PETER PIPER PIZZA REGRESA CON SU FUNDACION "SLICE OF KNOWLEDGE" PARA RECAUDAR FONDOS PARA ESTUDIANTES Y AULAS DE ARIZONA

En colaboración con la organización Read Better Be Better, la iniciativa regresa el 30 de marzo para recaudar fondos destinados a programas de alfabetización juvenil

PHOENIX, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La fundación benéfica Slice of Knowledge Foundation de Peter Piper Pizza, que apoya la educación infantil en Phoenix, Tucson y Albuquerque, lanza nuevamente su campaña anual de recaudación de fondos el próximo 30 de marzo en beneficio de Read Better Be Better, una organización sin fines de lucro en Arizona que conecta a jóvenes lectores con líderes juveniles para inspirar el amor por la lectura a lo largo de la vida.

Arizona ocupa el último lugar a nivel nacional en educación pública, con 1 de cada 4 estudiantes sin graduarse de la preparatoria y solo el 26% de los alumnos de cuarto grado leyendo al nivel correspondiente. Estudios demuestran que los estudiantes que no leen con fluidez al finalizar tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la preparatoria, lo que convierte a la intervención temprana en alfabetización en una de las herramientas más poderosas para mantener a los estudiantes en el camino correcto. Read Better Be Better busca atender estos desafíos mediante programas de alfabetización dirigidos a estudiantes de kínder a octavo grado en todo Arizona.

Hasta el 26 de abril, los consumidores de Peter Piper Pizza en Phoenix, Tucson y Albuquerque podrán donar $2 a la Slice of Knowledge Foundation y a cambio de recibir cinco cupones para ICEEs de 12 onzas gratis. Los consumidores que realicen pedidos en línea también podrán redondear su compra al dólar más cercano para apoyar la campaña. Cada dólar recaudado será destinado directamente a la Slice of Knowledge Foundation en beneficio de los programas de alfabetización y liderazgo de Read Better Be Better.

"Nuestras comunidades están llenas de potencial, y nos enorgullece formar parte de los esfuerzos que ayudan a los niños a crecer y desarrollarse," comentó Genaro Perez, Chief Marketing Officer de Peter Piper Pizza. "Nuestros restaurantes están diseñados para reunir a las familias, y ese mismo espíritu impulsa nuestro compromiso de retribuir a la comunidad. Apoyar iniciativas que fomentan el aprendizaje y las oportunidades, como la alfabetización, es una extensión natural de lo que somos. A través de la Slice of Knowledge Foundation, nos honra colaborar de manera significativa con nuestras comunidades."

Read Better Be Better conecta a "Lectores" (de kínder a tercer grado) con "Líderes" (de cuarto a octavo grado) mediante un modelo guiado por pares que fortalece las habilidades de lectura y la confianza en el liderazgo. Un estudio comparativo realizado en 2025 reveló que los estudiantes de tercer grado del programa obtuvieron resultados 4.9 puntos porcentuales más altos en la evaluación estatal de lectura de Arizona en comparación con estudiantes que no participan en el programa. El estudio confirmó el impacto del programa y lo clasificó como una intervención basada en evidencia de nivel II bajo los estándares de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA).

"La alfabetización es la base de todo lo que un niño puede lograr en la vida, y en Arizona, la necesidad nunca ha sido mayor," señaló Megan Jefferies, directora de desarrollo de Read Better Be Better. "Colaborar con Peter Piper Pizza nos permite llegar a más jóvenes lectores y líderes en nuestras comunidades, y agradecemos contar con un aliado tan comprometido con los niños de Arizona como nosotros."

La campaña del año pasado recaudó $10,000 para Chicanos Por La Causa, apoyando a jóvenes en comunidades desatendidas mediante financiamiento para programas de enriquecimiento STEM/STEAM, tutorías, libros y computadoras. Para más información sobre cómo participar, visite peterpiperpizza.com y siga a @peterpiperpizza en Instagram y Facebook para conocer las últimas noticias de la marca.

Acerca de Peter Piper, LLC

Peter Piper, LLC, una filial de propiedad total de CEC Entertainment, LLC, fue fundada en Glendale, Arizona, en 1973. Peter Piper Pizza ofrece comida, entretenimiento y opciones para llevar con el ambiente de una pizzería de barrio y una cultura centrada en "Diversión en cada bocado" en sus más de 120 locales en EE.UU. y México.

Peter Piper Pizza se enorgullece de preparar su masa de pizza fresca todos los días y de ofrecer comida y diversión de la más alta calidad para reconectar a familias y amigos. Con tecnología moderna, juegos, los siempre populares buffets de almuerzo ilimitado entre semana y cerveza para adultos, Peter Piper Pizza atrae tanto a padres como a niños.

La marca apoya la educación infantil a través de eventos de recaudación y dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil.

Para más información, visita peterpiperpizza.com.

Contacto de Medios:

Nicole Bergquist

[email protected]

817-329-3257

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1663557/Peter_Piper_Pizza_Logo.jpg

FUENTE Peter Piper Pizza