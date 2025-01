Persistent présente Pi-OmniKG avec Google Cloud

Accélérer la recherche biomédicale grâce à des solutions basées sur l'IA

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de Pi-OmniKG, une solution avancée de graphe de connaissances pilotée par l'IA et développée avec la technologie Google Cloud. « Omni » signifie la capacité à traiter universellement des données diverses, et « KG » signifie Knowledge Graphs powered by GenAI. Cette solution innovante permet aux organisations du secteur de la santé et des sciences de la vie d'accélérer la recherche biomédicale, de rationaliser les processus d'exploration des données et de fournir des informations plus rapidement et avec plus de précision.

La recherche biomédicale est souvent entravée par des flux de travail d'exploration de données chronophages et laborieux. Les systèmes existants ont du mal à incorporer et à analyser efficacement les divers ensembles de données, ce qui retarde la génération d'informations exploitables essentielles pour les entreprises HCLS. Pi-OmniKG relève ces défis en modernisant les processus d'intégration des données, en créant une base de connaissances holistique pour déchiffrer les relations complexes, permettant aux chercheurs de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des preuves en dévoilant des informations cachées. De plus, Pi-OmniKG permet l'interrogation directe des données internes structurées et non structurées, seules ou en combinaison avec des données externes.

Principaux avantages de la solution :

Réduction du temps de génération d'hypothèses, permettant aux chercheurs de prendre plus rapidement des décisions basées sur des preuves.

Accélérer le traitement des données, afin d'améliorer l'efficacité de la recherche.

Intégration transparente de divers types de données, de fichiers et de sources provenant d'ensembles de données publics et privés, créant ainsi une base de connaissances unifiée.

Incorporer des composants réutilisables avec une flexibilité intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des clients pour une aide à la décision intelligente.

Pi-OmniKG est construit en utilisant les technologies avancées de Google Cloud - y compris la plateforme Vertex AI, BigQuery, et Cloud SQL - en tirant parti des capacités GenAI pour rationaliser les flux de travail, standardiser les données, et permettre une intégration transparente des ensembles de données structurées et non structurées. Son interface intuitive permet aux chercheurs d'interroger et de visualiser les données, de découvrir de nouvelles relations et de fournir des informations de haute qualité étayées par des citations authentiques.

Persistent travaille depuis plus de dix ans avec les technologies de pointe de Google Cloud en matière d'IA et de cloud pour fournir des solutions transformatrices qui répondent aux défis complexes de l'industrie. Le lancement de Pi-OmniKG s'appuie sur l'accord de partenariat stratégique Persistent annoncé en juin 2024, qui renforce la collaboration entre les deux organisations pour soutenir le développement par Persistent de solutions basées sur l'IA dans tous les secteurs. Il illustre la vision de Persistent qui consiste à fournir aux organisations HCLS un moyen plus intelligent, plus rapide et plus accessible de traiter les données biomédicales et de stimuler l'innovation.

Ganesh Nathella, premier Vice-président et directeur général de l'activité HCLS, Persistent

« À une époque où les connaissances fondées sur les données sont essentielles pour accélérer la découverte de médicaments, la recherche clinique et les soins centrés sur le patient, les défis liés à la gestion d'ensembles de données vastes et complexes entravent souvent les progrès de la R&D biomédicale. À l'intersection de la technologie et des sciences de la vie, notre collaboration avec Google Cloud nous permet de fournir des solutions transformatrices adaptées aux besoins uniques de cette industrie avec une approche axée sur les données. Pi-OmniKG permet aux organisations des sciences de la vie de rationaliser les flux de travail, d'exploiter les données et de réaliser des percées avec précision. Ensemble, nous renforçons les capacités des chercheurs et des organismes de recherche à relever des défis cruciaux et à accélérer les progrès dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé et des sciences de la vie. »

Shweta Maniar, responsable mondial des solutions et de la stratégie en matière de soins de santé et de sciences de la vie, Google Cloud

Alors que le volume et la complexité des données biomédicales ne cessent de croître, les chercheurs ont besoin d'outils plus intelligents pour libérer le véritable potentiel de ces données. Pi-OmniKG, alimenté par les capacités GenAI de Google Cloud, montre comment l'IA peut permettre aux organisations de faire des découvertes plus rapides, de mettre des thérapies sur le marché plus tôt et de faire progresser l'innovation mondiale en matière de soins de santé. Cette collaboration avec Persistent souligne notre engagement commun à permettre des avancées dans le domaine des sciences de la vie.

