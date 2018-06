PGNiG et Venture Global LNG signent un accord pour la vente et l'achat de GNL aux États-Unis

Cet accord définit les conditions et les termes d'un contrat de 20 ans concernant la vente et l'achat de deux millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL, ce qui équivaut à environ 2,7 milliards de m³ après la regazéification. Les cargos seront approvisionnés depuis les installations d'exportation de GNL de Calcasieu Pass et de Plaquemines, qui devraient être terminées respectivement en 2022 et en 2023. Les deux terminaux seront situés près du golfe du Mexique, en Louisiane. Les documents ont été signés lors du Congrès mondial du gaz qui a lieu en ce moment à Washington, DC.

Mike Sabel et Bob Pender, co-PDG de Venture Global LNG, ont annoncé conjointement : « Nous sommes heureux de nous associer à PGNiG de Pologne, l'une des entreprises d'utilités publiques et fournisseurs d'énergie les plus importants d'Europe centrale, à l'heure où il s'assure de la fourniture à long terme de GNL. PGNiG rejoindra nos partenaires mondiaux actuels Shell, Edison SpA, Galp et BP dans notre projet de Calcasieu Pass, et deviendra l'un de nos partenaires-clés pour le GNL de Plaquemines. »

Pour Piotr Woźniak, PDG et président du conseil d'administration de PGNiG : « C'est avec satisfaction que nous attendons d'entamer cette coopération à long terme avec notre nouveau partenaire Venture Global LNG. C'est une étape importante pour PGNiG dans le développement de ses activités sur le marché du GNL. L'achat de GNL aux États-Unis ne nous permettra pas seulement de diversifier davantage notre portefeuille d'importation après 2022 : il nous permettra également de renforcer nos compétences commerciales et fera de PGNiG un des acteurs sur le marché mondial du GNL. »

Les livraisons pourront faire l'objet d'autres échanges sur les marchés internationaux et seront fournies franco à bord (FAB – l'acheteur est responsable du transport du chargement depuis un port d'expédition).

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un producteur de GNL à long terme et à faible coût dont l'approvisionnement se fera à partir des ressources des bassins gaziers nord-américains. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG exploitera une gamme de produits très efficaces et très fiables fournis par GE Oil & Gas, LLC, qui fait partie de Baker Hughes, une société GE (BHGE). Venture Global LNG met actuellement en place les installations 10 MTPA de Venture Global à Calcasieu Pass (sur un site d'environ 405 hectares, situé au carrefour du chenal des navires de Calcasieu et du golfe du Mexique) et les installations GNL 20 MTPA de Venture Global à Plaquemines (dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane sur un site d'environ 255 hectares sur le Mississippi, à 48 kilomètres de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane). Venture Global a réuni jusqu'à présent un capital de 525 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre de ses projets.

Pour plus d'informations rendez-vous sur www.venturegloballng.com.

À propos de PGNiG

PGNiG (Polish Oil and Gas Company) est le leader du marché du gaz naturel en Pologne. Société cotée à la bourse de Varsovie, ses activités touchent notamment à la prospection et à l'exploitation de gisements de gaz naturel et de pétrole brut ; à l'importation, au stockage et à la vente de gaz naturel ; à la distribution de combustibles liquides ou gazeux ; à la production de chaleur et d'électricité. PGNiG a une participation dans environ 30 entreprises, y compris des entreprises d'utilités publiques qui offrent des services professionnels de géophysique, de forage et de maintenance. PGNiG détient des licences de prospection et de production sur le plateau continental de Norvège et au Pakistan. Les activités de prospection et de production en Norvège sont menées par PGNiG Upstream Norway. PGNiG Supply & Trading, qui a son siège à Munich, participe au commerce du gaz en Europe occidentale et a un bureau commercial pour le GNL à Londres. Pour plus d'informations rendez-vous sur www.en.pgnig.pl.

