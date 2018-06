PGNiG e Venture Global LNG assinam contrato de compra e venda de GNL dos EUA

O acordo define termos e condições básicos de um contrato de 20 anos para a compra e venda de dois milhões de toneladas por ano (Mtpa) de GNL, que equivale a cerca de 2,7 bcm após a regaseificação. As cargas serão fornecidas pelas unidades de exportação da Calcasieu Pass e Plaquemines LNG, que deverão ser concluídas em 2022 e 2023, respectivamente. Os dois terminais deverão ser localizados perto do Golfo do México, em Louisiana. Os documentos foram assinados durante a Conferência Mundial do Gás, que está sendo realizada no momento em Washington, DC.

Os copresidentes-executivos da Venture Global LNG, Mike Sabel e Bob Pender, anunciaram conjuntamente: "Estamos honrados por fazermos essa parceria com a PGNiG da Polônia, uma das principais companhias de utilidade pública e fornecedoras de energia da Europa Central, que está assegurando o suprimento de longo prazo de GNL. A PGNiG irá se juntar a nossas atuais parceiras Shell, Edison SpA, Galp e BP em nosso projeto de Calcasieu Pass e se tornar nossas parceiras de fundação da Plaquemines LNG".

O presidente-executivo e presidente do Conselho de Administração da PGNiG, Piotr Woźniak, anunciou: "Estamos satisfeitos e ansiosos para começar a cooperação de longo prazo com nossa parceira Venture Global LNG. Esse é um passo importante para a PGNiG no desenvolvimento de suas atividades no mercado de GNL. A compra de gás natural liquefeito nos EUA irá possibilitar maior diversificação de nosso portfólio de importações após 2022 e também irá nos permitir desenvolver nossos recursos de comercialização e fortalecer a presença da PGNiG como uma protagonista global no mercado de GNL".

As entregas podem estar sujeitas a comercialização adicional nos mercados internacionais e serão fornecidas postas a bordo (FOB – o comprador é responsável pelo transporte da carga a partir do porto de embarque).

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de baixo custo, a longo prazo, originário das bacias de gás natural, ricas em recursos, norte-americanas. O sistema de processamento de liquefação da Venture Global LNG irá empregar uma suíte de produtos altamente eficientes e confiáveis, fornecidos pela GE Oil & Gas, LLC, parte da Baker Hughes, empresa da GE (BHGE). A Venture Global LNG está desenvolvendo a unidade da Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA (em uma localidade de aproximadamente 405 hectares, situada na interseção do Calcasieu Ship Channel e o Golfo do México) e a unidade da Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA (em Plaquemines Parish, Louisiana, em uma localidade de aproximadamente 255 hectares no Rio Mississippi, 48 quilômetros ao sul de Nova Orleans, Louisiana). A Venture Global levantou $ 525 milhões em capital até hoje para apoiar o desenvolvimento de seus projetos.

Mais informações podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

Sobre a PGNiG

A PGNiG (Polish Oil and Gas Company) é a líder de mercado de gás natural na Polônia. Listada na Bolsa de Valores de Varsóvia, as atividades principais da empresa incluem exploração e produção de gás natural e de petróleo bruto; importação, armazenamento e venda de gás natural; distribuição de combustíveis gasosos e líquidos; e geração de aquecimento e eletricidade. A PGNiG tem interesses em cerca de 30 empresas, incluindo entidades que fornecem serviços profissionais de geofísica, perfuração e manutenção. A PGNiG detém licenças de exploração e produção na plataforma continental da Noruega e no Paquistão. A atividade de exploração de produção na Noruega está a cargo da PGNiG Upstream Norway. A PGNiG Supply & Trading, baseada em Munique, está envolvida com a comercialização de gás na Europa Ocidental e opera um escritório de comercialização de GNL em Londres. Mais informações podem ser encontradas em www.en.pgnig.pl.

