SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) et (NSE : PERSISTENT) vient d'être reconnu pour ses pratiques de gouvernance rigoureuses et son leadership exécutif solide par les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la prestigieuse enquête « 2024 Asia (ex-Japan) Executive Team ».

Persistent reconnu pour son excellence en gouvernance et leadership exécutif dans l'enquête Asia Executive Team 2024 d'Institutional Investor

L'entreprise a été classée parmi les trois premières dans plusieurs catégories - Asie-Pacifique hors Japon, Reste de l'Asie et Petites et moyennes capitalisations - pour les secteurs de la technologie, des services informatiques et des logiciels. Classement des analystes sell-side dans la catégorie Small & Midcap ci-dessous :

\ Sandeep Kalra, CEO de Persistent, Sunil Sapre, ancien directeur financier de Persistent, et le programme de relations avec les investisseurs de l'entreprise ont été classés premiers.

\ Saurabh Dwivedi, responsable du développement de l'entreprise et des relations avec les investisseurs chez Persistent, s'est classé deuxième.

Les classements détaillés de toutes les catégories :

Catégories Classement des analystes sell-side Meilleur CEO - Sandeep Kalra Meilleur directeur financier - Sunil Sapre* Les meilleurs professionnels des relations avec les investisseurs - Saurabh Dwivedi Meilleures relations avec les investisseurs Meilleure équipe de relations avec les investisseurs Petites et moyennes capitalisations 1er 1er 2e 1er 2e Reste de l'Asie 2e 2e - 3e 2e Asie-Pacifique hors Japon 2e 3e - - 3e

*Sunil Sapre a occupé le poste de directeur financier de Persistent jusqu'au 15 mai 2024.

Les enquêtes sur l'équipe de direction menées par Institutional Investor Research constituent une plateforme indépendante permettant aux professionnels de l'investissement et de la vente d'évaluer la crédibilité, la communication, la gestion financière, l'affectation des capitaux de la direction, ainsi que l'efficacité des relations avec les investisseurs dans le cadre d'activités multiples. Reconnu pour sa connaissance de la communauté des investisseurs, Institutional Investor Research a mené une enquête auprès de plus de 5 500 gestionnaires de portefeuille et analystes pour déterminer les gagnants de son équipe de direction pour l'Asie (ex-Japon) 2024.

Les multiples classements dans différentes catégories soulignent l'engagement proactif de Persistent auprès des investisseurs, l'accessibilité des cadres supérieurs, la réactivité aux questions des investisseurs et la qualité des informations communiquées, ce qui met en évidence l'engagement de l'entreprise en faveur d'une communication transparente et efficace avec les investisseurs. Persistent a figuré parmi les meilleures entreprises aux Asia Executive Team Awards 2022 d'Institutional Investor et a été reconnu dans le palmarès Asia Executive Team - Small and Mid-Cap.

Sandeep Kalra, CEO et directeur exécutif, Persistent

« Nous sommes très honorés de la reconnaissance d'Institutional Investor et exprimons notre sincère gratitude aux investisseurs dont les notations ont contribué à cette reconnaissance. Cette distinction reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence, en s'appuyant sur le dévouement de notre équipe et sur une communication transparente qui nous a permis d'atteindre des performances de premier plan dans le secteur. Les classements de la communauté des investisseurs renforcent notre crédibilité et notre position au sein de l'industrie. Nous restons attachés à un engagement transparent avec la communauté des analystes, en assurant une communication claire et opportune de nos objectifs et de nos réalisations, le tout dans le respect des normes de gouvernance les plus strictes ».

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE et NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions dans le domaine de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

Déclarations prospectives et mises en garde

