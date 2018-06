PGNiG und Venture Global LNG unterzeichnen Vertrag über Vertrieb und Erwerb von Flüssiggas aus den USA

Der Vertrag legt die grundlegenden Bedingungen für 20 Jahre des Erwerbs und Vertriebs von jährlich 2 Millionen Tonnen (Mtpa) verflüssigtem Erdgas fest. Dies entspricht 2,7 Milliarden Kubikmetern in Gasform. Die Belieferung erfolgt von den Exporteinrichtungen Calcasieu Pass und Plaquemines LNG, deren Fertigstellung für die Jahre 2022 und 2023 erwartet wird. Beide Terminals befinden sich im Golf von Mexiko in Louisiana. Die Dokumente wurden im Rahmen der derzeit stattfindenden World Gas Conference in Washington (DC) unterzeichnet.

Mike Sabel und Bob Pender, CEOs von Venture Global LNG, gaben gemeinsam bekannt: „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit der polnischen PGNiG, einem der führenden europäischen Versorgungsunternehmen und Lieferanten von Energie, da so die langfristige Belieferung mit verflüssigtem Erdgas gesichert wird. PGNiG wird zu unseren globalen Partnern Shell, Edison SpA, Galp und BP im Projekt Calcasieu Pass hinzutreten und einer der Gründungspartner von Plaquemines LNG sein."

Piotr Woźniak, CEO und Präsident des Verwaltungsrates der PGNiG, gab bekannt: „Wir sind höchst zufrieden über den Beginn der langfristigen Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner Venture Global LNG. Dies ist für PGNiG ein wichtiger Schritt in der Entwicklung seiner Aktivitäten auf dem Markt von verflüssigtem Erdgas. Der Einkauf von verflüssigtem Erdgas in den USA wird nicht nur eine weitere Diversifizierung unseres Importportfolios nach 2022 ermöglichen, sondern wir können unsere Handelskompetenzen weiterentwickeln und besitzen eine globale Präsenz von PGNiG auf dem Markt von verflüssigtem Erdgas."

Die Lieferungen können von weiterem Handel auf internationalen Märkten abhängen und erfolgen auf Free-on-Board-Basis (FOB: der Käufer ist verantwortlich für den Transport der Fracht ab dem Verladehafen).

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer GE Company (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standort von ca. 405 ha an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish (Louisiana), einem Standort mit ca. 255 ha am Mississippi, 48 km südlich von New Orleans (Louisiana)). Venture Global hat bis heute 525 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte eingesammelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

Informationen zu PGNiG

Die PGNiG (Polish Oil and Gas Company) ist auf dem polnischen Erdgasmarkt führend. Das Unternehmen ist an der Börse in Warschau verzeichnet und zu seinem Kerngeschäft gehören die Erschließung und Produktion von Erdgas- und Rohölfeldern; Import, Lagerung und Vertrieb von Erdgas; Vertrieb von Gas und Flüssigbrennstoffen und die Erzeugung von Strom und Wärme. PGNiG hält Anteile an ca. 30 Unternehmen, darunter Firmen, die professionelle Dienste bei Geophysik, Bohrungen und Wartung bereitstellen. PGNiG besitzt Rechte zur Erschließung und Produktion im norwegischen Kontinentalschelf und in Pakistan. Die Aktivitäten der Erschließung und Produktion in Norwegen werden von PGNiG Upstream Norway durchgeführt. Die PGNiG Supply & Trading mit Sitz in München ist im westeuropäischen Gashandel tätig und betreibt eine Handelsniederlassung von LNG in London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.en.pgnig.pl.

