Perto de encerrar o melhor ano de sua história, BBM Logística acelera posicionamento no segmento de e-commerce com a compra da Diálogo

A Diálogo Logística é um dos principais players de entrega de e-commerce no Brasil

R$ 78 milhões Receita Bruta entre Janeiro e Outubro de 2020, crescimento de 103% em relação ao mesmo período de 2019

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, e que recentemente divulgou os resultados do 3º trimestre com recordes de crescimento e margens, anunciou mais uma aquisição importante para encerrar o melhor ano de sua história.

A BBM adquiriu 100% da Diálogo Logística – empresa que atua com destaque na entrega de e-commerce com aproximadamente 30 mil pedidos por dia, cobertura de aproximadamente 1.800 cidades e forte crescimento ao longo de 2020, com +103% no faturamento bruto acumulado até outubro, em comparação ao mesmo período de 2019.

Com a aquisição, a BBM se posiciona de forma ainda mais relevante em um mercado que está em forte expansão. O número de pedidos por e-commerce no 1º semestre de 2020 foi 39% superior ao mesmo período do ano anterior, segundo o EBIT.

"Esta aquisição acelera nosso crescimento no segmento de e-commerce através da aquisição de uma empresa que é referência tecnológica e de processos no setor. Além disso, a Diálogo possui uma equipe muito capacitada e uma plataforma altamente escalável para que, a partir da malha logística e amplitude geográfica da BBM, com mais 60 filiais em todo o país, possamos rapidamente nos transformar em uma das melhores soluções de e-commerce do Brasil.", disse Andre Prado, CEO da BBM.

O Fundador da Diálogo, Ricardo Hoerde, continuará a frente da operação para liderar o plano de expansão. "Estamos muito animados com esta transação e em fazer parte do Grupo BBM, que é referência no setor. A complementariedade de nossas operações permitirá explorarmos diversas oportunidades de crescimento, aumentar nossa capilaridade e melhorar nossa oferta para o mercado de e-commerce.", disse Ricardo.

A transação também reforça o posicionamento da BBM como consolidadora mais eficiente do setor logístico. Esta é a quarta aquisição desde 2018, sendo que as últimas 3 foram concluídas nos últimos 12 meses.

"Temos sido capazes de executar aquisições de forma bem-sucedida, com aumento de receitas e rentabilidade devido a integrações bem planejadas e executadas. Em um mercado de quase R$ 200 bilhões e muito fragmentado, o crescimento via aquisições é parte importante da nossa estratégia e continuaremos avaliando novas oportunidades.", explicou Firmino Freitas, Diretor de Fusões e Aquisições da empresa.

A BBM têm como estratégia oferecer um portfolio completo de serviços de transporte rodoviário para atender os clientes em todas etapas da cadeia logística. A aquisição da Diálogo reforça este posicionamento expandindo os volumes e capacidade de entrega para o consumidor final. "A perspectiva de serviço integrado ao "last-mile" é muito atrativo aos clientes e permite maior eficiência operacional e econômica em cada contrato", complementou Freitas.

Nos últimos três anos, a BBM teve crescimento médio de 78% ao ano. "Com as aquisições da Transeich, Translovato, Translag, e agora da Diálogo - que nos permitirá expandir no e-commerce, continuamos aumentando nossa oferta de serviços e mercados atendidos. Cada nova integração potencializa o valor de todas as anteriores, pois permite expandir e melhorar a oferta aos clientes, sobre a estrutura operacional existente" finalizou Marco Modesti, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da BBM.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. A empresa foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais - no estado do Paraná e está entre os maiores operadores logísticos do modal rodoviário no Mercosul. Desde 2017, conta com o fundo de private equity Stratus em sua estrutura de capital e realizou importantes aquisições ao longo deste período, incluindo a Translovato, Translag e Transeich.

A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019.

