Petal Search auf dem MWC 2022: neue Fortschritte für Entwickler und Verbraucher

In Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt führt Petal Search Innovationen ein, um das Sucherlebnis mit der AR-Suche, präsentiert auf dem auf dem MWC 2022, durch die AR-Brille auf die nächste Stufe zu heben. Das florierende Ökosystem der Suchmaschine und die Fortschritte, die gemeinsam mit den Partnern erzielt wurden, waren hier eindrucksvoll zu sehen.

Immersives Erlebnis mit AR-Brillen am Stand von Petal Search

Die AR-Brille – die auf dem MWC vorgestellt wurde – kombiniert die Fähigkeiten von Petal Search mit modernster KI-Technologie zur Erkennung unterschiedlicher Szenarien, sodass die Benutzer beispielsweise Sehenswürdigkeiten und vieles mehr in ihrer Umgebung durch Sprachbefehle schnell erkennen können (zum Beispiel die berühmte Sagrada Familia in Barcelona) und Ihnen eine ganze Welt des enzyklopädischen Wissens offensteht, sobald Sie die Brille aufsetzen.

Petal Search hat die AR-Version „Petal Vision" auf den Markt gebracht, die sich auf die multimodale Suche konzentriert. Diese Version ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Sehenswürdigkeiten, Tieren, Pflanzen und Rohstoffen und zeigt für jedes Ergebnis Enzyklopädien und ähnliche Inhalte an. Die Texterkennungs- und Übersetzungsfunktionen von Petal Search unterstützen auch die Echtzeit-Bildübersetzung, um Sprachprobleme zu lösen – eine Funktion, die besonders für Reisende nützlich ist.

Am Stand von Petal Search konnten die Teilnehmer die Fähigkeiten von AR Search aus erster Hand erleben und spannende Versuche mit den AR-Brillen durchführen, um Funktionen wie Erkennung, Inhaltssuche und Echtzeit-Übersetzung auszuprobieren.

Das Petal Search-Ökosystem floriert weiter

Das florierende Ökosystem von Petal Search, das durch schnelle Entwicklung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern gefördert wird, hat sprunghafte Fortschritte gemacht, um die Nutzer mit der „One Search for Everything"-Erfahrung zu begeistern. Mit den neuesten Updates zielt Petal Search darauf ab, ein Ökosystem aller Kategorien aufzubauen, das es seinen Nutzern ermöglicht, mit nur einer Sucheingabe alles zu finden, was sie brauchen. Derzeit deckt Petal Search über 20 vertikale Domains ab, darunter Nachrichten, Apps, Shopping, Reisen, lokale Dienstleistungen, das so genannte Pan-Entertainment und mehr.

Der Wachstumskurs der Suchmaschine ist beeindruckend und zeigt keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung. Außerdem zählt Petal Search zu den Top 5 der mobilen Suchmaschinen in mehr als 25 Ländern.

Die drei spezialisierten Ökosystem-Plattformen, „Petal Merchant Center", „Petal Travel Center" und „Business Connect" bietet Unternehmen alle Dienstleistungen, die sie benötigen, so dass Händler ihre Angebote für die Verbraucher auflisten können, sei es der Standort und die Öffnungszeiten von Restaurants, Online-Produkte für den E-Commerce-Kauf oder die neuesten Hotel- und Flugangebote, um die Sichtbarkeit über die Suche zu verbessern und den Verbrauchern den Zugang zu erleichtern.

Kürzlich ist Omio, die weltweit führende multimodale Transportplattform, eine strategische Partnerschaft mit Huawei eingegangen, um die Omio Search API in Petal Search und Petal Maps zu integrieren und so den Zugang zu Omios Portfolio von über 1000 Anbietern zu ermöglichen. Damit können Huawei-Benutzer multimodale Transportmöglichkeiten – Zug, Bus, Flugzeug und Fähre – bequem und leicht über Petal Search und Petal Maps finden und vergleichen.

Petal Search unterhält sinnvolle Partnerschaften für kontinuierliche Innovation

Petal Search aggregiert Informationen aus über 20 Branchen und arbeitet mit über 3.000 Geschäftspartnern aus verschiedenen Branchen zusammen, um ein Sucherlebnis mit hochwertigen Inhalten und Dienstleistungen bereitzustellen. Dazu gehören Partnerschaften mit führenden Dienstleistern wie AliExpress, trivago und Omio.

Das Geschäftskooperationsmodell von Petal Search soll Mehrwert für seine Partner schaffen. Der Joint Operations-Prozess von Huawei ist eine äußerst effektive Möglichkeit für Partner, die Sichtbarkeit ihrer Produkte schnell zu erhöhen und den Umsatz zu steigern. Die ALL-IN-Strategie nutzt ein komplettes Portfolio der Marketingressourcen von Huawei, um seinen Partnern maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. So führt das Team von Petal Search mit einem tiefen Verständnis für verschiedene lokale Märkte beispielsweise gemeinsame End-to-End-Aktionen mit seinen Partnern durch, die auf beliebte Veranstaltungen auf der ganzen Welt ausgerichtet sind, und hilft ihnen dabei, qualitativ hochwertigen Traffic zu maximieren und mit verschiedenen gezielten Marketingaktivitäten Geschäftswachstum zu generieren.

Im Rahmen des Joint Operations-Prozess bietet Petal Search umfassende Werbe-, Betriebs- und Entwicklungsressourcen sowie flexible Geschäftsmodelle mit Verkaufszeiten nach Land und Kategorie im Paketmodus.

Hunderte von Partnern konnten die Vorteile der Zusammenarbeit mit Petal Search bereits testen und können als Ergebnis der exklusiven saisonalen Kampagnen von Petal Search mit starker Unterstützung durch die lokalen Betriebsteams von Huawei große Umsatzsteigerungen vorweisen.

Die Black-Friday-Kampagne von Petal Search in der EU, die sich über 10 Länder erstreckte und über 50 Partner mit an Bord hatte, hat gezeigt, dass der Brutto-Merchandising-Wert seiner Partner (Durchschnittswert aus 7 Tagen) im Vergleich vor der Kampagne um sage und schreibe 500 % gestiegen ist. (Datenquelle - Petal Search)

Darüber hinaus arbeitet Petal Search auch daran, seine Partner in der Branche mit speziellen Kampagnen und mehr zu fördern. Die Reise-Kampagne ist mit Top-Partnern – darunter trivago – gestartet. Ausgewählte Angebote von teilnehmenden globalen Marken, die den Verkehr auf die Websites der Partner von Petal Search umleiten, verzeichneten ein beeindruckendes Umsatzwachstum, ein Beweis dafür, wie Petal Search Unternehmen zum Erfolg verhilft.

Freuen Sie sich auf die florierenden erweiterten Funktionen mit einer Vielzahl neuer Fortschritte im Geschäft von Petal Search in diesem Jahr, die auf dem MWC 2022 präsentiert worden sind.

