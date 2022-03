PetalSearch предлагает на MWC 2022 новые достижения для разработчиков и для потребителей

Очки AR Glasses с эффектом присутствия встречают вас на стенде Petal Search

Очки AR Glasses, представленные на конференции MWC, сочетают возможности Petal Search с передовой технологией ИИ для выявления различных сценариев. Это позволяет пользователям быстро распознавать показываемые им достопримечательности (например, знаменитый храм Саграда Фамилия в Барселоне) и многое другое с помощью голосовых команд, предлагая мир энциклопедических знаний при пользовании очками.

Petal Search запустила версию Petal Vision AR, ориентированную на мультимодальный поиск. Эта версия обеспечивает возможность распознавания в режиме реального времени достопримечательностей, животных, растений и товаров, а также отображения энциклопедий и аналогичного контента для каждого определенного результата. Функции распознавания и перевода текста в Petal Search также поддерживают перевод изображений в режиме реального времени для решения языковых проблем, что будет особенно полезно для путешественников.

Гости стенда Petal Search на конференции MWC смогли лично убедиться в широких возможностях поиска на базе технологий дополненной реальности при выполнении в очках дополненной реальности таких захватывающих операций, как распознавание текста и изображений, поиск контента и перевод в режиме реального времени.

Экосистема Petal Search продолжает процветать

Преуспевающая экосистема Petal Search, стимулируемая быстрым развитием и сотрудничеством с различными партнерами, добилась стремительного прогресса и смогла порадовать пользователей функцией «Один поиск для всего» ("One Search for Everything"). С помощью последних обновлений Petal Search стремится создать включающую все категории экосистему, которая дает пользователям возможность выполнять только одну операцию поиска, чтобы найти все нужное. В настоящее время Petal Search охватывает более 20 вертикальных доменов, включая новости, приложения, покупки, путешествия, местные сервисы, пан-развлечения и пр.

Впечатляющая траектория роста поисковой системы не демонстрирует признаков замедления. Petal Search также добилась впечатляющих результатов, войдя в пятерку ведущих мобильных поисковых систем более чем в 25 странах.

Три специализированные экосистемные платформы — Petal Merchant Center, Petal Travel Center и Business Connect — предоставляют компаниям необходимые услуги, позволяя продавцам составлять списки своих предложений для потребителей, будь то расположение и время работы ресторанов, онлайн-продукция для покупки через Интернет или новейшие предложения отелей и авиарейсов. Это повышает прозрачность в ходе поиска, обеспечивая удобство для потребителей в виде облегченного доступа.

Недавно компания Omio, ведущая в мире платформа мультимодальных перевозок, образовала стратегическое партнерство с Huawei для интеграции Omio Search API в системы Petal Search и Petal Maps, обеспечив доступ к более чем 1000 провайдерам Omio. Это означает, что пользователи Huawei могут легко находить и сравнивать варианты мультимодальных перевозок — поезда, автобусы, самолеты и паромы — удобным способом при помощи Petal Search и Petal Maps.

Petal Search формирует конструктивные партнерские отношения для непрерывного внедрения инноваций

Petal Search собирает информацию из 20 вертикальных доменов и сотрудничает более чем с 3000 бизнес-партнерами из различных отраслей с целью создания возможностей для поиска с использованием высококачественного контента и сервисов услуг. Партнерами являются ведущие поставщики услуг, такие как AliExpress, trivago и Omio.

Разработанная компанией Petal Search модель делового сотрудничества предназначена для повышения эффективности работы ее партнеров. Предлагаемый компанией Huawei процесс совместных операций (Joint Operations Process) — чрезвычайно эффективный способ для того, чтобы партнеры могли быстро нарастить объемы потребления продукции и увеличить доходы. Его комплексная стратегия использует полный ассортимент маркетинговых ресурсов Huawei для предоставления своим партнерам индивидуальных решений. Например, основываясь на глубоком понимании различных местных рынков, команда разработчиков Petal Search проводит совместные комплексные операции со своими партнерами, ориентированные на проведение популярных мероприятий по всему миру. Это помогает им максимизировать высококачественный трафик и добиваться роста бизнеса с помощью различных целевых маркетинговых мероприятий.

В рамках процесса совместных операций Petal Search предоставляет комплексные рекламные, операционные и опытно-конструкторские ресурсы, а также гибкие бизнес-модели с продажами рабочих слотов по странам и категориям в пакетном режиме.

Сотни партнеров уже осознали преимущества сотрудничества с Petal Search, увидев серьезный рост продаж в результате сезонных кампаний Petal Search при активной поддержке со стороны местных операционных подразделений Huawei.

Проведенная Petal Search в ЕС кампания «Черная пятница» (Black Friday) охватила 10 стран и более 50 партнеров, а валовая выручка всех продавцов на площадке (отслеживаемая в среднем за 7 дней) выросла на целых 500% по сравнению с предшествующей кампанией, что является заметным улучшением. (Источник данных: Petal Search)

Кроме того, по мере восстановления туристической активности Petal Search также работает над продвижением своих партнеров в отрасли, проводя специализированные кампании и осуществляя прочую деятельность. Туристическая кампания была запущена совместно с ведущими партнерами, включая trivago. Популярные предложения от участвующих мировых брендов направляют трафик на сайты партнеров Petal Search, которые получили впечатляющий рост доходов. Это лучшее свидетельство того, что Petal Search помогает процветанию компаний.

Благодаря множеству новых достижений, как имеющихся в запасе, так и продемонстрированных на конференции MWC 2022, будьте готовы увидеть расширенные возможности Petal Search в полном расцвете в этом году!

