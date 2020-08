Persistent obtient la désignation de prestation de services AWS pour AWS Lambda, un service de calcul informatique sans serveur

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 27 août 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la désignation de prestaire de services Amazon Web Services (AWS) pour AWS Lambda . C'est une reconnaissance des bonnes pratiques observées par Persistent et cela prouve que l'entreprise apporte brillamment des services AWS aux clients finaux.

Grâce à cette désignation de prestation de services AWS, Persistent se distingue comme un membre du réseau de partenaires d'AWS (APN) qui apporte des compétences techniques spécialisées et éprouvées et qui a remporté du succès auprès de ses clients en leur fournissant AWS Lambda, un service de calcul informatique sans serveur qui permet d'exécuter du code sans avoir à approvisionner ou à gérer les serveurs. Pour recevoir cette désignation, les partenaires APN doivent avoir acquis une vaste expérience d'AWS et fournir des solutions en toute fluidité sur AWS.

Samir Agarwal, vice-président des alliances chez Persistent Systems a déclaré :

« Après avoir obtenu la compétence DevOps AWS, la compétence Données et analyse AWS, la compétence de logiciels en tant que services (SaaS) AWS et la compétence IdO AWS, l'obtention de la désignation de prestation de services AWS pour AWS Lambda témoigne non seulement de notre expertise technique, mais aussi de notre capacité à exécuter et à fournir ces solutions à nos clients. L'alliance des expertises respectives d'AWS et de Persistent s'est avérée être un avantage majeur pour nos clients, car elle a créé certaines des solutions basées sur le cloud les plus sophistiquées qui soient ».

AWS met des solutions évolutives, flexibles et rentables à la disposition des entreprises, des start-ups jusqu'aux multinationales. Pour accompagner l'intégration et le déploiement sans heurts de ces solutions, AWS a mis en place le programme de prestation de services AWS afin d'aider les clients à identifier les partenaires de conseil APN qui possèdent une expérience approfondie de la prestation de services AWS spécifiques, tels qu'AWS Lambda.

Persistent entretient une relation étroite avec AWS pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en exploitant les capacités sans serveur d'AWS Lambda. L'architecture de Persistent avec AWS Lambda a été construite sur cinq piliers étayant l'excellence opérationnelle : sécurité, fiabilité, performance, efficacité et optimisation des coûts. Les experts certifiés de Persistent aident les entreprises à faire preuve d'agilité et à réaliser des économies importantes, ce qui permet de ne pas s'embarrasser de la moindre tâche administrative à l'heure d'exécuter du code pour pratiquement tout type d'application ou de service en arrière-plan. AWS a certifié Persistent comme partenaire de prestation de services Lambda AWS en raison de l'étendue et de la complexité des solutions sans serveur que l'entreprise a fournies à des clients, parmi lesquels figurent :

Un fabricant de produits des sciences du vivant, basé aux États-Unis, qui a déployé à grande échelle et automatisé des applications web en arrière-plan, afin d'agir rapidement et de mettre l'accent sur l'analyse de rentabilité, tout en faisant confiance à la sécurité et en faisant évoluer AWS.

Un éditeur de logiciels basé aux États-Unis qui a automatisé le traitement des événements de façon à ce que de nouvelles exigences puissent être ajoutées sans avoir de conséquences sur le projet. Cela a permis de déployer 30 % d'efforts en moins pour l'intégration et le traitement de nouveaux événements.

Un prestataire de services de santé basé aux États-Unis qui a créé une application web pour les solutions cloud afin d'obtenir une meilleure évolutivité, une structure de code indépendante et la liberté de choisir le langage d'application.

Persistent a acquis une vaste expérience dans une large gamme de solutions d'implémentation et de développement informatiques avec AWS. Persistent a largement fait ses preuves en matière de composition de la mosaïque numérique à partir de plateformes et d'applications basées sur le cloud, en utilisant le savoir-faire requis pour l'intégration et les interfaces utilisateur. Elle s'emploie à permettre aux entreprises d'être axées sur les logiciels, principalement dans les secteurs de la santé, des services bancaires / financiers, de la fabrication et de l'ingénierie des produits.

