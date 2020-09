Persistent remporte le prestigieux prix 2020 Star of Excellence™ d'ISG, obtenant le meilleur score de toutes les entreprises en matière d'expérience client

Également désigné lauréat dans les domaines de la banque, des services financiers et de l'assurance ainsi que dans les sciences de la vie et de la santé, et pour les régions Amérique du Nord et Asie-Pacifique

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Information Services Group (ISG), une société de recherche en technologie et de conseil de premier plan au niveau mondial, a annoncé que Persistent Systems (BSE : Persistent) (NSE : Persistent) a remporté le troisième prix annuel Star of Excellence™ d'ISG pour la qualité de ses services technologiques principaux en fonction de commentaires recueillis directement auprès de plus de 100 entreprises clientes.

En plus de reconnaître l'excellence dans les services technologiques principaux et de technologies émergentes, les prix Star of Excellence d'ISG récompensent également l'excellence en matière d'orientation client pour des secteurs et des régions géographiques données. Persistent a également été désigné gagnant dans les quatre catégories suivantes :

Banque, services financiers et assurance – au niveau mondial

Secteurs des soins de santé et des sciences de la vie – au niveau mondial

Région Amérique du Nord

Région Asie-Pacifique

Il est à noter que Persistent a fait mieux que la moyenne du marché dans les domaines suivants selon les votants : exécution efficace, création de valeur pour toutes les parties prenantes, alignement culturel avec les entreprises clientes et forte collaboration au sein des écosystèmes clients.

C'est la première fois que Persistent a participé au sondage et ces dernières récompenses sont un nouveau témoignage de ses capacités, après que l'entreprise a été nommée l'un des meilleurs fournisseurs de services au niveau mondial, en Amérique et dans la région EMOA dans l'indice ISG du deuxième trimestre 2020.

Dans le cadre de son étude « Voice of the Customer » 2020, ISG a interrogé plus de 2 000 entreprises clientes sur une multitude de fournisseurs de services informatiques de premier plan afin d'obtenir leurs avis sur la qualité des services. Il a été demandé aux entreprises de classer les fournisseurs de technologies établies en ce qui a trait à la collaboration, à l'exécution, à la gouvernance, à l'innovation et aux personnes. Les entreprises interrogées ont toutes été directement en contact avec les fournisseurs et représentaient un large éventail de secteurs d'activité, de tailles d'entreprises, de zones géographiques et de domaines de responsabilité. Les gagnants ont été sélectionnés parmi 24 fournisseurs de services qui ont constamment fait preuve des plus hauts standards d'excellence en matière de service à la clientèle au cours de l'année écoulée.

Citation de Michael P. Connors, PDG d'ISG

« Au nom d'ISG, je tiens à adresser nos plus sincères félicitations à Persistent Systems. Cette année, nous avons reçu davantage d'évaluations, avec le panel d'entreprises et de fournisseurs le plus large à ce jour. Cela démontre l'importance croissante de ce prix et garantit qu'il représente vraiment toute la diversité et l'étendue du secteur mondial de l'approvisionnement, avec un mélange équilibré de stratèges technologiques, de dirigeants d'entreprises, d'agents d'approvisionnement et de responsables de fournisseurs commerciaux qui ont répondu à notre sondage. En faisant de l'expérience client un élément clé de différenciation concurrentielle, les prix Star of Excellence d'ISG encourageront l'ensemble de l'industrie à en faire un domaine d'intérêt majeur. Le fait de voir Persistent figurer à plusieurs reprises parmi les meilleures entreprises témoigne du retentissement de ses projets, qui contribuent à l'accélération du commerce numérique et à la modernisation des entreprises. »

ISG a également souligné que les résultats du sondage de cette année montrent que les entreprises veulent que les fournisseurs de services aient le sentiment de faire partie de l'équipe de l'entreprise et qu'ils fassent preuve d'une véritable collaboration avec les autres fournisseurs de technologies dans l'écosystème de l'entreprise.

Citation de Sandeep Kalra, président-directeur général de Persistent Systems

« Cette reconnaissance, basée sur les commentaires de nos clients dans le monde entier, constitue la plus belle forme d'approbation pour Persistent. Nous sommes fiers d'être à la fois stratégiques et tactiques. En combinant une réflexion visionnaire avec les capacités les plus actuelles, nous apportons des solutions percutantes à nos clients. Leur succès est le fondement de notre croissance continue, même en ces temps difficiles. »

Les prix Star of Excellence d'ISG récompensent les services qui forment le cœur du secteur, notamment le développement d'applications, les centres de données, l'informatique des utilisateurs finaux, les services de réseaux gérés et la gestion des processus d'entreprise. Ils comprennent également les services infonuagiques qui fournissent l'une des fonctions ci-dessus.

Critères de qualification

Pour obtenir le prix Star of Excellence, un fournisseur doit satisfaire aux exigences suivantes :

Avoir un minimum de 20 clients uniques et 30 réponses

Les réponses doivent refléter au moins deux technologies (développement d'applications, centres de données, informatique des utilisateurs finaux, services de réseaux gérés, gestion des processus d'entreprise)

Les réponses doivent couvrir au moins deux zones géographiques (Australie et Nouvelle-Zélande; reste de l'Asie; Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique; Allemagne, Autriche et Suisse; pays nordiques, Royaume-Uni et Irlande du Nord; Amérique du Nord, Amérique latine)

Les réponses doivent couvrir toutes les catégories (collaboration, exécution, gouvernance, innovation et personnes) pour être admissibles.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est une société de recherche en technologie et de conseil de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, l'infonuagique et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site www.isg-one.com.

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE et NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de solutions offrant des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

