Phoenix Tower International podpisuje zmluvu o exkluzivite so spoločnosťou Outremer Telecom na vlastníctvo a prevádzkovanie serverov Tower vo Francúzskej Západnej Indii

BOCA RATON, Florida, 19. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Phoenix Tower International (ďalej len „Phoenix") a Outremer Telecom dnes oznámili, že uzatvorili zmluvu o exkluzivite týkajúcu sa akvizície 203 bezdrôtových veží spoločnosti Phoenix spolu s novovybudovanými bezdrôtovými vežami na dobu viac ako 10 rokov vo Francúzskej Západnej Indii, a to prostredníctvom programu budovania na mieru. Vyššie uvedená transakcia by mala rozšíriť a upevniť vedúce postavenie spoločnosti Phoenix ako najväčšieho poskytovateľa infraštruktúry veží na trhu s viac ako 437 vežami, čím by sa malo rozšíriť jej pôsobenie v celej Európe a Karibiku. Na transakciu sa budú vzťahovať precedensy bežných podmienok pre tento typ transakcie. Výsledkom by malo byť nadviazanie dlhodobého partnerstva spoločností Phoenix a Outremer Telecom, v rámci ktorého by mala firma Outremer Telecom využívať pracoviská najmenej dvadsať rokov.

„Vďaka tejto transakcii by mala spoločnosť Phoenix Tower International pokračovať v rozširovaní svojho pôsobenia na európskych územiach a svojej disciplinovanej investičnej stratégie. Väčšia prítomnosť Phoenix Tower International, neutrálnej hostiteľskej nezávislej spoločnosti pôsobiacej v segmente veží v regióne, by mala uľahčiť väčšie rozšírenie pokrytia pre všetkých bezdrôtových operátorov a v konečnom dôsledku zlepšiť konektivitu obyvateľstva Francúzskej Západnej Indie. Spoločnosť Phoenix Tower International je hrdá, že môže spolupracovať s operátormi mobilných sietí na celom svete a teší sa, že začala rozsiahle diskusie so spoločnosťou Altice Group o tejto transakcii," uviedol Dagan Kasavana, generálny riaditeľ spoločnosti Phoenix Tower International.

„Som nadšený z perspektívy vytvorenia nového partnerstva v sektore veží vo Francúzskej Západnej Indii. Phoenix Tower International by mohla byť dlhodobým partnerom najvyššej kvality, ktorý zdieľa našu víziu investovať do špičkovej infraštruktúry," uviedol Mathieu Cocq, generálny riaditeľ spoločnosti Outremer Telecom.

O spoločnosti Phoenix Tower International

Spoločnosť Phoenix prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje viac ako 14 000 veží, 986 km vlákien a viac ako 80 000 ďalších bezdrôtových infraštruktúr a súvisiacich pracovísk v celej Európe, USA, Latinskej Amerike a Karibiku.

Spoločnosť Phoenix bola založená v roku 2013 s poslaním byť popredným poskytovateľom pracovísk pre mobilných operátorov v celej Amerike na rýchlo rastúcich trhoch. Medzi investorov spoločnosti Phoenix patria fondy spravované spoločnosťami Blackstone Tactical Opportunities a John Hancock, ako aj rôzni členovia manažérskeho tímu. Viac informácií nájdete na stránke www.phoenixintnl.com.

Spoločnosti Choate Hall & Stewart a Dentons pôsobili ako právni poradcovia spoločnosti Phoenix Tower International.

O spoločnosti Outremer Telecom

Outremer Telecom poskytuje integrované služby pevnej a mobilnej telefónnej siete a prístupu na internet pre domácich a firemných zákazníkov na Martiniku, Guadeloupe a Francúzskej Guyane.

Skupina bola vytvorená v roku 1986 pod názvom Infotel a v roku 2000 bola premenovaná na súčasný názov. Skupina bola kótovaná na parížskej burze v roku 2007. Skupina Altice získala spoločnosť Outremer Telecom v roku 2013. Po akvizícii SFR spoločnosťou Altice teraz Outremer Telecom pôsobí pod značkou SFR.

Related Links

http://www.phoenixintnl.com



SOURCE Phoenix Tower International