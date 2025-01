Persistent réalise de solides performances au troisième trimestre de l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires de 360,2 millions de dollars, soit une croissance de 4,3 % en glissement trimestriel et de 19,9 % en glissement annuel

La société déclare un dividende intérimaire de 20 ₹ par action

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 décembre 2024



Troisième trimestre de l'exercice 2025 % marge En glissement trimestriel En glissement annuel Recettes (millions d'USD) 360,2

4,3 % 19,9 % Recettes (en millions d'INR) 30 622,8

5,7 % 22,6 % EBITDA (en millions d'INR) 5 378,4 17,6 % 11,9 % 21,7 % Bénéfice avant impôt (en millions d'INR) 4 820,4 15,7 % 10,9 % 23,8 % Bénéfice après impôt (en millions d'INR) 3 729,9 12,2 % 14,8 % 30,4 %

Le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 20 ₹ par action sur la valeur nominale de 5 ₹ chacune pour l'exercice financier 2024-2025.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif, Persistent

« Nous avons enregistré notre 19ᵉ trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires, avec une augmentation de 4,3 % en glissement trimestriel et de 19,9 % en glissement annuel, ce qui souligne la force de notre stratégie de services axée sur l'IA et les plateformes. Nous avons également déclaré un dividende intérimaire de 20 ₹ par action.

Ce trimestre, nous avons franchi plusieurs étapes importantes, notamment en remportant le prestigieux 2024 ISG Star of Excellence™ Overall Award basé sur l'opinion des clients, ce qui démontre notre capacité à re(IA)maginer leurs activités. Réaffirmant notre engagement à développer des solutions innovantes basées sur notre propre propriété intellectuelle, nous avons déposé plus de 20 brevets liés à SASVA™, notre plateforme de développement de logiciels alimentée par l'IA. En outre, notre solution co-développée ContractAssIst, créée à l'aide de Microsoft 365 Copilot, a été présélectionnée par Microsoft et saluée par son PDG, Satya Nadella, lors de son récent Microsoft AI Tour.

L'ICRA nous a attribué la note de crédit AA+ (stable), en reconnaissance de notre profil financier solide, de notre leadership expérimenté, de notre structure de capital robuste et de nos relations bien établies avec nos clients. Enfin, notre inclusion dans le Dow Jones Sustainability World Index met en évidence notre engagement à intégrer le développement durable dans nos activités.

Ces succès soulignent notre passion pour l'innovation et la création de valeur significative pour nos clients et nos partenaires, tout en encourageant les pratiques durables dans l'ensemble de nos activités. »

Troisième trimestre de l'exercice 2025 : nouveaux clients et résultats

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 décembre 2024 s'élevaient à 594,1 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 428,3 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principaux succès remportés au cours du trimestre, citons :

Logiciels, industries de haute technologie et émergentes

Modernisation du développement de produits avec SASVA™ pour augmenter les revenus annuels récurrents et optimiser les coûts de R&D de l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise du Royaume-Uni.

Utilisation de l'ingénierie dirigée par l'IA pour stimuler la gestion des produits, la sécurité et le chiffre d'affaires d'un fournisseur de logiciels d'observabilité et d'informatique de premier plan.

Rationalisation de la gestion des données avec iAURA pour moderniser la plateforme de gestion des installations d'un leader de la restauration et de la gestion d'installations.

Banque, services financiers et assurances

Utilisation de SASVA™ pour moderniser les systèmes existants, réduire la dette technologique et améliorer la productivité des développeurs d'une société de services financiers basée aux États-Unis.

Réorganisation des services de passerelle d'entreprise pour améliorer l'évolutivité, l'efficacité et l'autorisation en temps réel avec une faible latence pour une grande société mondiale de technologie de paiement.

Automatisation des processus d'assurance et d'indemnisation et développement de solutions innovantes utilisant l'IA générative pour maximiser le retour sur investissement d'une compagnie d'assurance basée aux États-Unis.

Soins de santé et sciences de la vie

Transformation de la plateforme de soins aux patients et de pharmacie afin d'améliorer l'expérience des patients, de réduire la dette technologique et d'améliorer l'agilité de l'entreprise pour une société leader dans le domaine des soins de santé et de l'assurance maladie.

Remplacement de l'ancien système de gestion des contrats par une solution de gestion des recettes afin de réduire les coûts de licence et d'améliorer les performances d'un leader mondial des solutions de soins de santé.

Facilitation de la migration de MuleSoft vers Azure avec SASVA™ pour stimuler l'efficacité opérationnelle d'un leader mondial des solutions analytiques et technologiques pour les sciences de la vie.

Nouvelles du trimestre

Prix et reconnaissances

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise aux entreprises de tous les secteurs. Avec plus de 23 200 employés répartis dans 19 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment l'ingénierie logicielle basée sur l'IA, le développement de produits, les données et l'analyse, la transformation CX, l'informatique en nuage et l'automatisation intelligente. L'entreprise a été désignée « entreprise la plus prometteuse » de l'année par CNBC-TV18 lors des 2023 India Business Leader Awards. Persistent a atteint la neutralité carbone, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 327 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport 2024 Brand Finance India 100.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

