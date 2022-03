Petal Search prináša na veľtrh MWC 2022 najnovšie inovácie pre vývojárov aj spotrebiteľov

Petal Search prináša inováciu vyhľadávača a jeho rozšírenie s cieľom pozdvihnúť používateľské skúsenosti na celom svete

BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2022 /PRNewswire/ -- Tento rok sa opäť vracia veľtrh MWC 2022 aj s Petal Search, ktorý prináša najnovšie inovácie a predstaví ich na konferenčnej pôde. Petal Search so svojím neustále sa rozširujúcim ekosystémom a pohlcujúcim zážitkom z vyhľadávania pomocou rozšírenej reality (AR) prináša na veľtrh MWC to najnovšie. Do 31. decembra 2021 bol Petal Search spustený vo viac ako 170 krajinách a regiónoch po celom svete, podporuje viac ako 70 jazykov a má viac ako 100 miliónov kumulatívnych používateľov.