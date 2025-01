Persistent stellt Pi-OmniKG mit Google Cloud vor

Beschleunigung der biomedizinischen Forschung mit KI-gesteuerten Lösungen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Markteinführung von Pi-OmniKG bekannt, einer fortschrittlichen KI-gesteuerten Knowledge-Graph-Lösung, die mit der Google Cloud-Technologie entwickelt wurde. „Omni" steht für die Fähigkeit, unterschiedliche Daten universell zu verarbeiten, und „KG" steht für Knowledge Graphs powered by GenAI – Wissensgrafiken unterstützt durch GenAI. Mit dieser innovativen Lösung können Unternehmen des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften (HCLS) die biomedizinische Forschung beschleunigen, Data-Mining-Prozesse rationalisieren und Erkenntnisse schneller und präziser gewinnen.

Die biomedizinische Forschung wird oft durch zeit- und arbeitsintensive Data-Mining-Workflows behindert. Ältere Systeme haben Schwierigkeiten, verschiedene Datensätze effektiv zu integrieren und zu analysieren, wodurch sich die Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse, die für HCLS-Unternehmen entscheidend sind, verzögert. Pi-OmniKG geht diese Herausforderungen an, indem es die Datenintegrationsprozesse modernisiert und eine ganzheitliche Wissensbasis schafft, um komplexe Zusammenhänge zu entschlüsseln, die es den Forschern ermöglicht, schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, indem sie verborgene Erkenntnisse freilegt. Darüber hinaus ermöglicht Pi-OmniKG die direkte Abfrage von strukturierten und unstrukturierten internen Datenbeständen, allein oder in Kombination mit externen Daten.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Lösung gehören:

Verkürzung der Zeit für die Erstellung von Hypothesen, sodass Forscher schneller evidenzbasierte Entscheidungen treffen können.

Beschleunigung der Datenverarbeitung, was zu einer verbesserten Forschungseffizienz führt.

Nahtlose Integration verschiedener Datentypen, -dateien und -quellen aus öffentlichen und privaten Datenbeständen, um eine einheitliche Wissensbasis zu schaffen.

Wiederverwendbare Komponenten mit eingebauter Flexibilität zur Erfüllung spezifischer Kundenanforderungen für eine intelligente Entscheidungshilfe.

Pi-OmniKG basiert auf den fortschrittlichen Technologien von Google Cloud, einschließlich der Vertex AI-Plattform, BigQuery und Cloud SQL, und nutzt GenAI-Funktionen, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Daten zu standardisieren und eine nahtlose Integration strukturierter und unstrukturierter Datensätze zu ermöglichen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Forschern, Daten abzufragen und zu visualisieren, neue Zusammenhänge aufzudecken und hochwertige, durch authentische Zitate gestützte Erkenntnisse zu liefern.

Persistent arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit den innovativen KI- und Cloud-Technologien von Google Cloud zusammen, um transformative Lösungen für komplexe Branchenherausforderungen zu liefern. Die Einführung von Pi-OmniKG baut auf der im Juni 2024 angekündigten strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit Persistent auf, die die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen stärkt, um Persistent bei der Entwicklung KI-gestützter Lösungen für verschiedene Branchen zu unterstützen. Sie ist ein Beispiel für die Vision von Persistent, eine intelligentere, schnellere und leichter zugängliche Möglichkeit für HCLS-Organisationen zu schaffen, biomedizinische Daten zu verarbeiten und Innovationen voranzutreiben.

Ganesh Nathella, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer – HCLS Business, Persistent

„In einer Zeit, in der datengestützte Erkenntnisse für die Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung, der klinischen Forschung und der patientenorientierten Versorgung von entscheidender Bedeutung sind, werden Fortschritte in der biomedizinischen Forschung und Entwicklung oft durch die Herausforderungen bei der Verwaltung großer und komplexer Datensätze behindert. An der Schnittstelle zwischen Technologie und Biowissenschaften ermöglicht uns unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud, transformative Lösungen zu liefern, die auf die einzigartigen Bedürfnisse dieser Branche zugeschnitten sind und einen datenorientierten Ansatz verfolgen. Pi-OmniKG ermöglicht es Unternehmen der Biowissenschaften, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Daten zu nutzen und mit Präzision bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam fördern wir die Fähigkeiten von Forschern und Forschungseinrichtungen, um kritische Herausforderungen anzugehen und den Fortschritt im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften zu beschleunigen."

Shweta Maniar, globale Leiterin für Lösungen und Strategien für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften, Google Cloud

„Da der Umfang und die Komplexität biomedizinischer Daten weiter zunehmen, brauchen Forscher intelligentere Werkzeuge, die das wahre Potenzial dieser Daten erschließen. Pi-OmniKG, das von den GenAI-Funktionen der Google Cloud unterstützt wird, zeigt, wie KI Unternehmen in die Lage versetzen kann, schnellere Entdeckungen zu machen, Therapien schneller auf den Markt zu bringen und Innovationen im Gesundheitswesen weltweit voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit mit Persistent unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Durchbrüche in den Biowissenschaften zu ermöglichen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen mit Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung versorgt. Mit über 23.200 Mitarbeitern in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als „Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Persistent hat Kohlenstoffneutralität erreicht und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigt. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 327 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance India 100 Report 2024.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

