistung für einen weltweit führenden Anbieter von Gesundheitslösungen zu verbessern

Ermöglichung der Migration von MuleSoft zu Azure mit SASVA™ zur Steigerung der betrieblichen Effizienz für einen weltweit führenden Anbieter von Analyse- und Technologielösungen für die Biowissenschaften

Neuigkeiten aus dem Quartal

Awards und Ehrungen

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.200 Mitarbeitern in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Persistent hat Kohlenstoffneutralität erreicht und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigt. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 327 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance India 100 Report 2024.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

